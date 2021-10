Pozlacený vůz Saddáma Husajna se po letech vynořil, býval jedním z nejdražších na světě včera | Petr Miler

/ Foto: Sportwagen Engel, publikováno se souhlasem

Je to absolutní světový unikát, který si mohl nechat vyrobit jen někdo velmi bohatý a také velmi nevkusný. Mnozí jej považovali za ztracený, on se ale najednou objevil v prodeji a skoro nejetý se dá koupit v Německu.

Musíte být na světě už nějaký ten pátek, abyste pamatovali časy velké slávy - nebo alespoň velkého skonu - tohoto muže. Saddám Husajn byl jednou z nejvýznamnějších osobností Blízkého východu, která se během dekád faktické vlády na Irákem zhostila řady různých rolí. V 60. a 70. letech minulého století byl Husajn jako druhý muž země tím, který jí pomáhal k její prosperitě, po uzmutí moci v roce 1979 ale vstoupil do historie jako strůjce dvou válek, které Irák do značné míry ožebračily.

V té první proti Íránu měl ještě na své straně Spojené státy, v té druhé proti Kuvajtu se ale prakticky celý svět obrátil proti němu, čímž začal jeho postupný úpadek. Přesto se u moci udržel až do roku 2003 do invaze USA, které fakticky iniciovaly newyorské útoky z 11. září 2001. Tehdy byl zadržen, zbaven moci, souzen, odsouzen a v roce 2006 popraven. Během dekád vlády zemi bohaté na ropu ale navzdory jejímu úpadku přišel k obrovskému bohatství, jehož výše se odhaduje na 2 miliardy dolarů (dnes 43,7 miliard Kč) a obklopoval se adekvátním luxusem.

S oblibou utrácel i za auta a některé jeho vozy - či automobily jeho synů - byly v médiích propírány pravidelně. Měně známou a přesto bezpečně zdokumentovanou se stala jeho koupě Astonu Martin Lagonda, britského sportovně-luxusního sedanu, který si ovšem „ten, který vzdoruje” (to je překlad jeho jména) nepořídil v sériovém provedení. Nechal si jej v 80. letech doslova vyšperkovat u legendární firmy Styling Garage (SGS), která proslula hlavně svými kreacemi postavenými na přání drogových magnátů.

Husajn byl ale se svým bohatstvím ještě trochu jiná liga, což se odrazilo v jeho zakázce. U SGS si nechal vyrobit Lagondu vylepšenou pravým zlatem. A opravdu netroškařil - pozlacené nejsou jen části interiéru, ale třeba i otěrové lišty na dveřích, maska chladiče nebo výfuky. Je to kýčovité a nevkusné, ale naprosto unikátní a také patřičně drahé. Auto přišlo Saddáma H. v roce 1985 na 500 tisíc německých marek, což z něj tehdy dělalo jeden z nejdražších automobilů světa.

Lagonda byla designově velmi futuristická, i interiér plný ostrých hran a digitálních displejů působil a vlastně stále působí velmi nevšedně. Byl to ale také typický britský vůz té doby, takže byl velmi nespolehlivý. To se spolu s vysokou cenou postaralo o to, že jej Aston vyrobil v rámci čtyř evolucí mezi léty 1975 a 1990 jen v 645 kusech a Husajn s tím svým sotva jezdil. Pouhých 4 600 najetých km mluví za vše.

Dlouho se mělo za to, že tohle auto už dávno zmizelo z povrchu země, ono ale stále existuje a se zmíněnou kilometráží se nachází v Německu. Právě tam je nyní na prodej za 266 007 euro, tedy více jak 6,7 milionu Kč. To je skoro pakatel vedle původní částky - po zohlednění inflace a přepočtu na eura by dnes stejné auto stálo asi 460 tisíc eur (cca 11,6 milionu Kč), navíc je tu historická hodnota v podobě Husajnově vlastnictví.

Tím probůh neříkáme, že si tuhle podivnost máte koupit, jejím automobilovým svodům nemáme problém odolat. Ovšem jako kus historie je to pozoruhodná věc, prohlédněte si ji na fotkách níže.

Tohle auto si skutečně nechal v roce 1985 postavit Saddám Husajn za tehdy extrémních 500 tisíc německých marek. Je skutečně pozlacené skutečným zlatem, vzácný kov najdete i na koncovkách výfuků. Foto: Sportwagen Engel, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

