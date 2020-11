Povedená auta s nepovedenými motory: I Škoda drží svého Černého Petra před 8 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Škoda Auto

Následující přehled jen připomíná, jak složité je postavit opravdu dobré auto. Může se vám povést vše, ale stačí mizerný motor a velká část atraktivity je rázem ta tam.

Automobil skrývá bezpočet jednotlivých komponentů, z nichž jen málokterý lze označit za nevýznamný. Každá matička, každý šroubek, každý drobný dílek může ve výsledku znamenat podstatný střípek do mozaiky celkových kvalit vozu - vnímáním jeho vlastností počínaje a reálnou spolehlivostí konče.

Přesto má mezi všemi díly jeden výsadní postavení. Motor je pomyslným srdcem celého automobilu, je nejzásadnější pro fungování auta očekávaným způsobem a je také ze všech nejdražší. Přirovnání k srdci, protože bez jeho fungování je ze všeho ostatního jen prázdná schránka bez života.

Během automobilové historie vzniklo hodně povedených vozů, o kterých by se dnes mluvilo v lepších souvislostech, nebýt jejich špatného pohonu. Někdy šlo o celé modely, někdy jen o určité verze, tak či onak jejich osazení mizerným motorem zazdilo ostatní pozitiva a místo slávy se nepopulární kusy dostaly jen do seznamu jinak dobrých aut, která táhla ke dnu mizerné motory.

Na následující vozy padla volba na základě jejich chronické nespolehlivosti, složité údržby, nedostatečného výkonu či problematického chování. A některé zvládly trpěly či trpí hned několika ze zmíněných problémů naráz. Neznamenalo to nutně obchodní neúspěch, problémy se mohly projevit s časovým odstupem, na zlaté místo v historii té které značky to ale nestačilo ani náhodou.

Land Rover Discovery 3 TDV6 (2004)

Hranaté Discovery s dobrými schopnostmi v terénu bylo první luxusní SUV ochotné vyvézt sedm dospělých téměř kamkoliv. Motor TDV6 s objemem 2,7 litru později dostal tři deci navíc. Třílitr vznikl spoluprací mezi Fordem a PSA a z uživatelského hlediska byl perfektní - tichý, vyvážený, dostatečně výkonný i relativně úsporný. Dlouhodobé používání ale vystavilo této pohonné jednotce docela jiné vysvědčení kvůli poddimenzované klikové hřídeli. Praskáním základního dílu trpělo i mnoho jiných Jaguarů a Land Roverů osazených stejným motorem, na které málokdo bude vzpomínat s láskou.

Foto: Land Rover

BMW řady 320d (2004)

BMW a mizerný motor? Takové spojení se německé značce dlouho vyhýbalo, až přišla řada 3 generace E90 se vznětový dvoulitrem N47, který s odstupem času pozitivně nelze. Situace je o to horší, že šlo už tehdy o nejprodávanější verzi v Evropě a totožný agregát si mohli lidé koupit v řadě 1 označené jako E81 a v řadě 5 E60,. Bezprostřední chování bylo znovu chváleno, rozvodový řetěz ale začínal rychle ztrácet své vlastnosti a po opotřebení se rád trhal na dvě poloviny. Jeho špatné umístění v zadní části motorového prostoru vedlo k drahým výměnám a ještě dražším opravám.



Foto: BMW

Hummer H1 (1992)

Civilní Hummer odvozený od vojenského Humvee měl být nezničitelný. Vojáci mnohokrát ocenili odolnost armádní verze, ale typ H1 pro běžné řidiče z let 1996 až 2000 byl vybaven turbodieselem, jemuž kvůli technologické chybě při výrobě praskal jeden z válců. Jakmile motor selhal, byla jedinou rozumnou možnost opravy kompletní výměna. Situace byla o to horší, že některá auta dostala opakovaně stejně vadný agregát.



Foto: AM General

Chevrolet Camaro (1982)

Třetí generace Camara vypadala velmi dobře. Její vnímání ale podkopávala základní verze - v roce 1982 šlo koupit provedení s 2,5litrovým čtyřválcovým motorem o výkonu pouhých 69 kW (93 koní!), které se rozjelo jen na 162 km/h. Není potřeba dále vysvětlovat, že takto si sportovní vůz ani tehdy nikdo nepředstavoval.



