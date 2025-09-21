Úplně poslední skutečné Lambo může být vaše. Vypadá všelijak, i tak na něj potřebujete obrovské peníze
Úplně poslední skutečné Lambo může být vaše. Vypadá všelijak, i tak na něj potřebujete obrovské peníze
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Něco nám říká, že tento stroj by se při volbě vůbec nejošklivějších aut historie mohl dostat v žebříčku hodně vysoko, na výjimečnosti a historické hodnotě mu to ale zjevně neubírá. A majitele má nyní změnit sakra draho.
Historie Lamborghini je řadě lidí známa, pár „bílých míst“ v ní ale bude mít kdekdo. Na její založení došlo v roce 1963, přičemž po prvních deset let její prodeje jen stoupaly. Poté ovšem přišla finanční a ropná krize, po níž musel Ferruccio Lamborghini společnost prodat. Ta pak v roce 1978 zbankrotovala, pročež následně měnila majitele, až se jí nakonec o devět let později ujal Chrysler. Pod jeho nadvládou vznikly modely jako Diablo či LM002, ovšem ani Američané nakonec u kormidla dlouho nevydrželi a v roce 1994 ji prodali malajsijskému Mycomu.
Čtyři léta na to ovšem Lamborghini již mělo dalšího nového majitele, a sice koncern Volkswagen, který italskou automobilku zařadil mezi aktiva dceřiného Audi. Právě období v letech 1994 až 1998 patří mezi ty hůře zmapované, neboť značka během něj pomalu jako kdyby neexistovala. V nabídce totiž měla jen zmiňované Diablo, které se prodávalo v počtu zhruba 200 kusů ročně. To byl horší výsledek než v 60. letech, což se vedení snažilo všemožně zvrátit. U karosárny Heuliez si tak zadalo dokončení konceptu Pregunta, který měl předznamenat supersporty pro nové milénium.
Pregunta se původně začala rodit ještě pod taktovou Chrysleru, nicméně právě finanční potíže firmy a její následný prodej premiéru konceptu o několik let pozdržely. Když se pak nakonec v roce 1998 objevil na pařížském autosalonu, automobilka už měsíc spadala pod VW. Vůz ale ještě kompletně vznikl v době, kdy bylo Lamborghini nezávislou firmou, a tak na něj mnozí pohlíží jako na úplně poslední „skutečné” Lambo vzniklé ještě před převzetím Volkswagenem.
Ten vůz nezahodil a o pár měsíců později v březnu 1999 ho ukázal v Ženevě, než smutnou kapitolu existence značky ukončil a začal pracovat na jejím znovuzrození. Diablo proto ještě nějakou chvíli zůstalo v nabídce, jen v lepší formě, než bylo v roce 2001 nahrazeno Murciélagem.
Koncept Pregunta zůstal ve vlastnictví Heuliezu, který jej následně po několik let ukazoval na různých přehlídkách, než jej v roce 2007 prodal soukromému sběrateli. Ten si jej ponechal až do letoška, kdy pro změnu může zamířit do vaší garáže. Společnost Broad Arrow Auctions totiž 10. října chystá jeho dražbu, přičemž předpokládá, že prodat by se mohl za 60 až 85 milionů korun. To není zrovna málo, na druhou stranu tu ovšem máme naprostý unikát. A co je asi nejpodstatnější, koncept je plně pojízdný.
Heuliez se přitom u karoserie a interiéru, kam se nastěhovala sedadla čalouněná Alcantarou v odstínu Azure Blue, nechal inspirovat francouzskými stíhačkami Dassault Rafale. Pod kapotu pak zamířil 5,7litrový atmosférický dvanáctiválec, který produkuje 637 koní. Jejich přenos na zadní kola má přitom na povel pětistupňový manuál, se kterým vůz zvládá zrychlení na stovku za 3,9 sekundy. Nejvyšší rychlost pak činí 337 km/h, jestli si ale nový vlastník této dynamiky někdy bude užívat, ukáže až čas.
Lamborghini Pregunta mělo předznamenat supersporty pro nové milénium. Nakonec se však stalo symbolickou tečkou za obdobím samostatného fungování italské automobilky. Foto: Broad Arrow Auctions, tiskové materiály
