Šéfové Bugatti, Rimacu, Koenigseggu a Singeru si navzájem půjčili svá auta a svezli jeden druhého, je z toho jedinečná podívaná

Asi nikdy se nedočkáme podobného přátelského setkání vrcholných manažerů Porsche, Ferrari či McLarenu, to by jim snad ani nešlo k pleti. A i kdyby, stěží by z toho vzniklo něco tak zajímavého, jako když se potkali Mate Rimac, Christian von Koenigsegg a Rob Dickinson.

včera | Petr Prokopec

Foto: Bugatti

Začíná mi připadat, že Mate Rimac je taková kukačka, která se zjevila v hnízdě koncernu Volkswagen. To nemyslím nijak špatně, právě naopak se chorvatský byznysmen zdá být pro bývalou největší automobilku požehnáním a máme pocit, že by ji jednoho dne mohl řídit. Přináší do ní totiž nadšení, které jí už nějaký ten pátek chybí. A jakkoli byl mnohými považován za evropského Elona Muska, pro elektromobilitu vlastně až tak nehoří a zůstává nohama na zemi.

Přesto se proslavil hlavně na tomto poli, když v pouhých třiadvaceti letech stvořil svůj první elektrický supersport Rimac Concept One, který svou hrůzostrašnou havárií zviditelnil také Richard Hammond. Po něm pak následovala Nevera, stejně jako spojení s Bugatti, jehož se stal šéfem. Vedení VW si myslelo, že nástupce modelu Chiron osadí právě bateriovým pohonem, Rimac si ovšem vydupal atmosférický šestnáctiválec, který spojil s třemi elektromotory. A jakkoli řada lidí odmítá i hybridní techniku, v tomto případě by Tourbillonu mohla dát šanci.

Rimac je totiž opravdu nadšenec až do morku kostí, což se projevilo i na akci organizované Top Gearem. Brity totiž napadlo, že by šéfy několika značek mohli posadit do aut jejich konkurentů. Na aerodrom v Dunsfoldu tak dorazil i Christian von Koenigsegg a Rob Dickinson, který založil značku Singer. Dohromady se tak dala velmi zajímavá trojice, kterou spojuje hlavně Rimac. Pro něj je totiž šéf skandinávské automobilky dětským hrdinou, kterému se vždy chtěl přiblížit. U Singeru si pak objednal upravené Porsche 911 Turbo.

Právě tato volba jen plně vykresluje, jakým člověkem Rimac je. Ostatně to dokládá po celou dobu, neboť je evidentní, že řízení ho hodně baví. Oproti tomu von Koenigsegg působí jako člověk, který doslova exceluje v technice, dokáže o ní poutavě hovořit klidně i celé dny v kuse a rád se se svými či konkurenčními produkty sveze. Za vyloženého nadšence jej ale nemáme, k tomu se daleko více blíží Dickinson. Je ale znát, že se většinu života věnoval hudbě, a automobily si v roce 2009 přibral spíše jako vedlejšák.

Co tato trojice říká o svých autech? V případě Koenigseggu CC850 míří prakticky veškerá chvála na převodovku, kterou je speciální devítistupňový automat. Osazen je nicméně i funkcí Engage Shifter System, která simuluje práci šestistupňového automatu. A Švédové zjevně svou práci odvedli velmi dobře, neboť zpoza volantu nelze poznat, že by tu někdo něco „fejkoval“. Oproti tomu Bugatti Mistral je velebeno za vyrovnanou dávku agresivity a kultivovanosti.

Rimac poukazuje na zvukový doprovod vozu, čtveřice turbodmychadel totiž při nasávání vzduchu působí jako drak. Není to ale nic oproti Singeru, který sice ztrácí po stránce výkonové, ovšem do hry dokáže vtáhnout daleko více než oba hypersporty. Rimac přitom znovu chválí převodovku, tentokráte skutečný manuál, stejně jako řízení a vlastně vůbec všechno. Své nadšení pak dotahuje do konce i tím, že požádá Dickinsona, zda může vypnout ESP.

Poté již přichází na řadu jeho elektrická střela, která i přes černo-zelenou kamufláž hlavně na von Koenigsegga musela působit jako rudá vlajka na býka. S Rimacem se totiž Švédové přetahují o titul nejrychlejšího vozu v disciplíně 0-400-0 km/h. Video bylo přitom natočeno ve chvíli, kdy titul byl na straně Chorvatů, jen krátce poté o něj ale přišli právě ve prospěch Koenigseggu. I přes tuto rivalitu ale šéfové obou značek zůstávají přáteli a vlastně i obchodními partnery.

Aby toho nebylo málo, Top Gear natočil ještě druhou část tohoto neobvyklého setkání. Ta se již neodehrává na trati, nýbrž ve studiu, kde se trojice šéfů vyjadřuje k mnoha automobilovým novinkám a tématům poslední doby. I když jde o hodinové povídání, rozhodně byste si jej neměli nechat ujít, neboť se dozvíte třeba to, jakým způsobem by se dal spasit Jaguar či co si šéfové opravdu výjimečných značek myslí o výkonnostních válkách nebo autonomním řízení.


Na CC850 míří chvála hlavně kvůli jeho unikátní převodovce... Foto: Koenigsegg

...zatímco Mistral exceluje vytříbenou kombinací kultivovanosti a agresivity. Foto: Bugatti

Je to však znovuzrozené Porsche, které dostává šéfy tří značek nejvíce do varu. Foto: Singer

V případě Nevery je patrné, že dechberoucí zrychlení sice zaujme, podobně jako driftovací režim, jinak ale toto auto až takové nadšení nebudí. Foto: Rimac

Zdroj: Top Gear@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