Foto: Chevrolet

Chevrolet Corvette 305 California (1980)

Otravné kalifornské emisní regulace vedly k degradaci amerických aut v mnohem širším měřítku. Snad nejsmutnějším počinem byl Chevrolet Corvette s pětilitrovým osmiválcem do V, který generoval jen 134 kW čili 182 koní - takový výkon dnes překonávají i některé tříválce s objemem 1,5 litru. Ještě horší byla nutnost třírychlostní automatické převodovky zvýrazňující letargické reakce plynového pedálu. Ve výrobě toto dílo vydrželo jen jeden rok, skoro nikdo ho nekupoval.

Mazda RX-8 Renesis (2003)

Problémy se spolehlivostí rotačních motorů jsou dlouhodobou záležitostí a do jisté míry se týkaly každého vozu s tímto typem pohonu. Mezi výrobci je nejdéle nabízela Mazda, která auto s Wankelem prodávala ještě v tomto století. Roky po tom, co všichni ostatní zanevřeli na Wankel, dorazila sportovní Mazda RX-8 - zajímavý vůz, ale na údržbu náročné motory ztrácely kompresi ještě před dosažením 100 tisíc ujetých kilometrů i při ne zcela zanedbané údržbě, to je na dnešní dobu zoufale málo.



Foto: Chevrolet

Mercedes-Benz 300SD (1979)

Mercedes třídy S byl vždy průkopníkem z hlediska přepychu, bezpečnosti a také výkonu. Když Němci představili vůbec první přeplňovaný naftový motor, očekávání bylo na nejvyšší úrovni. Bohužel se nenaplnily, protože pětiválcový diesel ze sebe vysoukal jen 82 kW (112 koní) a 228 Nm točivého momentu slibující pomalé tempo do maxima 166 km/h. Prodejní hit to nepřekvapivě nebyl.



Foto: Mercedes-Benz

Pontiac Fiero (1983)

Dalším z amerických sporťáků, který v tomto přehledu nemůže chybět, je i u nás dobře známý Pontiac Fiero z roku 1983. Vypadal slibně a vzhledem ke své koncepci později posloužil jako základ pro řadu replik supersportovních aut, ale litinový 2,5litrový čtyřválec s výkonem 136 koní byl vhodný nanejvýš pro klidný provoz bez potřeby nadstandardního výkonu. Situace dále zhoršoval fakt, že ojnice byly nesprávně vyrobeny a měly sklon k vyražení díry v bloku, kudy vytekl olej na horký výfuk, který se nejednou vznítil. Jméno Pontiac Firo v tu chvíli sedělo více.



Foto: Pontiac

Škoda Fabia 1,2 HTP (1999)

Tento seznam by nebyl úplný bez zástupce, kterého Češi budou znát lépe, než by si přáli. Fabia první generace z let 1999 až 2007 byla obecně vzato velmi povedeným autem, kterým si automobilka toužila dále vydobývat co nejlepší renomé po dekádách živoření v komunistických spárech. Máloco bylo na tomto autě zanedbáno a mechanici dodnes oceňují spoustu promyšlených a naddimenzovaných detailů - ne nadarmo tahle auta najíždí i přes 1 milion km.

Tohle všechno ale v roce 2002 dostalo ránu zavedením tříválce 1,2 HTP do nabídky. Motor, který dodnes způsobuje špatné spaní celé jedné generaci českých motoristů získal spoustu hanlivých přezdívek, z nichž Honem To Předjeď je jedna z těch mála publikovatelných. Správně High Torque Perfomance nebyl ničím z toho, co sliboval - slabé ústrojí nebylo schopné podávat dostatečné výkony, relativně vysoký točivý moment v určitém spektru otáček vedl jen ke chvlikovému „slíbení” dynamiky, kterou jednotka vyrovnaně nenabízela a nepříjemný zvuk a vibrace gradující s počtem najetých kilometrů dávaly všemu nepěknou korunu. HTP se udržel v nabídce i pro další generaci Fabie v trochu vylepšeném provedení později byl naštěstí nahrazen jinými agregáty.



Foto: Škoda

Inspirace: Autocar

Mirek Mazal