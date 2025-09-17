Po léta nejdražší nové auto světa je znovu na prodej. Ponurý přízrak silnic si miliardáři prodají skoro potají
Po léta nejdražší nové auto světa je znovu na prodej. Ponurý přízrak silnic si miliardáři prodají skoro potají
před 5 hodinami | Petr Miler
Úplně potají to nebude, to bychom se o tom ani nedozvěděli, pokud ale nepatříte mezi hrstku nejbohatších Čechů a Slováků, zapomeňte na to, že by se s vámi o prodeji tohoto vozu někdo byť jen déle bavil.
Nejsou zase tak dávno časy, kdy nové auto za 1 milion Eur, tehdy něco kolem 30 milionů Kč, znělo jako extrém, který sotva nachází faktické opodstatnění. Tyhle doby jsou ale pryč a o titul nejdražšího nového auta světa se perou vozy s diametrálně tučnějšími cenovkami. Nebavíme se tedy o absolutně nejdražších automobilech, tento titul bude zřejmě vždy patřit některému z historických skvostů, jejichž ceny v aukcích jdou až do miliard, ale skutečně jen o nově vyrobených vozech.
Tento svérázný titul dnes patří vzácnému Rolls-Roycu, ještě před ním se jím ale honosilo Bugatti zvané La Voiture Noire, tedy prostě Černé auto, které se rok před koronavirem představilo v Ženevě. Jeho cena se v závislosti na vývoji kurzu a lokálních daní pohybuje kolem 400 milionů Kč, a svého času tak bezpečně překonalo předchozího šampiona s cenou asi o 100 milionů nižší.
Od té doby si jej hýčká jeho majitel, nikdy se ale nezjistilo, kdo to vlastně je. A možná se to už ani nezjistí. Tento zámožný člověk se jej totiž po čtyřech letech aspoň občasného využití rozhodl zbavit, na výkup do „Áček” ho ale nezavezl. Prodej dostala na starosti společnost SBX Cars, aukční projekt i u nás dobře známé Supercar Blondie, ve spolupráci s Broad Arrow Auctions. O běžný prodej prostřednictvím veřejné dražby ale nepůjde.
Prodej „Černého auta” proběhne skrze programu Private Treaty Sales, kdy si potenciální zájemci musí zažádat pozvání, aby na jeho základě teprve mohli vstoupit do diskrétního jednání o možném prodeji. Jaké podmínky je pro to třeba splnit, netušíme, něco nám ale říká, že poslední tři výplatní pásky z Lidlu stačit nebudou. Mezi vybranými miliardáři se teprve pak uskuteční boj o to, kdo dá víc.
Kolik bude na pořízení stále nejdražšího nového Bugatti historie potřeba, jen lze odhadovat. Jako nový byl vůz zakoupen za 11 milionů Eur před jakýmkoli zdaněním, za méně jej majitel jistě neprodá. Sázet na částku od 20 milionů Eur (486 milionů Kč) výš jistě není nemístné, bude záležet jen na touze několika lidí s téměř bezednými kapsami takový vůz vlastnit.
Dodejme, že auto vzniklo na počest ztraceného Bugatti Type 57 SC Atlantic z 30. let 20. století a máme pocit, že jde o povedeného nástupce. Auto působí jako ponurý příznak silnic podobně jako originál, a na 400 km/h se dokáže rozjet dřív, než řeknete Ettore. Šťastný ten, kdo ho teď bude moci přijmout za své.
Bugatti La Voiture Noire působí na jednu stranu ponuře, na tu druhou ale velmi impozantně. Jeho první majitel jej hýčkal asi čtyři roky, teď vůz pouští dál skrze program soukromých prodejů pro vyvolené. Foto: Bugatti
Zdroj: La Voiture Noire@SBX Cars
