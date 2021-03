Rusové nacpali do náklaďáku z dob SSSR motor BMW M, se 700 koňmi šokuje všechny před hodinou | Mirek Mazal

/ Foto: ZiL

Tohle auto dávno neslouží k převozu nákladu, sovětský pracant byl upraven tak, aby ohromoval svou dynamikou. A je v tom mimořádně dobrý.

Po čase se musíme vrátit k fascinujícímu starému náklaďáku ze sovětských dob, který ve sprintech poráží i moderní sporťáky. Legendární ZiL-130 vyráběl moskevský Zavod Imeni Lichačeva od roku 1964 po dlouhých třicet let až do roku 1994. Ve svého době byl žádaným zbožím a s celkem 3,4 milionu prodaných vozů patří mezi ty nejprodávanější vůbec.

Sovětské a později i ruské kupce zaujala všestrannost odolného stroje na zvýšeném podvozku s přiměřeným nákladovým prostorem. Nám se ale zalíbila spíše ve 21. století postavená verze s osmiválcem BMW schopná ujet Porsche Cayman nebo BMW M2. Autoři těžkotonážního sprinteru si vyhlédli starý ojetý ZiL-130, kompletně ho přepracovali, nanesli litry barvy a teď se baví tím, co auto dovede.

Aktuálně se pod modrou karoserií skrývá kompletně modifikovaný podvozek, jiné brzdy i zavěšení kol odpovídající silnému motoru. Všechna kola roztáčí výkon dodávaný dvakrát přeplňovaným vidlicovým osmiválcem. Zážehový agregát 4,4 V8 začínal pod kapotou BMW X5 M generace E70. Německé SUV dodalo i automatickou převodovku, volant a přístrojový štít z iks-pětky. Konečný výkon se po dílčích úpravách dostal až k neskutečným 515 kilowattům (700 koní).

Nečekaně hbitému projevu stroje pomáhá odlehčená stavba zakázkového vnějšího opláštění z novějších materiálů. Upraven byl i rám vozu, který byl vyztužen tak, aby bránil kroucení celého ZiLu při řádění na silnici. Jízda si nezaslouží jiné označení, protože neposedný valník skutečně vyvádí psí kusy, střídání jízdních pruhů jako v Rychle a zběsile v něm není problém.

Někdejší sprinty doplňují pozdější záběry z jízdy městem, která nechává v úžasu řidiče ostatních aut, kteří by chtěli předjet jinak notoricky známou překážku provozu. Stovka za 5,5 sekundy nejlépe říká, že tento stroj na silnici určitě nepřekáží a jsou to naopak jiná auta, které mu musí uvolnit cestu. Podívejte se na to sami, nadšení řidiče z uhánějící krabice je nekonečné a každé zatlačení do sedačky vysoko nad zemí jen umocňuje návykovost ježdění s ním.

ZiL-130 se na dobových fotkách prezentoval jako pracant pro všechny příležitosti, kterým skutečně byl. Se 700koňovým motorem pod kapotou je něčím úplně jiným. Foto: ZiL

Zdroj: AcademeG@Youtube

Mirek Mazal