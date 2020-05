Řecko mělo v 90. letech asi nejúžasnější flotilu policejních aut, skončila neslavně před hodinou | Petr Miler

Řecko není zemí, kterou byste si automaticky spojili s výjimečnými auty, tím spíše ne v řadách policie. Právě tam ale v boji proti silničním desperátům zřídili jednotku Sigma, kterou vybavili nejlepšími stroji své doby.

Dluhy, dovolená, jogurt, to by mohla být tři slova, která by lidé nejčastěji řekli jako ta, která se jim automaticky vybaví, když se řekne „Řecko”. Co takhle auta nebo rychlá auta? To asi těžko, Řecko nepatří zrovna mezi automobilový národ, v této zemi nikdy nesídlila jakkoli významnější automobilka ani podstatná automobilová výroba. Přesto právě v Řecku v 90. letech vznikla policejní jednotka Sigma, která byla vybavena jedněmi z nejlepších rychlých vozů své doby schopných jezdit i po běžných silnicích nevalné kvality.

Jejím posláním byl boj proti silničním desperátům - v zemi prý tehdy silně zakořenila kultura automobilových tunerů, kteří své vozy proháněli po běžných silnicích hlava nehlava. Běžné policejní stroje neměly šanci těmto řidičům stačit, a tak vznikla Sigma vybavená vozy jako BMW M3 E30 či M5 E34, Audi RS2, Mercedes 190E 2.3-16ý, Ford Sierra Cosworth, Porsche 911 Turbo, Alfy Romeo 155 Q4 a 164 Turbo nebo Lancia Delta HF Integrale.

Auta nebyla běžně označená, nebyla ale ani neoznačená - nesla reflexní znaky policie na dveřích. Policisté je používající byli běžně uniformovaní a navzdory minimu dobových informací byli ve své misi úspěšní - řidičů pokoušejících štěstí v běžném provozu mělo ubýt. Jejich mise tak měla pokračovat, patrně ale tušíte, co těmto plánům učinilo přítrž - peníze.

Řecko se už na konci 90. let začalo dostávat do finančních problémů, které znemožnily nejen nákup nových aut, ale i udržování existujícího autoparku. Výjimečné stroje finančně náročné na provoz tak postupně chátraly a byly odstavovány kvůli technickým problémům nebo nehodám. Na začátku tohoto milénia pak byl s jednotkou Sigma amen.

Dobové záběry přesto i dnes připomínají, jak zajímavé časy to byly. A policisté, alespoň soudě podle toho, co můžeme vidět z jejich částečně zakrytých obličejů, z této práce nebyli nešťastní. Nakonec, podívejte se na to sami, tak pestrou směsici výjimečných strojů má dnes policie snad jen v Dubaji, v praxi ji ale podle dostupných informací nepoužívá - Řekové všechna tahle auta prostě odjezdili ve službě.

Skutečně nejlepší rychlá auta z celého světa měli k dispozici řečtí policisté v 90. letech minulého století, nezbylo z nich skoro nic

Zdroj: Carscoops

Petr Miler