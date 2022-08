Slavné „Kokainové Kladivo” zabavené po honičce drogovému dealerovi se prodalo za víc jak 18 milionů Kč před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: The MB Market, tiskové materiály

Dojde-li na prodej aut opředených legendami, nejde zajít o mnoho dál než sem. Jde o velmi vzácný vůz vyrobený jen v pěti kusech, který byl ve své době jedním z absolutních rychlostních vrcholů světové produkce. Skoro nejetý se i s celou svou historií prodal za neskutečné peníze.

Fandům starých Mercedesů jistě není potřeba připomínat, co je to „Kladivo”, tedy Mercedes W124, který si vzalo do parády AMG. Pod kapotu tohoto stroje, který z fabriky vyjížděl maximálně s třílitrovým šestiválcem, putovaly atmosférické osmiválce z třídy S a jeho karoserii mohl proměnit skoro k nepoznání dramatický bodykit. A aby všechno ladilo, přibylo označení The Hammer. Pro mnoho lidí to jsou auta snů, dokonalá symbióza výjimečné techniky a nepřehánějícího vzhledu.

AMG montovalo několik verzí sedanů i kupé osazených osmiválcovými motory, přičemž na vrcholu potravinového řetězce trůnilo kupé 300 CE ve verzi 6.0 AMG. To znamená šest litrů zdvihového objemu, karoserii kupé bez B-sloupků a v případě verze Widebody i rozšířené blatníky. Ta ale nebyla k dispozici pro americký trh, kde je The Hammer ještě větší vzácností než v Evropě. Podle dostupných informací mělo vzniknout jen 30 Kladiv pro celý svět, z čehož 13 mělo skončit v USA a jen 5 z toho byla kupé. Na jedno z nich se právě díváte.

Bylo by to zajímavé auto samo o sobě v jakékoli podobě, tohle je ale ještě výjimečnější než jiná. A to kvůli svému stavu i historii. Jednak má najeto pouhých 19 tisíc mil (něco přes 30 tisíc km), a tak jde o dodnes mimořádně zachovalý exemplář. Nejzajímavější ale nakonec je jeho ověřená historie, kvůli níž se mu začalo říkat Kokainové Kladivo.

Hlavní zápletku tušíte - tento vůz si v roce 1988 koupil drogový dealer z Beverly Hills a nenapadlo jej nic lepšího, než je obratem použít ke své svérázné práci. S Kladivem naloženým kokainem tak vyrazil do Las Vegas a jel s ním přesně tak, jak jeho šestilitrový agregát o výkonu 381 koní (280 kW) a 542 Nm točivého momentu dovoloval. Zrychlení na 100 km/h za 5,6 tehdy patřilo tehdy výsostně supersportům, stejně jako maximální dosažitelná rychlost až 300 km/h.

Legenda praví, že ani nevěděl, že si jej po cestě všimli policisté protože žádné z jejich aut Kladivu nemohlo stačit. Svou zásilku tak stihl dovézt na místo určení, tam si jej ale vyhmátla policie, zprvu v domnění, že se potýká jen s neurvalým řidičem. Nakonec se z něj ale vyklubal desperát docela jiné úrovně a auto skončilo v majetku americké protidrogové agentury DEA. Stalo se tak pouhý den poté, co si původní majitel auto koupil.

Od té doby vyměnilo několik majitelů včetně jedné sportovní hvězdy a věhlasného sběratele. Před pár dny se pak objevilo v aukci firmy MB Market, která jej vydražila za vskutku mimořádné peníze. Jak připomíná Ed Bolian z VINwiki, který nás svým videem níže k autu přivedl, nikdo nevěděl, jakou má vlastně tento vůz hodnotu - je vzácný, je skoro nejetý, žádná aukční reference z USA ale z posledních dekád neexistuje, tak moc velká vzácnost to je. Nečekalo se málo, auto se ale prodalo za naprosto šílenou cenu.

Přesně 761 800 dolarů je více jak 18 milionů Kč, to je na 24 let starý, tehdy vlastně pořád jen „vytuněný” Mercedes extrémní suma. Jak ale praví Ed - vzácnost je dnes klíč k vysoké ceně, zajímavá a dobře popsaná historie ji pak jen zvyšuje, stejně jako kondice. Tady se prostě všechno sešlo, a tak se auto zvané The Cocaine Hammer dostalo do rukou dalšího vlastníka za vskutku extrémní sumu. Snad jej u něj potká lepší osud než u toho úplně prvního.

Věřte nebo ne, ale díváte se na auto za 18 milionů. Fakt, že se mu říká Kokainové Kladivo, s tím má hodně co do činění. Foto: The MB Market, tiskové materiály

Zdroje: The MB Market, VINwiki@youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.