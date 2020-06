Praktické Porsche mohlo přijít na trh o 20 let dřív, hotové auto ale zařízli před 4 hodinami | Petr Miler

Porsche po dekády vyrábělo jen sportovní kupé, kabriolety a roadstery, až dlouho po roce 2000 přišlo také s SUV a liftbackem. Mohlo se to stát o 20 let dříve, nebýt nepřízně osudu.

Možná sdílíte názor Jeremyho Clarksona, že Porsche má ty nejlínější designéry na světě, protože už padesát let jen modernizují jeden a ten samý tvar. Pokud tomu tak je, nemuselo by vás překvapit, že tvary 911 do značné míry dostaly i další, docela jinak koncipované modely značky - hlavně první generace SUV Cayenne a liftbacku Panamera.

Druhé jmenované auto se na trhu prvně objevilo až v roce 2009 a po jeho první generaci dorazila před čtyřmi léty ta druhá. Pouhá dvojice generací zdánlivě nedává důvod k podobnému smýšlení jako v případě plejády evolucí 911. Jenže ani první Panamera nebyla tak úplně první. Má vcelku neznámého předchůdce, Porsche 989, které znovu jako by vypadlo z oka devětsetjedenáctce.

Tento vůz vypadá jako natažená 911 993, ale je ve skutečnosti ještě starší - vznikl v roce 1988. Značka Porsche chtěla tedy přijít s konkurentem pro silné sedany Mercedesu a BMW. Prodeje modelu 928 byly v první půlce 80. let ještě slibné a Porsche tedy chtělo nabídnout další luxusně laděný model, který by tak úplně nectil sportovní kořeny značky.

Pod vedením Ulricha Beze tedy byl stvořen koncept, který byl designově skutečně moderní, nevypadal jako relikt 70. let, jako poslední verze 911 generace 930, které se tehdy prodávaly (911 964 přišla až v roce 1989, ale ani ta nevypadala bůhvíjak svěže). Porsche tehdy počítalo s tím, že se model 928 stane novou vlajkovou lodí značky, protože v takže i 989 měla pod přední kapotou vidlicový osmiválec a hnaná byla zadní kola. S 928 ovšem nebylo společného nic, rozvor byl 2 826 mm, o 326 mm větší než u 928, a motor, který měl objem okolo 4 litrů, měl úhel sevření válců 80°, nikoliv 90°.

Výbava byla vskutku luxusní, kožené čalounění je samozřejmostí, vidíme dvouzónovou klimatizaci i displej, který měl nikoli nepodobně dnešním systémům obstarávat ovládání některých systémů vozu a zobrazovat stav auta. Ovládání rádia a klimatizace, které mají v dotykových displejích některá americká auta z 80. let, je na panelu o kousek níže.

Design měl na starosti Harm Lagaay a použil přední světla, která nebyla nepodobná modelu 959. Zbytek je ovšem nová práce, která nevypadá příliš neznámá proto, že se prvky z tohoto vozu objevily na dalších generacích 911. Příď po určité adaptaci dostala generace 993 a záď, jak její celkový tvar, tak i světla, zase generace 996. Pro hlavu ani nohy na zadních sedačkách zase tak moc prostoru nebylo, pořád to ale bylo o hodně lepší než ve všech ostatních Porsche té doby dohromady.

Na počátku 90. let ale výrazně klesly prodeje modelu 928 ve prospěch devětsetjedenáctky, která dostala konečně novou generaci. V roce 1991 pak odešel z vedení Ulrich Bez, hlavní proponent „čtyřdveřového kupé” a projekt 989 byl uložen k ledu Vývoj přitom běžel opravdu dlouho, auto bylo prakticky hotové. Jenže vývoj sám o sobě byl příliš drahý a když Porsche zjistilo, že by tenhle vůz muselo prodávat za 150 tisíc marek místo původně plánovaných 90 tisíc a navíc by muselo prodat 5 000 kusů ročně, aby vůz nebyl ztrátový, rychle vycouvalo - údajně po proinvestované miliardě marek. Na stejné pozici automobilka zůstala až do roku 2009, kdy se představila Panamera. Dnes je koncept 989 v muzeu Porsche a na fotkách Ronana Glona níže jej můžete vidět v jeho depozitáři.

Tento vůz měl být prvním pětidvéřovým Porsche dlouho před Panamerou, kdyby prodeje 928 na začátku 90. let neklesly

Jako testovací stroj pro nový osmiválcový motor posloužil Mercedes W124

