Polák staví věrné kopie jednoho z nejcennějších a nejvzácnějších aut historie, nabízí i víc než originál včera | Petr Prokopec

Říká si Jacek Mazur a s autorem originálu ho spojuje leda první písmen příjmení. Jeho stroje jsou ale skutečně velmi věrnými napodobeninami, mají dokonce i motor V12 od BMW. A navíc se mohou pochlubit i tzv. Hammondovým sedadlem.

McLaren F1 zůstává objektem snů spousty automobilových nadšenců. Vlastně je jím stále víc, neboť stále patrněji nabízí vlastnosti, které modernější nástupci neumí napodobit. Problémem geniálního stroje geniálního Gordona Murrayho je však jeho dostupnost, a to ve všech smyslech tohoto slova. Britská automobilka totiž vyrobila pouze 106 exemplářů, v což jsou započítány i prototypy a závodní verze. Není tedy divu, že každý kousek, jenž se objeví v prodeji, je pomalu vyvažován zlatem.

Toto tvrzení může ostatně brzy platit doslova, neboť 1 kg žlutého kovu se prodává za 1,38 milionu Kč. McLaren váží 1 138 kg, a tak by dle oné rovnice vyšel na 1,57 miliardy Kč. Loni se přitom v Pebble Beach prodal jeden exemplář za 20,5 milionu dolarů (cca 474 milionů korun). Je tak docela možné, že za pár let již bude měnit majitele za zlato v poměru 1:1. Příliš drahým se tak vlastně stane i pro řadu miliardářům. A to ani nemluvíme o běžném Čechovi, který by na něj musel při průměrné 40tisícikorunové mzdě musel šetřit 39 250 měsíců, neboli 3 270 let. Opravdu tedy není divu, že 99,999 procenta lidí na naší planetě musí zůstat u snění.

Jak se nicméně říká, všechno jde, když se chce. Zvláště pokud jste ochotni udělat pár ústupků. Ten asi nejzásadnější koresponduje s tím, že vám vysněný hypersport nedodá britská automobilka či některý ze stávajících majitelů. Oslovit místo toho musíte Jacka Mazura, polského mechanika, který se už 8 let zabývá výrobou replik McLarenu F1. Ty jsou skoro k nerozeznání od originálu nejen zvenčí, ale rovněž uvnitř či v motorovém prostoru. Kabina je totiž třímístná, zatímco o motor V12 se postaralo BMW.

Je nicméně třeba dodat, že tato konfigurace nemusí být jedinou, po které byste mohli sáhnout. V závislosti na vašem rozpočtu vám totiž Jacek se svým týmem postaví i šestiválcovou, osmiválcovou či desetiválcovou verzi. Volit pak můžete mezi přeplňovanými či atmosférickými motory. Loni přitom polský mechanik přišel s dosavadním vrcholem, tedy s dvanáctiválcem M70 z produkce BMW, který doplnilo velké turbo Garrett. Pomalá ale nebyla ani verze s atmosférickým V12, která zvládala jet až 322 km/h - šlo o vůbec první stroj tohoto ražení, který Jacek postavil.

Co se týče cen, pohybujeme se logicky na mnohem nižší úrovni než u skutečného McLarenu. Stavba onoho prvního vozu vyšla Jacka na zhruba 600 tisíc korun, i díky tomu, že pohonnou jednotku od BMW koupil jako nefunkční a musel ji teprve rozchodit. Samotné kity bez agregátu pak nabízí za podobnou částku, v kombinaci s přeplňovaným dvanáctiválcem se ovšem můžete dostat i na 1,7 milionu korun. To již není málo, na druhou stranu se však i taková suma za jeden život dá uspořit docela dobře.

Lze už jen dodat, že jakkoli sice budete postrádat autentické logo britské značky a čtyřstovka vám nejspíše bude zapovězena i při využití sebevýkonnějšího motoru, v jednom ohledu budete originál překonávat. Jackovi se totiž povedlo přímo za sedadlo řidiče vmáčknout ještě jedno, tzv. Hammondovo. Jeho replika je tedy čtyřmístná, i když pobyt uprostřed ve druhé řadě bude asi pro dospělé utrpením. Jelikož ale nechybí ani zavazadelníky, rázem tu vlastně máme rodinné auto. No nekupte to...

Skutečného McLarenu F1 vzniklo celkově jen 106 kusů, přičemž loni se jeden vydražil za necelou půlmiliardu korun. Polák Jacek Mazur vám ovšem postaví repliku daleko levněji, a dokonce i s jedním sedadlem navíc. Ilustrační foto: McLaren

Zdroje: ArtiPlast Zabrze, Barcroft Cars

