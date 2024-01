Slavná auta z Cruisova „Top Gunu na kolech” byla po dekádách nalezena, bez zájmu kohokoli se rozpadají v lesích před 2 hodinami | Petr Prokopec

Máte pocit, že filmové hrdiny - i kdyby jen ty automobilové - si studia hýčkají? Chyba lávky, auta použitá ve snímku Bouřlivé dny s Tomem Cruisem dnes prakticky zarůstají do země bez zájmu kohokoli.

V roce 1986 poslalo legendární producentské duo Don Simpson a Jerry Bruckheimer do kin snímek režiséra Tonyho Scotta Top Gun. Příběh armádního letce ztvárněného Tomem Cruisem tehdy neskutečně zaujal a při rozpočtu pouhých 15 milionů dolarů film vydělal 357,3 milionů USD. Kromě toho vedl k nárůstu prodejů slunečních brýlí Ray-Ban, které Pete „Maverick“ Mitchell nosil. A aby toho nebylo málo, zájem Američanů o službu u letectva vzrostl o 500 procent. Armáda tak dokonce nechala v některých kinech instalovat stolky, kde se jí mladí upisovali.

O čtyři léta později zkusil stejný tým zabodovat, a to s filmem Days of Thunder (neboli Bouřlivé dny). Ten byl i díky podobné příběhové linii přezdíván jako „Top Gun na kolech”, tak enormního úspěchu ale již nedosáhl - při rozpočtu 60 mil. USD totiž vydělal „pouze“ 157 milionů dolarů. Jakkoli je třeba dodat, že pro řadu lidí se stal doslova kultovním. Dokázal totiž prodat NASCAR i neamerickým divákům. Zejména proto, že produkce byla opravdu neskutečně pečlivá.

Skutečná závodní auta totiž zajistil tým Hendrick Motorsports, jehož jezdci navíc zaskočili za herce během mnoha záběrů. Aby vše vypadalo co nejautentičtěji, byly vozy dokonce nasazeny do tří reálných závodů. Bobby Hamilton se přitom ve Phoenixu kvalifikoval na pátém místě a během závodu dokonce vedl, než musel odstoupit kvůli vybuchlému motoru. Mimo to se pak objevil i v legendární Daytoně, ani v tomto případě ovšem nebodoval. Přesto ale na auta mířila nemalá chvála.

Aby toho navíc nebylo málo, vůbec první závoďák, který Cruise ve snímku nesl sponzorské barvy dealerství City Chevrolet, které patřilo Ricku Hendrickovi. Ten poslední pro změnu lákal na nápoje Mello Yello spadající pod firmu Coca-Cola. Ta byla filmovým partnerstvím nadšena natolik, že přistoupila k podpisu reálném smlouvy a tým SABCO Racing podporovala po čtyři léta. Odkaz na obě auta se pak následně pravidelně objevoval při mnoha závodech i sponzorských akcích.

Člověk by tak očekával, že originály bude filmové studio Paramount Pictures chovat jako v bavlnce. Jenže chyba lávky, místo toho lze mluvit spíše o rzi, která mluví pohromadě jen silou vůle fanoušků. Youtuber s přezdívkou Coors Bandit nyní objevil právě ono Mello Yello, tedy Chevrolet Lumina. A stejně tak i jeho další exemplář, jen vyvedený v barvách sponzora Hardee's. Oba vozy jsou nicméně na odpis a takřka zarostly do země - vyblednutí laku a koroze panelů karoserie jen podtrhuje tragický pohled na ně.

Současnému majiteli se nicméně i tak povedlo obě auta převézt do showroomu, kde je po menší údržbě (kromě mytí šlo mimo jiné o nasazení kol) vystavil. Jak nicméně dodává, jakákoli větší renovace je nereálná. Pobyt obou vozů pod širým nebem by ale vedl k jejich totální destrukci, takto jsou alespoň zachovány pro příští generace. I když ti si hlavně u verze Hardee's budou muset představit původní modrou a oranžovou, v jaké byl nalakován - nyní působí jako modrobílý.

Chevrolet Lumina použitý v různých barevných variacích ve filmu Bouřlivé dny dostal do vínku osmiválec naladěný na 650 koní. Stejně jako u reálných závoďáků i filmařské kousky disponovaly specifickým řízením umožňujícím zatočení pouze vlevo. Cruise přitom během první jízdy neuposlechl pokynů poradce snímku, a ihned naboural a zničil kameru za 100 tisíc dolarů. Foto: Paramount Pictures, tiskové materiály

