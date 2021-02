Pokus Italů o silniční jachtu soupeřící s Audi byl takový průšvih, že už o něm nikdy nechtěli mluvit před 5 hodinami | Petr Miler

Jsou auta, která automobilky pustí na trh s oprávněnou vírou, že zákazníky chytnou za srdce, ale nestane se to. A pak jsou taková, u nichž jen blázen může doufat, že si je někdo koupí. Tím byla i Lancia Thesis.

Lancia je dnes živořící značkou s jedním přesluhujícím modelem prodávaným pouze v Itálii, kterou možná čekají a možná nečekají světlejší zítřky, před 20 léty ale bylo všechno jinak. Mateřský Fiat byl hybnou silou automobilové Evropy prodávající jen zde přes 1 milion aut za rok, jeho Punto bylo evropským bestsellerem, Alfa Romeo prodávala statisíce aut ročně a sama Lancia? Věřte nebo ne, ale i ta tehdy dokázala prodat jen na starém kontinentu skoro 150 tisíc aut během 12 měsíců.

Není tedy divu, že Italy neopouštělo sebevědomí a v roce 2001 se pokusili zasadit úder tehdy stále více dominujícím německým prémiovým automobilkám novým křižníkem vyšší střední třídy. Jejich nové auto měla být noblesní jachta na kolech, komfortnější, stylovější a luxusnější alternativa Audi A6. Znělo to dobře, ale vyloupla se z toho Lancia Thesis.

„Lidé budou hledat výmluvy, aby si tohle auto nekoupili. Takže jsme chtěli zajistit, aby se neměli čeho chytit,” říkal šéfdesignér Lancie při odhalení Thesisu v roce 2001. Nevíme, kolik toho před premiérou vypil, nebo zda to měl být humor, v případě Thesisu ale skutečně nebylo nutné důvody k „nekoupi” hledat dlouho - stačilo se na auto podívat.

Možná se vám Thesis líbil a líbí a nemáme proti tomu zhola nic, bez váhání vás ale můžeme označit za výjimku potvrzující zcela jiné pravidlo. Thesis byl neotřelý a výjimečný, ale zároveň vizuálně opravdu kontroverzní. Vypadal jako korejské pokusy o luxusní auta té doby, jako by někdo vzal normálně vypadající sedan vyšší střední třídy a naplácl na něj nejdivočejší příď a záď, která ho napadla. Byla to pokroucená podivnost, která ohromila excentriky, ale dál už nikoho.

Jedni tento vůz milovali a druzí nesnášeli, těch druhých ale bylo podstatně víc. Je to smutné, neboť zbytečně provokativní styl dělal mlhu před jinak povedeným autem. Luxusní interiér byl zpracován zásadně lépe než u předchozí Kappy, auto mělo vynikající podvozek a pod kapotou pěti- a šestiválcové motory. Ale koho to zajímalo, když se na něj zvenčí nedalo dívat? Bohužel téměř nikoho.

Dnes už u nás Lancia nepůsobí, pamatuji si ale ještě počátek minulé dekády pokusy o Thesisu a jeho prodejních výsledcích hovořit se zástupci značky. Byl to červený hadr na býka, nikdo se o něm už nechtěl bavit, tak smutná historie to pro Lancii byla. Prodeje byly nepochybně tristní, sama značka ale nikdy nezveřejnila, o jak velkou tragédii šlo. Data JATO Dynamics ale dovolují udělat si obrázek - mluví o 15 661 prodaných autech v Evropě mezi léty 2002 a 2009. To je opravdu mizérie non plus ultra, bavíme se o necelých 2 tisících exemplářích za rok.

Na druhou stranu, někdejší prodejní neúspěch udělal z tohoto vozu dostupnou zvláštnost na trhu ojetin. Sehnat pěkný kousek pravda není snadné, v celé Evropě se obvykle prodává pár desítek aut, za nějakých 150 tisíc ale s trochou trpělivosti hezký Thesis koupíte. Pak se můžete posadit dovnitř, pustit si do reproduktorů „they see me rollin', they hatin'...” a i tak dávat okolí najevo, že je vám úplně ukradené, co si o vás myslí. Protože vy máte dobré auto za dobré peníze, jen koukat se na něj dost dobře nedá...

Popravdě nechápeme, jak tohle mohl schválit někdo pro výrobu, ale stalo se. Obchodní úspěch skutečně nešlo čekat, a tak se ani nedostavil. Foto: Lancia

