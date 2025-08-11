Prý nejlépe jezdící Subaru historie si někdo spletl s investičním autem, teď ho chce prodat za ohromné peníze
včera | Petr Prokopec
A možná není mimo realitu, neboť je to vážně mimořádný stroj. Cena je ovšem ještě mimořádnější - zatímco současná sériová Impreza startuje na 805 tisících korunách, za které dostáváte 136 koní, tahle specialita s víc jak třikrát vyšším výkonem stojí čtyřiadvacetkrát tolik.
Současná nabídka Subaru asi nadšence do kolen nepošle. Když pomineme posledních asi deset skladových BRZ, pak japonská automobilka nemá pro benzinové palice už vůbec nic. To je hodně odlišná situace od stavu pár let zpátky, kdy pomalu polovinu jejích místních prodejů tvořila Impreza WRX STI. Jenže to bylo v době, kdy se Evropská unie už dávno rozhodla, že je třeba lidem co nejvíc zkomplikovat život. A začala právě u aut. Někteří výrobci se tomu aspoň nějak přizpůsobili, Subaru při své místní pozici mělo omezený manévrovací prostor a výkonná auta postupně ze své nabídky zcela stáhla.
Pokud ale po výkonném stroji japonské značky toužíte, pořád tu jsou možnosti, jak vybílit váš bankovní účet opravdu dočista. Společnost Race Cars For You se totiž rozhodla nabídnout jedno z nejextrémnějších Subaru vůbec, a díky absenci sportovních aut značky na trhu na něm zjevně zkouší trhnout majlant. Vzácná Impreza P25 je totiž nabízena za 700 tisíc liber, tedy za 19,7 milionu korun. Za takovou částku byste mohli mít hned 24 kusů stávající Imprezy a ještě by vám něco zbylo na benzín a pojištění.
Faktem však je, že současný hatchback nadšené řidiče už moc nepobaví. Pod kapotou sice má ikonický boxer, ovšem již v hybridní verzi. A naneštěstí naladěný jen na 136 koní, které přenáší na kola převodovka CVT. Spíš než na dynamiku se tedy aktuální Impreza zaměřuje na spotřebu. Oproti tomu provedení P25 po vás bude pomalu vyžadovat také koupi soukromé benzinky, neboť zrychlením se řadí do kategorie supersportů. Z rodinných hodnot pak byl zachován jen zavazadelník.
P25 je totiž limitovanou edicí v rámci limitované edice. Subaru totiž v letech 1995, 1996 a 1997 získalo tituly ve WRC, což se rozhodlo oslavit upravenou Imprezou. Provedení 22B se přitom dočkalo přeplňovaného čtyřválce, jehož objem byl zvětšen na 2,2 litru. Zároveň dorazilo i nové turbo a mezichladič. V případě exteriéru pak byl zvolen karbonový bodykit, který co nejvíce připomínal závodní speciál. O podvozek se postaral Bilstein, mimo to vůz prošel i odtučňovací dietou.
Společnost Prodrive, která byla dlouholetým partnerem Subaru v rallye, se v roce 2022 rozhodla na ikonickou variantu 22B znovu podívat. Za základ si vzala dvoudveřovou Imprezu první generace, kterou oholila až na kost. Následně byl její skelet osazen velkým množstvím karbonových dílů. Dovnitř se pak mohla nastěhovat nejen odlehčená závodní sedadla, ale rovněž i ochranná klec. V té chvíli ovšem logicky nebylo možné počítat s zadní lavicí, to ale většině zájemců nevadilo.
Prodrive ostatně každý z pouhých 25 kusů stavěl na zakázku, a to přesně dle přání majitelů - ti si mohli vybrat mezi víc silničním či naopak víc závodním vozem. Ve všech případech byl nicméně použit 2,5litrový boxer EJ25, který prošel ještě větším překopáním než samotný vůz a proto je považován za separovanou jednotku. Britové jej totiž osadili kovanými písty, ocelovými ojnicemi, portovanou hlavou válců nebo variabilním časováním vačky a turbodmychadlem Garrett.
Pohonná jednotka díky tomu produkovala 446 koní, které dostala na povel šestistupňová sekvence doplněná dvoulamelovou závodní spojkou AP Racing. Řazení tak zabere jen 80 milisekund, vlivem zmiňovaného odlehčení pak Impreza P25 váží pouhých 1 150 kg. Na stovku se tedy tato limitka dostane pod 3 sekundy, zkrocení jejího potenciálu přitom mají na povel závodní brzdy AP Racing skryté za 19palcovými koly Prodrive. S nimi jsou spojené zakázkové pneumatiky Bridgestone.
Britové v době premiéry zmiňovali, že jde o nejlépe jezdící Subaru všech dob, čemuž se rozhodně dá věřit. I proto, že podvozek Bilstein umožnil u tlumičů nastavit kompresi i odskok. Celá edice tak byla v roce 2022 vyprodána ještě dříve, než došlo na její veřejnou premiéru, přičemž jeden zájemce si měl koupit vozy hned dva. Zda zrovna jeden z nich je na prodej, nevíme, rozhodně však zůstává prakticky nejetý - na tachometru má jen 980 km, pročež šlo jistě hlavně o investiční artikl.
Pokud by se přitom Impreza P25 prodala za požadovanou sumu, pak na ní původní majitel skutečně vydělá, v době svého vzniku totiž tento klenot startoval na 552 tisících liber, tedy na 15,5 milionu korun. Otázkou však je, zda nějaký z nadšenců okolo Subaru takové peníze má a je ochoten je vysázet na dřevo. Na existenci aspoň jednoho takového bychom si ale docela vsadili...
Subaru Impreza P25 vzniklo jen v 25 kusech, jeden z nich se zlatými koly (takových bylo vyrobeno pouze sedm) je nyní na prodej. Rozhodně ale ne levně. Foto: Race Cars For You, tiskové materiály
