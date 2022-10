Magnát, který volal po zdanění bohatých, se asi dočkal, úchvatná sbírka jeho superaut jde do dražby před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Tohle je sbírka snů, mimořádně vytříbená kolekce těch nejúchvatnějších aut posledních dekád. Její prodej by byl zajímavý i bez čehokoli dalšího, něco opravdu výjimečného ale dělá z její dražby teprve osoba majitele.

Jméno Jonathana Michaela Hunta bude pro většinu lidí žijících na této straně kanálu La Manche neznámým. Či si jej někteří maximálně spojí s Jamesem Huntem. S někdejším mistrem světa Formule 1 nicméně realitního magnáta žádný přímý vztah nepojí. Můžeme nicméně zmínit, že v obou případech jde o Brity, jejichž velkou vášní se staly rychlé vozy. Zatímco James Hunt se však jejich řízením živil, Jon Hunt si zejména díky své realitní agentuře Foxtons mohl pořídit opravdu působivou sbírku těch nejexkluzivnějších supersportů.

Právě na tuto kolekci si dnes posvítíme, neboť bude 5. listopadu dražena v Marlborough House aukční firmou RM Auctions. Zajímavá událost je to sama o sobě, na prodeji je ale nakonec nejzajímavější právě Huntova osoba. Jakkoli je přímo tento realitní magnát známý jen velmi málo, o jeho internetových aktivitách platí pravý opak. Je to on, kdo stojí za kanálem volajícím po zdanění bohatých lidí (TaxTheRich100) na Youtube, kde se v akci objevují právě mnohé vozy z jeho sbírky. Řízeny přitom byly vždy velmi neortodoxně, třeba vzácné Ferrari Enzo si střihlo jízdu v permanentním smyku napříč venkovskou farmou.

Podle dostupných informací měl za volant těchto exkluzivních vozů pravidelně usedat Huntův syn Harry. Ten se závodění věnuje profesionálně, přičemž v roce 2016 byl ve věku osmadvaceti let nejmladším britským účastníkem Dakarské rallye. Tu přitom dokončil na desátém místě. Ve WRC pak mimo jiné krotil Škodu Fabia S2000, v tomto šampionátu však již takové štěstí neměl. Oproti tomu v IRC zabodoval, v letech 2010 a 2012 se stal nejprve s Fordem Fiesta R2 a posléze s Citroënem DS3 R3T mistrem světa.

To jsme nicméně již poněkud odbočili od samotné sbírky, která je na prodej. Hunt se navíc zjevně rozhodl, že spojitost s kanálem TaxTheRich100 nebude připomínat. Že by Hunt by skutečně řádně zdaněn, auta nyní rozprodával právě proto a nechtěl se stát terčem posměchu? Těžko říci, pokud ale mělo jít jen o skrytí spojitosti s někdejším řáděním těchto aut, nepovedlo se, v paměti má tyto vozy zaryté kde kdo. Tak či onak, zmíněné Ferrari Enzo si nyní můžete pořídit, stejně jako zbytek té nejvyšší ligy od Ferrari. Tedy modely 288 GTO, F40, F50 a LaFerrari.

Zatímco u této Velké pětky byla zvolena červená barva, 550 Barchetta, Superamerica a 599 SA Aperta disponují žlutým lakem. To v případě italských strojů není vše, opomenout nesmíme ani Lamborghini Miura SV a Countach. Francii pro změnu zastupuje trojice Bugatti, a sice EB110 GT, EB110 SS a Chiron Super Sport, zatímco barvy velké Británie hájí homologační speciál Jaguar XJ220S a jeho méně známý předchůdce XJR-15.

Zmínit pak už můžeme jen tři další vozy, a to rallyové speciály Audi Sport Quattro a Lancie Delta S4 a 037. Dodat lze už jen nástřel cen - nejlevnější Ferrari 550 Barchetta by mohlo být prodáno za pouhých 180 tisíc liber (cca 5,08 mil. Kč). Oproti tomu za Chiron by nový majitel mohl dát až 5 milionů liber (141,27 mil. Kč). Za kolik celá sbírka změní vlastníka a nakolik se na ní podepíše Huntovo řádění, je v tuto chvíli otázkou, půjde ale jistě o miliardy korun. To už by dalo na slušný daňový odvod...

Realitní magnát Jon Hunt posílá do dražby značnou část své úchvatné sbírky, mezi nimiž figurují hlavně vozy Ferrari. Zejména pak modely 288 GTO, F40, F50, Enzo a LaFerrari. Řadu těchto aut znáte z bláznivých akcií publikovaných na kanálu TaxTheRich100 na Youtube, videa s nimi ale byla nedávno označena jako soukromá a z původního zdroje už si je nepustíte. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.