Pokus Japonců uspět v revíru Škody Octavia byl takový propadák, že po 3 letech skončil

Popravdě řečeno v nás tohle auto dokázalo vzbudit sympatie, byli jsme ale jedněmi z mála. Přesněji se našlo 4 340 lidí, které v Evropě okouzlilo Kizashi dřív, než Suzuki oznámilo jeho konec.

Pokud chcete v Evropě uspět s kompaktním autem, nabídněte hatchback. Pokud chcete uspět u prakticky orientovaných zákazníků, nabídněte kombík. A pokud chcete jít na věc trochu jinak, nabídněte Škodu Octavia, nic jiného se tu v konvenčních segmentech neprodává.

Této rady si nebyli vědomi u Suzuki, když na starém kontinentu v roce 2010 nabídli sedan Kizashi. Technicky jej označovali za auto střední třídy, s délkou někde na úrovni Octavií druhé a třetí generace, které se s ním na trhu překrývali, to bylo ale spíše auto na pomezí kompaktní a střední třídy. A něčemu takovému odpovídala i nabídka motorů. Jako takové tedy zkoušelo uspět v revíru právě nejprodávanější škodovky a z trhu se odporoučelo s výsledkem, na který Japonci dodnes nemohou zapomenout.

Nedá se přitom říci, že by šlo nezajímavý vůz. Pravda, jeho design byl na evropské poměry neobvyklý, měl mohutnou příď, dozadu posunutou zadní nápravu a velmi komplikovanou záď. Nás v testu svého času zaujal a trápila nás pouze nešťastná kombinace dostupných motorů, pohonů a převodovek. K dispozici byly čtyřválce až do objemu 2,4 litru, mohli jste mít manuál nebo bezestupňovou převodovku CVT, pohon předních i všech kol, když jste ale chtěli motor 2,4 a 4x4, dostali jste jen CVT, což náročnější klientelu ochotnou dát za auto 760 tisíc Kč stěží mohlo uchvátit.

Zvenčí si Kizashi nikdo s ničím jiným na silnicích nespletl a uvnitř bylo v patřičných úrovních dobře vybavené a interiér byl také poskládán kvalitně a z příjemných materiálů. Cílem Suzuki ostatně bylo vytvoření sportovně laděného sedanu se zajímavým designem, který by spojoval dobré jízdní vlastnosti a propracovanost evropských aut se zachováním kvality a spolehlivosti japonských strojů. Na papíře to zní skvěle, v praxi Kizashi střílelo přesně do míst, kde s terčem nestál prakticky nikdo.

My jsme tento vůz testovali v roce 2011, už v roce 2013 se automobilka nechala slyšet, že lituje, že kdy takový model nabídla. Taková slova obvykle nepřichází jako předstupeň triumfálních fanfár a věru - o další rok později už to Japonci s Kizashi odpískali. Auto zkrátka neplnilo představy firmy po předčasném ukončení výroby se Suzuki dokonce nechalo slyšel, že stejnou chybu znovu neudělá. Au.

Pokud po všem řečeném čekáte, že se Kizashi nemohlo prodat moc, beztak vás asi ani nenapadne, jak mizerná jeho bilance byla. 1 691 - to byl nejlepší prodejní výsledek vozu v Evropě druhý rok na trhu, to je neuvěřitelně málo. Celkově se za 4 kalendářní, ale fakticky spíše 3 roky reálných prodejů dostalo k lidem 4 340 vozů, dalších pár set se prodalo ze skladů během následujících let. Fiasco totale, řekli by Italové - Škoda tu Octavií, kterým Kizashi mělo také lézt do zelí, prodá tolik asi za týden...

Až tohle auto potkáte na české silnici, chytněte se za knoflík, protože kominíka skoro jistě potkáte častěji. Marnou nabídkou popravdě nebylo, pár nešťastných kroků v jeho zaměření a nabídce ale znamenalo v Evropě ovládané jinak koncipovanými vozy stejné velikosti totální fiasko. Foto: Suzuki

