Smutné konce převratných konceptů z výstav: Nadšenec našel jeden z nich, jak se rozpadá na vrakovišti před 4 hodinami | Petr Prokopec

Jejich smyslem je ohromit publikum na velkých, ne nutně jen automobilových show. Ale co se s nimi stane, když zhasnou světla reflektorů? Představa, že je každý z nich hýčkán někde v muzeu, je evidentně lichá.

V září roku 2020 představil Mercedes-Benz stávající třídu S. Jejímu debutu nepřekvapivě předcházelo postupné uvolňování informací, stejně jako čas od času došlo také na fotky. Protože ale kokpit vozu měl být pro značku obrovským skokem kupředu, rozhodla se značka, že s jeho převratným pojetím případné zájemce i fanoušky seznámí o trochu intenzivněji. Vznikl tak koncept zvaný MBUX Seat Exhibit Pod, jakési vajíčko bez kol, do kterého mohli lidé nastoupit, usednout a plně prozkoumat elektronické možnosti interiéru.

Značka totiž třídu S osadila multimediálním systémem MBUX nové generace. Ten počítá s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem a 12,8palcovou středovou obrazovkou, která při dotyku poskytuje haptickou odezvu. Mimo to je možné systém ovládat hlasově, a to klidně i ze zadních sedadel. Řidič pro změnu může automaticky aktivovat vlastní nastavení skenem otisku prstu.

Mercedes musel tento koncept přijít na nemalé peníze, neboť jakkoli nebylo pojízdný, většina elektronických systémů byla plně funkční. Automobilka navíc na čalounění použila stejnou kůži, jakou lze nalézt v produkční třídě S, stejně jako veškeré metalické dekory. V podstatě tak ještě před premiérou vozu zhmotnila kabinu, aniž by ovšem komukoliv ukázala sebemenší kousek exteriéru, který byl tehdy pochopitelně tajemstvím.

Člověk by přitom čekal, že při takových nákladech a nemalé námaze podobný koncept zamíří třeba do firemního muzea nebo alespoň do depozitáře značky. Jenže automobilka ho později prostě vyhodila na vrakoviště v americké Atlantě, kde jej nafotil jeden z překvapených nadšenců, jak můžete vidět níže na snímcích z Redditu. Kdy se na toto místo předobraz interiéru eSka dostal, nikdo neví. Stát ale má v tak nedůstojných podmínkách už delší dobu. O to více překvapí jeho relativně dobrý stav.

Pokud vás nicméně v tuto chvíli napadlo, že si zaskočíte do Států, máme pro vás poněkud smutnou zprávu - koncept není na prodej. Zda si jej oblíbil majitel vrakoviště nebo má něco takového od Mercedesu zakázáno, nevíme. Ať tak či onak je to pozoruhodná ukázka toho, jak to někdy s podobnými koncepty dopadá - splní svůj účel a dál nikoho nezajímají, bohužel.

Takto vypadal MBUX Seat Exhibit Concept Pod před třemi lety, jeho současný, o trochu méně blyštivý stav můžete vidět níže. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: namethatcar@Reddit, Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.