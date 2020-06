Po 108 letech se na veřejnost dostala jediná fotka ledovce, který potopil Titanic před 8 hodinami | Petr Miler

Bezpečně nejproslulejší loď historie a záhada jejího potopení mají znovu důvod zaplavovat stránky novin a časopisů. 108 let po potopení Titaniku se objevila zřejmě jediná existující fotka ledovce, který jej poslal ke dnu.

Fascinují nás dopravní prostředky všeho druhu a lodě mezi nimi dlouhodobě nejsou výjimkou. Výsadní postavení mezi nimi má paradoxně parník, který se už 108 let rozkládá na dně Atlantiku - RMS Titanic. Už tak proslulá loď, kterou i mezi současnými generacemi učinil zřejmě nesmrtelnou kasovní filmový trhák z roku 1997, se potopila po srážce s ledovcem. A ač od té doby uplynulo už 108 let, svět dosud neměl možnost spatřit onen ledovec, který britskému kolosu oné osudné dubnové noci roku 1912 zkřížil cestu.

To se kupodivu mění až nyní, neboť jeho fotka existuje. Tedy alespoň existuje spousta pádných důvodů si myslet, že je na ní zachycen právě on. Snímek pořídil 10. dubna téhož roku, asi 40 hodin před havárií W Wood, kapitán lodi SS Etonian. Britský The Independent k tomu dodává, že Wood snímek pořídil jako nadšený fotograf a pečlivě si poznamenal jeho souřadnice. Když pak s lodí dorazil do New Yorku a dozvěděl se o tom, co se stalo Titaniku a porovnal si souřadnice havárie se souřadnicemi výskytu ledovce, došel k závěru, že tohle musel být „ten ledovec”.

Snímek takto popsal a poslal jej přes oceán zpět svému dědečkovi jako smutnou památku na tuto událost. Ten si fotku a dopis uschoval, nic s nimi ale dál nedělal. Až nyní, o 108 let později, bylo obojí nalezeno v pozůstalosti jeho rodiny a míří do aukce.

Aukční firma k ní říká, že jde v tuto chvíli o jedinou známou fotku ledovce, který potopil Titanic. Stoprocentní jistotu, že se jedná o „ten správný” kus ledu, nikdo nemá, s ohledem na malůvky, které vznikly po havárii a zachycují ledovec velmi podobných tvarů, je to ale nanejvýš pravděpodobné. Zvláště přihlédneme-li k času nafocení, autorovi bezesporu schopnému zachytit precizní souřadnice a neexistenci postranních úmyslů, které při zasílání fotky svému dědečkovi před 108 léty mohl mít.

Snímek i s dopisem budou draženy s vyvolávací cenou 12 tisíc liber, tedy asi 356 tisíc Kč. Nedivili bychom se ale, kdyby se výsledná cifra vyšplhala citelně výše, třebaže je pořád možné, že místo pořádného kusu historie jde jen o velmi drahou fotku kusu ledu...

Vše nasvědčuje tomu, že toto je jediná existující fotka ledovce, který potopil Titanic, pořízená předtím, než šel ke dnu. Cena v aukci tomu má odpovídat



Titanic byl svého času největší pohyblivý objekt, který kdy člověk stvořil. Při první plavbě přes oceán se ale po srážce s ledovcem potopil a jeho zkáza fascinuje dodnes

Zdroj: The Independent

Petr Miler