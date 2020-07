Porsche nabízelo 911 s kufrem ve stylu Škody Octavia, dnes zapomenutá verze zapadla před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dautol Exklusiv, Mobile.de

Ani mnozí fandové Porsche nemají tušení, že něco takového bylo možné u německé automobilky pořídit. Zdánlivě jen stylová verze byla i velmi praktická, dnes už se bohužel nedělá.

Škoda Octavia a Porsche 911 mají zdánlivě společný leda mateřský koncern, při menším pátrání v historii se ale najde ještě jedna pozoruhodná spojitost. Také 911 se totiž prodávala s výklopnou zádí nikoli nepodobnou té u Octavie, která dovolovala dovnitř naložit náklad s lehkostí a elegancí ze světa sportovních aut neznámou, třebaže jistě v menším množství.

Jakkoli to zní absurdně, nevymýšlíme si. Porsche takovou 911 skutečně vyrábělo a je až zarážející, jak málo se o tom ví. V rychlosti jsem oslovil své „automobilové známé” a nikdo z nich neměl o existenci takového auta tušení. Omlouváme se tedy, pokud vás zatěžujeme informací, kterou je vám známa, s ohledem na zmíněné ale existuje dost slušná pravděpodobnost, že o ní ani vy nemáte povědomí.

Cestou k jejímu zjištění se stala jedna bazarová nabídka Porsche 911 997 v provedení Targa 4S. Tato v pozdějších iteracích nepříliš známá a nepříliš populární verze se v generací 993, 996 a 997 nabízela vlastně ani ne jako Targa, ale spíše jako jakýsi polokabriolet s pevnou, skleněnou střechou. Tyto varianty dostaly obří skleněný „šíbr”, který bylo možné zasunout pod zadní sklo a získat tak skorokabriolet bez nevýhod plátěné střechy.

Proč ne, tohle se ví, dokonce vám možná bude povědomá označení „skleník” nebo „akvárium”, která si tyto verze Targy pro bohaté prosklení střechy získala. Co se ale moc neví, je, že jen a pouze u této varianty v generacích 996 a 997 bylo možné vyklopit zadní sklo a získat přístup do interiéru právě z této strany. To je geniální nápad, neboť zadní sedadla stejně nejsou příliš sedadly a více se používají pro náklad. Ale dostat do nich něco přes boční dveře? To je někdy velmi obtížné. Výklopnou zádí to půjde stejně snadno jako do Octavie a dokážeme si představit, že by v této verzi mohlo jít odvézt i velkou televizi či podobné, do sporťáku jedoucího bezmála 300 km/h jinak obtížně napěchovatelné věci.

Němci si jako vždy pohráli s detaily, takže u Targy je tento prostor po otevření zádě osvětlený jako u kombíků a dokonce je tento prvek kombinovatelný se zadním stěračem. Využitelnost už tak praktické 911 to zvyšuje ještě o 100 procent a docela se divíme, že žádná jiná varianta nic takového nedostala. Zrovna Targa je spíše stylovka, ne stěhovák, navíc s velmi omezenou zákaznickou základnou. Dnes opomíjená verze svého času v nabídce automobilky zapadla mezi jiné a zřejmě právě proto o této funkci skoro nikdo neví.

Toužíte-li tedy po extrémně praktickém sporťáku, je tohle cesta, kterou lze jít. Jen je třeba se zastavit u generace 997, neboť pozdější 991 už byla znovu Targa jako kdysi. Tedy vůz dovolující odnímat celý, zde primárně plátěný střešní panel. Nedoceněná věc, řekli bychom, proto jsme na ni chtěli vzpomenout.

Nabídka bazarové 911 997 Targa 4S připomíná... Foto: Dautol Exklusiv, Mobile.de



...co devětsetjedenáctka v tomto provedení uměla v generacích 996 a 997 před i po faceliftu. Foto: Porsche

Zdroje: [https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=297355533 Mobile.de], Porsche

Petr Miler