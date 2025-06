První majitel dodnes zachoval nejvíc žádoucí verzi legendárního Ferrari F40 ve stavu nového auta, trhne na tom desítky milionů včera | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Kupec tohoto kousku s ním nedělal doslova nic, a to dlouhých 35 let. Minimálně finančně se mu to bohatě vyplatí, i 60 milionů korun dnes může být na tuhle F40 málo. Je to dokonalý stroj času, navíc v extra provedení.

O Ferrari F40 jsme sepsali už stohy vesměs oslavných článků, jakkoli zrovna ty poslední byly věnovány jeho ne úplně banálním nehodám. Také ty jsou ale nakonec projevem výjimečnosti tohoto stroje - jeho nezkrotný charakter v kombinaci s nula asistenčními systémy známými z dnešních aut vyžaduje za volantem výjimečně schopného a pohotového řidiče. Bavíme se tu o 478koňovém sporťáku lehkém 1,3 tuny, jehož přeplňovaný osmiválec vám dá v kombinaci s pětistupňovým manuálem vyžrat své prodlevy až do dna.

Ferrari původně chtělo vyrobit pouze 400 exemplářů tohoto stroje, automobilka ale byla nakonec zavalena objednávkami tak moc, že „zapomněla včas zastavit výrobu” a do světa nakonec poslala 1 315 kusů tohoto stroje, které vznikaly mezi roky 1987 a 1992. V půlce tohoto cyklu nicméně došlo na několik změn, které rané exempláře učinily žádanějšími. Jakkoli jízda v nich je oproti pozdějším kouskům mnohem náročnější a po emisní stránce také „škodlivější“.

V roce 1990 totiž došlo na zpřísnění standardů ve Spojených státech, kvůli čemuž musel 2,9litrový agregát dostat katalyzátor. Ten vedl k poklesu výkonu o pár koní, a jakkoli šlo na papíře jen o drobný sešup, se změnou charakteru celé jednotky a křivky točivého momentu došlo na zhoršení celého projevu osmiválce. Původně se totiž choval jako závodní jednotka, za čímž stál Enzo Ferrari. Po jeho smrti a zavedení přísnějších regulí ale už měl blíž civilnímu motoru.

Automobilka mimo to zareagovala na stesky mnoha zákazníků, že kvůli nízké světlé výšce nemohou zaparkovat auta v garážích, ke kterým vedou příkřejší příjezdové cesty. Došlo tedy na příchod adaptivních tlumičů, které umožňují zdvih přední nápravy. Nicméně systém se ukázal být značně nespolehlivým, načež místo toho, aby některé bolístky řešil, přidal nové. Rok výroby a výčet výbavy jsou tak ve finále u Ferrari F40 důležitější než třeba nájezd či výčet havárií.

Společnost RM Sotheby's se nicméně chystá v polovině srpna dražit v americkém Monterey pomalu Svatý grál celé produkce. Vůz se šasí č. 84036 byl totiž vyroben v únoru 1990 jako evropské provedení, jeho pohonné jednotce tedy nestál v cestě kritizovaný katalyzátor, který se navíc postupem času ucpával a vedl k ještě většímu snížení výkonu. Zároveň u něj pak jeho první a jediný majitel zvolil standardní podvozek, tedy oproštěný od oněch stavitelných tlumičů.

O žádného aktivního účastníka okruhových dnů se ovšem nejednalo, maximálně nekompromisní F40 totiž ihned po převzetí uzamknul do garáže, ze které se až dosud nedostal. Na tachometru mu tedy svítí pouhých 360 kilometrů, které byly najety mezi výrobou, dodáním a zaparkováním auta na dlouhých 35 let. Na kolech jsou ostatně ještě tovární nálepky, pneumatiky pak pochází z roku 1989. Máme tu tedy úchvatný stroj času, který nebyl nikdy nabourán a zároveň neprošel jediným servisem.

S tím souvisí upozornění aukčního domu, že vůz se nyní nikdo nepokusil ani nastartovat. Jaký je tedy jeho skutečný stav, je ve hvězdách. Vyměnit ovšem po 35 letech bude třeba hodně věcí počínaje veškerými gumovými hadičkami. Na druhou stranu, pokud někdo bude mít koupi tohoto výjimečného kousku, který by se mohl vyšplhat až na nějakých 60 milionů korun, pak jistě bude mít i na pořádný servis. My 60 milionů nemáme, a tak se spokojíme s řádným prozkoumáním tohoto auta na fotkách - podívejte se, jak prosté a neotesané auto to je. Dnes by Ferrari nic takového neprošlo, na přelomu 80. a 90. let to bylo auto snů. A zůstává jím zjevně dodnes...

Pro řadu lidí je Ferrari F40 vysněným vozem v jakékoli podobě. Tento kousek se šasí č. 84036 ovšem nemá katalyzátor, ani stavitelné tlumiče. Kromě toho nebyl havarovaný a na kontě má jen 360 najetých kilometrů. Jedná se tak o dokonalý stroj času. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec

