Ruska prodává dodnes novou Ladu Niva z roku 1980, za dokonalý stroj času chce víc než za Lamborghini | Petr Prokopec

/ Foto: Anastasia, publikováno se souhlasem

Je to skutečně úplně nové auto, které 43 let strávilo mimo sluneční svit a vypadá, jako by včera opustilo výrobní linky. Je o pozoruhodná nabídka, jak zajímavá ale je, když se ta samá Niva pořád vyrábí jako nová a prodává od 225 tisíc Kč?

Na počátku dubna mohli Rusové oslavit jedno výjimečné jubileum. Uplynulo tehdy 46 let od začátku výroby Lady Niva, která se tak propracovala na pozici nejdéle vyráběného off-roadu současnosti a je jedním z nejdéle vyráběných aut vůbec. Jeho stávající provedení se tedy na první pohled od originálu z roku 1977 vůbec neliší, AvtoVAZ ale za oněch skoro pět dekád přistoupil k řadě inovací. Na první větší došlo na počátku 80. let minulého století, kdy Niva kvůli snaze o snížení ceny přišla o venkovní chromové dekory. Souběžně s tím došlo třeba na přesunutí nádržky na vodu v motorovém prostoru či drobné modifikace přístrojového štítu.

Jelikož Niva měla hlavně zpočátku opravdu velké problémy s korozí, z aut vyrobených během první desetiletky se dnešních dnů dožila jen hrstka exemplářů. Ty jsou pak možná i překvapivě vyhledávány sběrateli klasických aut pro svou formální vzácnost. A víme o případu, kdy si jeden z nich před sedmi lety pořídil vůz z roku 1980 ve špičkovém stavu za přibližně milion korun. Tedy skoro za pětinásobek částky, jenž vám stačí na koupi stále stejného auta jako nového vozu, jenž bude osazen už výkonnějším modernějším 1,7litrovým motorem namísto původní jedna-šestky.

Nyní se nicméně v ruské inzerci objevil inzerát, který z výše popsaného rekordmana dělá chudého příbuzného a obočí zvedá až ke stropu. Středobodem je opět auto z roku 1980, které mělo mít dodnes jediného vlastníka. Na dokumentech, které jsou součástí prodeje, ale svítí datum 16. července 2016, auto tedy bylo patrně poprvé registrováno až po 36 letech.

To ale teď není podstatné, klíčové je, že prodávající (mimochodem dáma) za 43 let starou Nivu požaduje - podržte se - 23 milionů rublů, tedy zhruba 6,3 milionu korun. Za to si již bez problémů koupíte Lamborghini a ještě vám zbude na benzin. Pyšnit se navíc budete mnohem vzácnějším a pochopitelně i rychlejším vozem. Proč tedy platit takové peníze za Ladu? Možná i proto, že jde o dokonalý stroj času, který vás vrátí zpátky do časů normalizace.

Nivá má najeto pouze 220 kilometrů a prakticky veškerý čas měla trávit v uzavřené garáži mimo dosah slunečního svitu, vlhkosti, čehokoli problematického pro zachování stavu. Po korozi tak nikde není ani stopy, ať se již jedná o karoserii, brzdy, výfuk nebo podvozek. Sedadla jsou pak stále ještě zabalena do ochranných igelitových obalů, zatímco na mnoha místech najdeme pečetní plomby. Pozadí loga je pak stále ještě vyvedeno v červené barvě, nikoliv v bílé, jako tomu bylo po modernizaci za začátku osmdesátek, popř. černé, k jehož použití přistoupila Lada ještě později.

Zmíněná jedna-šestka by měla dávat 75 koní, stav většiny hadiček a elektroinstalace vypadá velmi dobře. O provozuschopnosti se však prodejce nezmiňuje. Dodává však, že tato konkrétní Niva byla vystavena při příležitosti oslav 50. výročí založení AvtoVAZu, na které došlo před třemi lety. Je to na jednu stranu fascinující relikt, ale má cenu 6,3 milionu v momentě, kdy si de facto stejných nových aut můžete za stejné peníze koupit skoro 30? Odpovězte si sami, skepsi z našich slov asi cítíte.

Niva z roku 1980 vypadá lépe, než řada fungl nových exemplářů. Podle toho nicméně také stojí, jakkoli máme pocit, že zhruba 6,3 milionu korun za ni nikdo nedá ani zdaleka. Foto: Anastasia, publikováno se souhlasem

Zdroj: LADA (VAZ) 2121 (4x4), 1980@Auto.ru

