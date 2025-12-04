Puristy trefí. Nadšenci nacpali do Ferrari motor 5,0 V10 TDI od VW, vznikne tak monstrum jako žádné jiné
včera | Petr Prokopec
Asi bychom s maranellským supersportem naložili jinak, celému projektu ale nelze upřít zajímavost. Nejde tu navíc jen o samotný motor, firma stojící za tímto nápadem změní celé zaměření auta.
Ferrari nikdy nevyrobilo dieselové auto. Dokonce nám ani není známo, že by Italové s motory spalujícími naftu kdy koketovali. Přesto všechno ovšem řada lidí přemýšlí nad tím, jak by takové Ferrari TDI vypadalo a především, jak by jezdilo. Mezi ně patří i nadšenci z firmy Grind Hard Plumbing, kteří už dřív nastrkali diesely společnosti Cummins do všeho, co jim přišlo pod ruku. Stejně jako kupříkladu vzali přeplňované benzinové motory z Corvette a osadili jimi armádní Humwee.
Tentokrát se rozhodli, že k životu přivedou havarované a značně ohořelé Ferrari F355 Spider, a to za pomocí pětilitrového desetiválcového turbodieselu z Volkswagenu Touareg. Tato jednotka produkovala 313 koní, tedy méně než 3,5litrový osmiválec, kterým byl Ital osazen v Maranellu. Na druhou stranu však nabízela rovněž extrémních 750 Nm točivého momentu, a to již při dvou tisíc otáčkách. Ferrari oproti tomu bylo třeba vytočit na 6 000 ot./min., abyste se dostali k pouhým 363 Nm.
Rýsuje se nám tu tedy velmi zajímavá rošáda, jakkoli pochopitelně ne jednoduchá. Kvůli většímu objemu a vyššímu počtu válců totiž nadšenci z Grind Hard Plumbing museli provést celou řadu zásahů pod kapotou, aby nedošlo na zhoršení torzní tuhosti a zároveň se agregát do motorového prostoru vešel. Zapotřebí bylo také zesílení mnoha komponentů, jednak kvůli zmíněnému vyššímu točivému momentu, v druhé řadě pak kvůli vyšší hmotnosti dieselové jednotky.
Jen u výměny motoru ovšem nadšenci nezůstanou. Fakt, že z původního auta toho po požáru mnoho nezbylo, jim totiž umožnil, aby si s projektem pohráli od základů. Jejich cílem je tak vytvořit rallyové monstrum, pročež turbodiesel bude roztáčet 16palcová kola obutá do obřích off-roadových pneumatik. Mimo to dorazí také zavěšení s dlouhým zdvihem, které umožní jízdu i mimo zpevněný asfalt, a to v tempu, za které se nestydí ani benzinové Ferrari na dálnici.
Podobně rychle se ostatně dopředu posouvá celý projekt, neboť zatímco minulý týden se nadšenci teprve pochlubili se svými záměry, v tom stávajícím již ukázali auto s instalovaným dieselem i se zvýšeným podvozkem. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby si za pár dnů nasadili santaklausovskou čepičku, na sedadlo spolujezdce hodili motorovou pilu a vydali se pro vánoční stromeček pomalu do Skalistých hor. Ostatně jeden kopec si již na testy svých kreací koupili.
F355 Spider standardně zvládalo stovku za 4,7 sekundy. Jeho dieselová verze asi tak rychlá nebude, .... Foto: Ferrari
...s brutálním desetiválcovým TDI známým hlavně z VW Touareg ale bude stěží pomalá. Foto: Volkswagen
Zdroj: Grind Hard Plumbing Co@Youtube
