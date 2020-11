Rok 1989 byl převratný i ve světě aut, revoluční modely lajnovaly vývoj i dekády napřed před hodinou | Mirek Mazal

Pro nás přelomový letopočet stojí za připomenutí nejen kvůli příchodu svobody a demokracie. Stejný rok znamenal hodně i v automobilovém světě.

Právě dnes slavíme 31. výročí událostí 17. listopadu roku 1989. Nejskloňovanější letopočet posledních dnů právem si právem získává pozornost - bez Sametové revoluce bychom stěží psali tento článek a před domem by nám stála jiná, jistě horší auta. Závěr osmdesátých let dal nejen vyniknout lidskému vzdoru, svět tehdy spatřil některá z převratná auta, která předznamenala vývoj někdy i dekády napřed.

Právě v roce 1989 bylo odhaleno několik vozů zavádějících zcela nové technologie, které dovolily - a mnohdy dodnes dovolují - fungovat automobilům dříve nepoznaným způsobem. Probereme si pětici tehdy převratných modelů, které ani moc netěžily z postupného uvolňování poměrů v komunistických zemích, jako spíše ukazovaly východu Evropy, jak zaostalý je. Všechny jsou dnes k vidění v muzeích, u sběratelů nebo na plakátech, jen výjimečně ve větší míře najíždí další kilometry.

BMW řady 8 (E31)

Na autosalonu ve Frankfurtu v roce 1989 BMW s hrdostí uvedlo jeden ze svých sice nejméně úspěšných, po stránce použité techniky a elektroniky ale také jeden z nejpokrokovějších modelů značky. Historicky první řada 8 se o třicet let později vrátila do sestavy, tentokrát spíše jako typový štítek než jako pravověrný nástupce původního modelu. Osm let připravovaného debutu E31 se proměnilo v pouze 30 tisíc prodaných luxusních kupé za dlouhých devět roků výroby, obchodně to byl skutečné propadák.

Varianta 850CSi byla první mnichovský vůz s motorem V12 napojeným na šestistupňový manuál, osmička ale přišla s řadou dnes významnějších prvenství. Byl to první bavorák s elektronickým plynem, první BMW s chybějícím B-sloupkem a uchycením pásů přímo do konstrukce předních sedadel, přišlo s elektricky stavitelným sloupkem, automatickým dovíráním oken bezrámových dveří, automaticky stmívatelnými zrcátky, centrálem s dálkovým ovládání, automatickou kontroly stability a trakce (ASC+T), posilovačem řízení s proměnlivým účinkem nebo elektronicky řízenou tuhostí tlumičů. Dnes běžné věci, tehdy přelomové technologie.

Mercedes-Benz SL (R129)

Po osmnáctileté výrobě druhé generace SL R107 Mercedes-Benz konečně odhalil nástupce s označením R129. Premiéra přišla právě včas, aby ukradla pozornost zákazníků BMW řady 8. Bavorská konkurence byla tvořena od základu jako samostatný model, kdežto ve Stuttgartu využili přepracovanou platformu třídy E (W124), aby mohli vypustit už čtvrtou generaci nejznámějšího roadsteru.

Úspěšný počin byl jako vůbec první vůz vybaven bezpečnostními pásy integrovanými do sedadel a ve výbavě si odbyl premiéru systém ochrany otevřené kabiny po převrácení vozidla, když během 0,3 sekundy dokázal doslova vystřelit ochranné oblouky nad hlavy cestujících. Novinek či pozoruhodných detailů byla spousta, jako důkaz jisté technické přepracovanosti můžeme zmínit elektricky nastavitelné vnitřní zpětné zrcátko - prostě se ovládalo tlačítky, jako ta vnější. Bylo to také jedno prvních otevřených aut s bočními airbagy a abychom nezapomněli - šlo o vůz s do té doby nepoznaným systémem plně elektrického otevírání a zavírání plátěné střechy řízeným složitou elektro-hydraulikou ovládanou mikroprocesorem. Pravý Mercedes té doby.



