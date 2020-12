Pokus Italů o návrat se stylovým kupé byl takové fiasko, že 280 aut skončilo ve šrotu před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

Tohle auto mělo na první pohled vše, co mělo mít - styl, techniku, výkon, dynamiku, dokonce i slušnou dávku praktičnosti. Hned ten druhý ale odhaloval problémy, které Alfě Romeo Brera zpečetily osud.

Alfa Romeo se potácí na hranici existence a nedokážeme si v tuto chvíli představit, co by ji mohlo bezprostředně pomoci. Nabízí relativně nové a papírově zajímavé modely, v portfoliu má i stylové prémiové SUV a zákazníky stejně jen ztrácí. Na přelomu milénia bylo ještě hej a Italové tehdy přemýšleli, jak na dosavadní úspěchy navázat.

V případě stylových kupé nabízeli od roku 1995 model GTV, který byl na poměr své třídy docela úspěšný. Na to, že šlo o v podstatě „zbytečné” auto značky, která historicky neplatila za etalon kvality a spolehlivosti, snad i válelo. Za první dva roky oslovilo jen v Evropě přes 20 tisíc zákazníků, postupem času ale začal zájem o něj logicky opadat. Po začátku milénia už si vůz našel jen něco kolem 2 tisíc kupců za rok, a tak Italové zatroubili k útoku na ztracené kóty.

Nejprve přišli s kompaktním kupé GT vycházejícím z modelu 147. Byl to znovu úspěch, vůz se prodával ještě lépe než GTV, když prodeje atakovaly hranici 20 tisíc prodaných vozů za rok jen v Evropě. Povzbuzena předchozími zářezy na pažbě se tak automobilka rozhodla vdechnou život kupé Brera, které jako koncept představila poprvé v roce 2002.

Už odhalení studie byla senzace. Nádherná karoserie od Giugiara skrývala osmiválcový motor s čtyřmi stovkami koní, které mířily na zadní kola. A vedle toho i podobně ohromující interiér mířící stylem i zpracováním skutečně vysoko. Svět byl z aut nadšen a lidé se nemohli dočkat chvíle, kdy tento stroj začne sériově vyrábět. Tak se stalo v roce 2005, jenže oproti konceptu to bylo úplně jiné auto.

Osmiválec byl ten tam a výsledný vůz stál na platformě modelu 159, což znamenalo standardně pohon předních kol. Design byl stále atraktivní, ale museli jste se na vůz dívat ze správných úhlů, protože ve srovnání s konceptem byl o poznání kulatější a změna koncepce přinesla i změnu proporcí. Vůz navíc vážil přes tunu a půl a interiér byl bez velkých změn převzat ze sedanu 159.

To by nutně nemuselo být špatně, čekalo se ale víc. A byly tu i další problémy. Po skutečně italských autech jako byly zmíněné GTV a GT či spřízněné modely 147 a 156 přišla technika sdílená s dalšími částmi koncernu GM, jehož byl tehdy mateřský Fiat součástí. Vůz tak sice bylo možno si objednat i s pohonem všech kol, manuální převodovkou a 3,2litrovým šestiválcem, jenže ten šestiválec nebyl Busso, nýbrž motor od Holdenu, kterému se do sportovnější jízdy moc nechtělo a byl pořádně žíznivý.

Ostatní agregáty na tom byly podobně - jediný opravdu italský motor pod kapotou byla dvousetkoňová přeplňovaná osmnáctistovka, která se do Brery ale dostala až ke konci prodeje. Ve výsledku stejně jak velký obdiv vzbudil koncept, tak velký nezájem potkal produkční auto. Brera se stala naprostým prodejním fiaskem, když za šest let výroby oslovila v Evropě pouhých 19 179 lidí, méně než GT za jediný roky či GTV za dva.

Nezájem byl tak velký, že Alfě zůstalo po skončení výroby na skladě 180 aut, která nakonec nechala sešrotovat. Ne proto, že by je nikdo nechtěl ani za 1 korunu, ale proto, že přišla nová emisní norma Euro 5 a motory těchto vyrobených Brer plnily pouze tu s označením Euro 4. Nikoho nenapadlo je poprvé registrovat včas třeba na samotnou automobilku a poté se staly rozumně nehomologovatelnými.

Smutné, jako celá historie Brery a spřízněné 159. Z dnešního pohledu to byly pro značku zlomové okamžiky - žádný skutečně úspěšný model už od té doby na trh neposlala.

Alfa Romeo Brera si jako koncept získala srdce lidí z celého světa. Foto: Alfa Romeo



Jako sériový model ale zklamala, zájem byl minimální a i kvůli šlendriánu automobilky musela být čast vyrobených aut nakonec sešrotována. Foto: Alfa Romeo

Zdroje: Alfa Romeo, JATO Dynamics

Petr Miler