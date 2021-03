Ford Mustang skrývá na volantu stejné překvapení jako logo Škody na jejích motorech před 8 hodinami | Petr Miler

Je to pozoruhodná věc, přesto si ji dekády nikdo nevšiml, nebo ji alespoň nebyla věnována větší pozornost. Nejlépe připomíná, v jakých podmínkách se dnešní automobilová ikona rodila.

V automobilovém světě jsme v posledních letech svědky stále intenzivnějších snah o snižování výrobních nákladů. Je to nevyhnutelné - konkurenční boj je stále tužší, regulatorní požadavky zvyšující cenu stále vyšší, ochota zákazníků platit více omezená, a tak nezbývá než sáhnout do toho jediného, do čeho se sáhnout dá - do nákladů nesouvisejících s výše zmíněným.

Projevy těchto snah se různí. Nejprimitivnější je ušetřit na vývoji a výrobě tím, že obojí ošidíte. To ale zákazník pozná a může od vašeho produktu dát ruce pryč. Sofistikovanější cestou je sdílení komponentů mezi značkami stejného výrobce nebo dokonce i konkurenčními firmami a využití tzv. úspor z rozsahu - pokud budete vyrábět milion kusů stejné věci, budou jednotkové náklady na její výrobu obvykle podstatně nižší, než když jich budete vyrábět tisíc.

Největším průkopníkem těchto snah byl dnes již zesnulý Ferdinand Piëch, strůjce moderní podoby koncernu VW. Byl to právě on, kdo tuto myšlenku dotáhl nejdál, když se rozhodl i mezi úplně jinak orientovanými značkami sdílet celé rozsáhlé výrobní celky, jako jsou podvozkové platformy. Jeho mottem bylo dělat neviditelné věci stejně (protože kdo pozná - a komu vadí -, že VW Passat má stejný motorek stěračů jako Bentley Continental) a viditelné jinak, aby lidé byli ochotni připlácet si za technicky velmi podobný vůz jiného výrobce. Byl to jeden ze základních stavebních kamenů úspěchu VW, ze kterého koncern do značné míry žije dodnes, třebaže později se podobnou cestou vydal prakticky každý.

Bavíme se v tomto případě o 30 let starém nápadu, myšlenka samotné sdílení komponentů je ale stará pomalu jako automobilismus sám. Nejlépe to dokládá čerstvý objev příznivců Fordu Mustang na Facebooku, z nichž jeden kvůli snaze ji narovnat odklopil středovou krytku volantu vůbec první generace tohoto modelu z roku 1964. Jaké bylo jeho překvapení, když se pod nápisem Ford Mustang s ikonickým logem skrývalo logo jiného modelu, Falconu Sprint i s jeho dvěma vlaječkami.

Další fandové Mustangů se hned rozběhli rozebrat své volanty a objevili totéž - zjevně každý Mustang z prvních let výroby používá kompletní volant o rok staršího Falconu Sprint, jehož střed Ford prostě přelepil jiným označením, více se s tím nemazal. Na tomto místě se ale sluší dodat, že celý první Mustang byl technicky v podstatě Falcon, který Ford opatřil jinou karoserií a dalšími úpravami. Inu, Mustang tehdy nebyl ikonou, jakou je dnes, Ford si vůbec nemohl být jistý jeho úspěchem, a tak šetřil, kde se dalo. Později, když si tento vůz vydobyl své renomé (a kdo si dnes vzpomene na Falcon...), už pochopitelně kráčel svou cestou.

To nás ale nakonec vrací k překvapení na motorech Škody, které jsme kdysi probírali a video s ním můžete znovu zhlédnout níže. Na jejich krytech (a nejen jejich, Seat je ten samý případ) používá koncern VW kryt s integrovaným logem VW, které je následně přelepeno označením té které automobilky, pakliže je to třeba. Rozdíl je jen v tom, že Volkswagen s tím nepřestal dodnes...

Původní Mustang se zjevně rodil v bolestech a Ford na jeho výrobě šetřil, kde se jen dalo. Fotky níže ukazují, že jeho volant vytvořil tak, že na klíčový ovládací prvek Falconu Sprint v nezměněné podobě doslova nalepil jiný znak. Foto: Ford

