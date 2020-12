Pokus Renaultu prodávat auto konkurující BMW M5 skončil naprostým fiaskem před 3 hodinami | Petr Miler

Dokážete si představit, že by dnes Renault nabízel něco jako BMW M5? V roce 1994 to se vší vážností zkusil a dobře to opravdu nedopadlo.

V současnosti se Renaultu jakákoli větší a dražší auta prodávat moc nedaří. Předchozí vrchol jménem Latitude u zákazníků dvakrát nebodoval, Francouzi přesto podobná auta nabízet nepřestali. V současnosti si u nich pořád můžete koupit model Talisman, jeho 31 u nás letos prodaných kusů ale automobilový svět vzhůru nohama asi nepostaví. A s jeho dynamikou je to podobné - nejvýkonnější motor v nabídce má objem 1,6 litru a při akceleraci ohromí leda falešným zvukem.

Bývalo lépe. V 90. letech automobilka docela úspěšně nabízela rozložitý liftback vyšší střední třídy jménem Safrane, jehož motory začínaly na dvoulitru - a to ještě jen tam, kde byly na větší motory uvaleny příliš velké daně - a končily na třílitrovém šestiválci. Safranu se opravdu dařilo, a tak Renault napadlo, že by se s ním mohl zkusit prosadit ještě výše - mezi vozy jako je BMW M5, prestižními sedany vyšších tříd s výkonnými motory. Může vám to přijít bláhové, Renault to ale opravdu udělal a v roce 1994 začal vyrábět verzi Safrane Biturbo.

Pod kapotou pracoval vidlicový šestiválec PRV o objemu 2 963 ccm, který vznikl ve Francii, ale s jeho úpravou pro toto použití Renaultu pomohla německá firma Hartge, už tehdy specialista na BMW. Motor měl vstřikování paliva a plně elektronické zapalování. Dostal dvě turbodmychadla KKK a díky nim posílal dál 268 koní a 363 Nm. Původně měl dávat 280 koní, ale nenašla se dostatečně odolná převodovka. To vám nemusí přijít jako mnoho, je ale třeba mít na paměti, že BMW M5 mělo tehdy 315 atmosférických koní a šestiválcové biturbo s o pár desítek koní nižším maximálním výkonem mu mohlo směle konkurovat.

Bylo v plánu nabídnout vůz i s automatem, ale nikde na světě se nenašla taková převodovka, aby ji bylo možno použít s takovýmto výkonem, motorem uloženým napříč a zároveň stálým pohonem všech kol, který měl vůz ve standardu. Úkol přenést výkon dál nakonec dostala standardní pětistupňová manuální skříň. Pohon všech kol samozřejmě pomáhal trakci, ale přidával také na hmotnosti už tak nelehkého Safranu - výsledná hmotnost činila 1,8 tuny. Zrychlit na stokilometrovou rychlost tak bylo otázkou sedmi vteřin a maximální rychlost byla omezena na 250 km/h.

Specialitkou Safranu Biturbo byl také podvozek. Obě nápravy dostaly vzpěry MacPherson a možnost elektronické regulace, kde kromě tlumičů bylo možno měnit i světlou výšku - na kvalitních silnicích šlo vůz přimknout k zemi, naopak na rozbitých mohl být zvednut a tím sníženo riziko poškození spodku. Zvenčí bylo Biturbo od ostatních odlišné jiným předním nárazníkem, koly Hartge obutými v pneumatikách Pirelli P Zero o rozměru 225/45 ZR17, chromovanou koncovkou výfuku - jen jednou, jakkoliv se to dnes zdá nemyslitelné - a decentním zadním křídlem.

To v interiéru bylo znát mnohem více, že sedíte v něčem neobyčejném. S jeho výrobou pomáhal další německý úpravce, tentokrát spolupracovník Opelu - firma Irmscher. Vůz byl k mání ve třech výbavových verzích - RXE, Elipse a Baccara. V základní výbavě byla okna dveří a zrcátka ovládaná elektricky, samozřejmostí bylo také kotoučové brzdy s ABS na všech kolech, klimatizace nebo kožené sedačky. Vyšší verze měly také ostřikovače světlometů, zabudovaný mobilní telefon s ovládáním na volantu nebo přední sedadla Ergomatic, která měla různé části elektricky ovládané, například bočnice sedáků i opěradel, bederní opěrky nebo střední části. Ovládací tlačítka byla umístěna přímo na sedadlech, ve vnitřních bočnicích sedáků. A pokud se vyskytla nějaká porucha, hlasový syntetizátor vám řekl, co je špatně. V roce 1994.

Zní to jako zajímavý stroj, tehdejší zákazníci to ale viděli jinak. Výroba Safranu Biturbo tak skončila po pouhých dvou letech, v roce 1996. Byl sice rychlý a pohodlný, ale na svůj původ byl moc drahý - stál 400 tisíc franků, tedy kurzem z května 1996 přes 2,1 milionu korun. V této cenové kategorii se nosily osmiválce a prestižnější značky - levněji bylo možno pořídit třeba i BMW 540i E34. Proto se vrcholných Safranů vyrobilo pouhopouhých 806 kusů.

Občas se objeví nějaký v prodeji, v tuto chvíli ale není ani na Mobile.de nabízen jediný. Když už se občas v nabídce nějaký objeví, obvykle se v ní moc dlouho neohřeje - jeho vzácnost spolu s výkony ještě dnes velmi dobrými a také výborným cestovním komfortem jej činí velmi lákavou nabídkou pro znalce a sběratele. Zapomeňte ale na to, že by jeho současné ceny jakkoli reflektovaly někdejší nezájem o něj.

Renault Safrane Biturbo je dnes zapomenout vzácností. Vzniklo jen jen 806 kusů, o víc nikdo nestál. Foto: Renault

