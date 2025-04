Slavný módní návrhář překvapivě prodal Ferrari ze své sbírky, teď je znovu k mání. Díky neobvyklé barvě nejspíš trhne aukční rekord před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Neproslul zrovna tím, že by něco prodával, tedy pokud nejde o oblečení či jiné módní doplňky. Svého času nepříliš respektovaného Ferrari F50, které si pořídil jako nové, se ale zbavil. A dnes může litovat, jeho druhý majitel ho prodá mnohonásobně dráž.

Ralpha Laurena jistě nemusíme příliš představovat, koneckonců jde o jednoho z nejslavnějších módních návrhářů všech dob. Milovníky aut ovšem daleko více oslovil svým nadšením pro automobily a sbírkou, kterou si při svém bohatství mohl dát dohromady. Dnes do ní spadají takové rarity jako Bugatti Type 57SC Atlantic, McLaren F1 či Mercedes-Benz SSK „Count Trossi“ a její hodnota má převyšovat jednu miliardu dolarů, tedy nějakých 22 miliard korun. Pokud byste přitom takové peníze utratili za Škodu Octavia, mohli byste z 38 597 liftbacků vytvořit kolonu dlouhou přes 181 kilometrů.

Slušelo by jí i Ferrari F50 a mohlo v ní být. Lauren ostatně nepatří mezi sběratele, kteří auta nakupují po kvantech, aby se s většinou z nich za nějakou dobu rozloučili. Místo toho si pečlivě vybírá, zač své peníze utratí, a proto dané vozy následně téměř vůbec neprodává. Před dvaadvaceti lety ale udělal jednu z mála výjimek, které dnes může jen litovat. Do světa tehdy poslal Ferrari F50, které si jako jeden pouhých 349 lidí na celém světě pořídil nové. Jen 55 z nich navíc zamířilo do Spojených států a pouze dvě pak přímo v továrně nalakovány žlutým odstínem Giallo Modena. A to si pište, že přesně to Lauren měl.

Pořídil si jej v roce 1995, o osm let později však F50 zamířila k novému majiteli, který si jej ponechal až do letoška. Momentálně jej však skrze aukční dům RM Sotheby's nabízí ke koupi, přičemž dle odhadů by se cena měla vyšplhat na 6,5 až 7,5 milionu dolarů (142 až 164 milionů Kč). I kdyby tedy padla pouze spodní hranice, bude se jednat o vůbec nejdražší Ferrari F50 prodané v aukci, přičemž předchozí rekordman by byl překonán o 22 milionů korun.

Je přitom zajímavé, jak moc se dvanáctiválcová limitka dostala za poslední dekádu do kurzu. Ještě v roce 2015 totiž nebyla považována za takovou ikonu jako předchozí Ferrari F40, i málo jeté a dobře udržované kousky tak nebyl problém koupit pod 30 milionů korun. Dnes ale bez zhruba 110 milionů Kč nemáte šanci, snad jen za předpokladu, že budete kupovat sotva pojízdnou hromadu šrotu, kterou někdo předtím omlátil o svodidla. Neexistuje totiž mnoho Ferrari, které by byly vzácnější než právě F50.

Laurenův kousek přitom kromě žlutého laku nic speciálního nenabízí, to ale ve finále není třeba. Vůz totiž láká už jen svým motorem, neboť V12 má kořeny ve Formuli 1. V době výroby přitom agregát produkoval 519 koní, s nimiž se dá zvládnout stovka za 3,7 sekundy, zatímco maximálka činí 328 km/h. To jsou působivé hodnoty i dnes, tedy rovných třicet let od chvíle, kdy brány maranellské továrny opustil první exemplář.

Nyní má nabízený žlutý kousek najeto méně než devět tisíc kilometrů, přičemž loni prošel servisem, kde mu byly mimo jiné vyměněny pneumatiky a brzdové komponenty. Na letošní sezónu je tedy ideálně připraven, byť reálně ji spíš prošvihnete - dražebním kladívkem se bude máchat až v půlce srpna u příležitosti Týdne aut v americkém Monterey. Pokud tedy potřebujete ještě nějaký ten miliónek našetřit, máte pár měsíců k dobru - jste rádi, viďte?

Ferrari celkově vyrobilo 349 kusů modelu F50, z čehož 31 exemplářů dostalo žlutý lak. Pouze dva takové vozy ale byly určené pro americký trh. Nyní je jeden z nich k mání. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: RM Sotheby's

Petr Prokopec

