Právě se díváte na možná nejdražší auto světa, do miliardové aukce jde Ferrari, o jehož existenci málokdo ví

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Z pohledu běžného smrtelníka je absurdní, že existuje něco jako auta za miliardy korun, ale je to tak. Slavné 250 GTO se za miliardové sumy prodává celkem běžně, tohle je ale i mezi nimi raritou s ještě větší hodnotou.

Ferrari 250 GTO lze bezesporu považovat za svatý grál mezi automobily. V letech 1962 a 1963 vzniklo jen třiatřicet exemplářů první série, v roce 1964 pak ještě přibyly tři kusy druhé série. Celková produkce ale ve finále čítala 39 vozů, z čehož tři byly reakcí na krok francouzského automobilového klubu ACO. Ten se jako pořadatel závodu 24 hodin Le Mans rozhodl, že navýší atraktivitu s pomocí nové třídy prototypů zvané Experimental. V jejím případě byl přitom v roce 1962 maximální objem motoru zvýšen ze 3 na 4 litry.

Třílitrové 250 GTO by se samozřejmě závodu zúčastnit mohlo, ovšem v takovém případě by bojovalo pouze o třídní, nikoli o celkové vítězství. Ferrari se proto rozhodlo u tří exemplářů lehce prodloužit šasí. Do toho pak zasadilo čtyřlitrový dvanáctiválec z modelu 400 Superamerica. Došlo nicméně na některé modifikace, mezi něž patří i přidání šesti karburátorů Weber. V důsledku toho se zvětšila boule na přední kapotě. Stejně tak ovšem povyskočil i výkon, a to na zhruba 390 až 400 koní v případě soutěžních verzí.

Pod názvem Ferrari 330 GTO vznikly ony tři kusy, z nichž jeden nasadila do závodu Tisíc kilometrů Nürburgringu sama automobilka. Dosáhla přitom jak vítězství ve třídě, tak celkově druhého místa. Méně slavný byl již výlet do Le Mans, kde Mike Parkes a Lorenzo Bandini po šestapadesáti odjetých kolech museli odstoupit kvůli poškozenému chladiči. Ferrari ale i přesto okruh Le Sarthe v onom roce 1962 neopouštělo se slzami v očích. A pokud ano, byly to rozhodně slzy radosti.

Vedle zmiňované trojice byl totiž čtyřlitrovým dvanáctiválcem od Gioacchinna Colomba osazen také otevřený speciál 330 TRI/LM, který ve čtyřiadvacetihodinovce zvítězil. Zajímavé přitom je, že tento vůz přišel na svět již v roce 1960, a to jako Ferrari 250 TRI/60 Fantuzzi Spyder. Krátce po dodání ale velmi těžce havaroval při tréninku na Targa Florio. Následně byl přestavěn a začal sbírat úspěchy. Když poté došlo na změnu pravidel v Le Mans, Ferrari sáhlo po větším motoru.

My se nicméně vrátíme k modelu 330 GTO, konkrétně pak k onomu kusu, který zazářil v Zeleném pekle. Společnost RM Sotheby's totiž oznámila, že 13. listopadu tohoto roku půjde vůz do dražby. A jakkoli nedávné výsledky z Monterey poněkud zklamaly, v tomto případě se očekává neskutečná aukční bitva. Cena by dle odhadů mohla snadno překonat 55 milionů Eur, tedy zhruba 1,32 miliardy korun, což by z vozu udělalo nejdražší kdy veřejně vydražené auto na světě.

V této souvislosti lze připomenout, že ještě dráže se před pěti lety prodalo jedno z oněch třiatřiceti třílitrových Ferrari 250 GTO, a to za 80 milionů dolarů neboli dnešní optikou za 1,77 miliardy korun. To se nicméně jednalo o soukromý prodej. Další rekord pak od loňska drží Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, který německá automobilka prodala za 143 mil. USD (3,2 mld. Kč), i tento prodej ale proběhl mimo dohled veřejnosti.

V případě nabízeného 330 GTO pak jen dodáme, že jediný exemplář, který byl nasazován do závodů v továrních barvách, posledních 38 let vlastnil jediný majitel. Ten mu věnoval mimořádnou péči, což dosvědčuje i řada trofejí, které vyhrál na nejprestižnějších přehlídkách. Pokud vás tedy... svrbí 1,5 miliardy korun, rovnou si již zamluvte na listopad letenku do New Yorku.

Tak to je ono, unikátní 330 GTO, které dost možná letos v listopadu zlomí aukční rekord. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec

