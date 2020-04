Profíci vytáhli z garáže 37 let nemyté auto a pokusili se mu vrátit původní lesk dnes | Mirek Mazal

Zdá se být nemožné dát tak dlouho opuštěný vůz po takové době zpátky do pořádku, jenže když má někdo to správné odhodlání, techniku a zkušenosti, dokáže skoro zázraky.

Expert na sáhodlouhé mytí aut i bleskové čistění Larry Kosilla prožívá při zdánlivě nudném odstraňování špíny zajímavější příběhy, než by se mohlo zdát. Každý zákazník je specifický a na tohoto hned tak nezapomene. Larry byl pozván do rodiny 83letého lékaře, jehož syn David chtěl otce překvapit vrácením lesku autu, které 37 let stálo opuštěné v jeho garáži.

Šlo o Mercedes-Benz 280 SL známý též pod přezdívkou Pagoda kvůli lehce vydutému hardtopu místo střechy. Tento konkrétní vůz byl od roku 1972 po 10 let a asi 100 tisíc kilometrů používán ke každodennímu ježdění, v zimě 1982 ale doktor naposledy otočil klíčem. Od té doby roadster sloužil jako hnízdo hlodavců i další zvěře a vůz se pomalu ztrácel pod hromadou nepotřebných věcí.

Garáž z roku 1947 byla plná harampádí, ale hlavní pozornost patřila Mercedesu. Nebylo jednoduché auto po skoro čtyřech desetiletích vydolovat z garáže, ale to jsou přesně okamžiky, kdy se projevily Kosillovy zkušenosti. Vysvobozený vůz přivítal denní světlo vyfouknutými pneumatikami, nechutně smradlavým interiérem, mrtvými zvířaty a plísní. Nebezpečný stav byl výzvou, ale vidina dojatého majitele hnala všechny vpřed.

Očista začala drhnutím velmi znečištěného interiéru. Každé místo projela utěrka nebo štěteček s chemickými přípravky. Larry s kolegou museli fungovat ve speciálních oblecích s dýchací maskou, aby zatuchlý veterán neohrozil jejich zdraví. Postupná dekontaminace kabiny vyžadovala použití všech dostupných prostředků. V konečném důsledku pánové dovnitř pustili ozón, aby zabil veškeré nežádoucí bakterie.

Venkovní lak nebyl nijak výrazně poškozen, protože červený Benz roky čekal na zaslouženou koupel v suchu pod střechou. Larry zvolil přeleštění všech ploch, které rázem začaly odrážet paprsky slunce. Naleštěná vzpomínka na mládí byla připravena znovu ohromit svého prvního majitele.

David přivítal svého otce přímo u staré garáže. Dojatý muž neměl slov. Nedokázal srozumitelně vyjádřit svoji upřímnou radost, protože byl zaskočen nádherným Mercedesem. Hrdý majitel si znovu připomenul dávná léta a sám uznal, že je čas vůz kompletně zrenovovat a věnovat vnoučatům jako vzpomínku na dědečka. Milé rodinné shledání vyšperkoval Kosilla, který se přiznal, že mu byl jeden rok, když 280 SL naposledy zajelo do garáže. Vůz v ní strávil opravdu hodně času, o to obdivuhodnější je, do jakého stavu se jej podařilo dát, alespoň po vizuální stránce. Však se na to podívejte sami.