Mazda MX-5 alias Miata (NA)

V roce prvního seznámení s Lexusem coby luxusní divize Toyoty představili asijští soupeři z Mazdy trumf, který se nakonec stal nejprodávanějším roadsterem v historii světa. První MX-5 se ukázala na autosalonu v Chicagu v dobách demokratizace východní Evropy. Odborníky a laickou veřejnost usadila bezchybnost mrštné série NA vyvíjené dle filozofie Jinba Ittai (česky Jednota jezdce a koně). Přední umístění motoru spojeného krátkým manuálem se zadními koly se staly synonymem lehkonohé Miaty až do současné generace.

Tato Mazda není převratná tím, čím obě auta výše, nezakládala si na věcech jako elektricky ovládaném vnitřním zpětném zrcátku, aby manželka majitele nemusela únavně zvedat pravou paži až do výši hlavy. Je to auto, které zpřístupnilo zážitek z jízdy sportovním roadsterem prakticky komukoli, kdo o něj měl zájem, odtud také jeho obchodní úspěch. Byla to demokratizace svého druhu a dodnes fungující ukázka toho, že zábavné nepraktické auto může být prodejní hit, pokud je dostatečně dostupné.



4. Honda/Acura NSX

První generace Hondy NSX, která spatřila záře reflektorů v Chicagu v roce 1989, byla uváděna na americký trh pod jménem Acura, ale to teď není podstatné. Jedno z mála aut dolaďovaných Ayrtonem Sennou osobně (protože řidičský génius toho času jezdil pro stáj McLaren Honda a Japonci se s ním vždy snažili být zadobře) bylo prvním sériově vyráběným autem s karoserii vyrobenou výhradně z hliníku, ani v jeho případě ale nebyly zásadní nové technologie.

Šlo znovu o zpřístupnění světa velmi bohatých alespoň trochu širším společenským vrstvám. Šlo o supersport nejvyšší třídy, rivala Ferrari, který s vidlicovým šestiválcem pod kapotou zvládal ušetřená kila někdy i lépe než italská konkurence. Něco takového se dříve nestalo, masová automobilka nikdy nevyráběla relativně dostupný sporťák schopný konkurovat nejvyšší italské lize. V roce 2016 Honda oživila legendární jmenovku, pomocí hybridního supersportu s pohonem všech kol a ač se znovu snažila vystřelit na vrchol, vyloženě úspěšná nebyla a není.



Nissan Skyline GT-R R32

Taktéž před 31 léty vtrhl na trh velmi schopný, dnes ikonický Nissan Skyline GT-R generace R32. Původně se počítalo s tím, že dostane obvyklý pohon zadních kol, nicméně zvýšení konkurenceschopnosti na trati přivedlo zápřah přední nápravy. Systém AWD se nazývá ATTESA E-TS, což je zkratka pro systém s točivým momentem putujícím z převodovky do středového viskózního samosvoru, který energii elektronicky rozděluje na přední a zadní diferenciál. To bylo zásadním krokem, který z GT-R udělal krále sprintů a vůz připravený i na extrémní zvyšování výkonu.

Trvalo ještě to ještě pár let, od Skylinu ale začali opisovat i jiní. Jeden z techniků prestižní německé značky nám o mnoho let řekl, že z GT-R sice nikdy nic přímo neokopírovali, otevřel jim ale oči v tom, jak se také dá zacházet s výkonem a přetavit jej v dříve nemyslitelnou dynamiku.

Další zásadní substancí úspěchu součástí Skylinu GT-R R32 byl ale samozřejmě motor RB26DETT. I ten byl připravený zvládnout vysokou porcí koní navíc díky dodatečnými úpravám a udělal z GT-R to, čím je dodnes - relativně levné auto, které se s pár modifikacemi dokáže proměnit v totálního bijce pravých supersportů ze západu.



