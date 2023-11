Šéf Red Bullu prozradil, že úchvatný Aston Martin Valkyrie vznikl jen díky Ferrari, změnil život konstruktérského esa Formule 1 včera | Petr Prokopec

Člověk se musí divit tomu, že tohle auto vůbec nechal Aston Martin ve své situaci vzniknout, Christian Horner ale vše vysvětluje. Byla to úlitba v přetahované s Ferrari o geniálního Adriana Neweyho. A Red Bull s ohledem na své současné úspěchy nemá čeho litovat.

Adrian Newey je po právu považován za jednoho z nejlepších automobilových konstruktérů všech dob. Jím navržené monoposty zvítězily ve více než 200 závodech a mají na kontě dvanáct titulů mezi konstruktéry. Zároveň s nimi sedm jezdců získalo ve třinácti případech své osobní tituly. Tím nejúspěšnějším je prozatím Sebastian Vettel, který s Red Bullem získal čtyři tituly, německému závodníkovi ovšem šlape na paty Max Verstappen. Ten si ostatně letos s vozem RB19 porozuměl natolik, že stanovil hned několik nových rekordů.

Neweyho kariéra nyní negraduje náhodou. Už v 80. letech si správně uvědomil, že budoucnost motorsportu je v aerodynamice a vystudoval letecké konstruktérství s cílem promítnout své znalosti do aut. Stal se na tomto poli jedním z průkopníků a své znalosti i zkušenosti uplatňuje dodnes. Výkony současných ef-jedniček jsou do značné míry dány právě řešením jejich aerodynamiky a Newey je na tomto poli esem. V zákulisí se říká, že kde ostatní hádají a zkouší, jde Newey najisto, s nadsázkou se praví, že jako jediný vidí vzduch.

Jeho kariéra je s Red Bullem spojena od roku 2006, předtím působil v McLarenu, Williamsu a stáji March/Leyton House. Při pohledu na úspěchy, kterých jeho vozy dosáhly, se přitom řada lidí ptá, jak je možné, že jej dosud neoslovilo Ferrari. Jedním z takových zvědavců byl i herec Dax Shepard, jehož velkou vášní jsou automobily. Díky tomu se stal jedním z moderátorů americké verze Top Gearu. Mimo to se však věnuje i modifikacím, pročež si mimo jiné přestavěl Buick Roadmaster na 700koňové kombi.

Shepard si naposledy do svého podcastu pozval Christiana Hornera, šéfa týmu Red Bull. A na přetřes přišlo i Neweyho jméno. V ten moment principál rudých býků pustil do světa informace, které asi řadu lidí udiví. „Adrian byl prakticky na odchodu, od podpisu smlouvy ho dělila půlhodina,“ uvedl s tím, že slavného designéra chtělo zlákat právě Ferrari. To přišlo s nabídkou, jaká se pomalu nedala odmítnout - kromě pomoci s daněmi a s tím související placenou každodenní leteckou přepravou z Monaka do Maranella mu totiž hodlalo umožnit, aby pro značku navrhl vlastní silniční vůz. A to ho lákalo.

V důsledku toho pomalu došlo na opakování událostí z počátku 60. let minulého století. Tehdy bylo Ferrari na pokraji krachu, v důsledku čehož automobilku málem pohltil Ford. Il Commendadore si ale nakonec dupnul, zástupci modrého oválu tak z jednání odešli s prázdnou. Následně tak k veslu nastoupil Carroll Shelby, jenž s pomocí Kena Milese stvořil dnes již kultovní Ford GT40. Jeho různé verze následně zvítězily v závodě 24 hodin Le Mans v letech 1966 až 1969. Ferrari se tak dočkalo kýžené porážky.

Právě na něco podobného došlo před pár lety. Horner totiž po domluvě s Astonem Martin Neweymu nabídnul, aby stvořil vůbec silniční vůz právě britské značky, což mu nakonec změnilo život. V té době byl stěžejním sponzorem stáje právě Aston, proto Horner vyrazil za někdejším šéfem značky Andy Palmerem a oznámil mu: „My máme očividně nejlepšího designéra všech dob. Vy jste skvělou značkou. My nebudeme vůz nikterak financovat, ale dávalo by smysl, kdybychom se spojili.“

Na Palmera to zjevně zabralo, a tak britská značka záhy odklepla projekt s kódovým označením AM-RB 001, ze kterého se nakonec vyklubala Valkyrie. S jejím vývojem napomohl i Cosworth, který vyvinul 6,5litrový dvanáctiválec, a Rimac, od kterého pochází hybridní systém KERS. Je to nicméně design vozu, který budí největší pozornost. Horner vůz již dříve nazval „difuzorem na kolech“, Newey tak zjevně odvedl stejně výtečnou práci jako ve světě F1.

Ferrari tak ve finále lze děkovat nejen za to, že na trh přivedlo množství neskutečných aut samo o sobě, ale také proto, že jim pomohlo stvořit hned dvě konkurenční legendy. Aston Martin navíc nedávno ohlásil, že závodní verze Valkyrie jej bude v roce 2025 reprezentovat v Le Mans. Italové se pak na okruh Le Sarthe vrátili letos, přičemž senzačně vyhráli. Jsme tak opravdu neskutečně zvědavi, zda se za nějakých dvacet měsíců nebude historie opakovat doslova do puntíku.

Valkyrie se vyrábí od roku 2021, přičemž na svět přišla jen proto, že chtěl Red Bull udržet Adriana Neweyho. Za dvě léta se Britové s tímto vozem hodlají vrátit do Le Mans, opakovat se tak dost možná do puntíku bude historie spojená s Fordem GT40. Foto: Aston Martin

