Snad nejbizarnější koncept luxusně-sportovního cesťáku se 20 let po premiéře dostane na silnice, dostal motor W12
Petr ProkopecSvého času si získal hromadu pozornosti svou neotřelou opulencí, do výroby se ale nikdy nedostal. Přesto se nyní jeho projekt blíží ke zdárnému konci díky movitému sběrateli, který za něj odmítl inkasovat 121 milionů. Místo toho s ním chce zažít to, co má v názvu.
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Snad nejbizarnější koncept luxusně-sportovního cesťáku se 20 let po premiéře dostane na silnice, dostal motor W12
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Svého času si získal hromadu pozornosti svou neotřelou opulencí, do výroby se ale nikdy nedostal. Přesto se nyní jeho projekt blíží ke zdárnému konci díky movitému sběrateli, který za něj odmítl inkasovat 121 milionů. Místo toho s ním chce zažít to, co má v názvu.
Nizozemský Spyker by se letos měl vrátit mezi živé. Pod dohledem původního zakladatele Victora Mullera a s pomocí peněz ukrajinského byznysmena Volodymyra Nosova má v srpnu v Pebble Beach odhalit novou verzi kupé C8 Preliator. Zapomenout prý máme na jakoukoli elektrifikaci, místo toho se o roztáčení zadních kol postará přeplňovaný osmiválec naladěný na 800 koní. Muller zatím neupřesnil, jak tomu bude s převodovkou, u původní verze z roku 2017 však Nizozemci plánovali volbu mezi manuálem a automatem.
S vytahováním šampaňského bychom ovšem příliš nepospíchali, neboť posledních dvacet let se Spyker soustavně potácí na hraně bankrotu. V roce 2020 se zdálo, že je zachráněn, neboť automobilka spojila své síly se závodními týmy BP Engineering a SMP Racing, stejně jako s marketingovou firmou Milan Morady. Za prvními dvěma pak stál ruský oligarcha Boris Rotenberg, zatímco třetí vlastní jeho obchodní partner a sběratel Spykerů Michail Pessis.
Tito pánové přitom společně s Mullerem plánovali, že ještě v roce 2021 přijdou hned se třemi novými modely. Prvním se měl stát právě Preliator, na jehož prvotní odhalení sice došlo v roce 2016, do produkce však nikdy nezamířil. Vedle toho pak měl dorazit model Venator, který se jako koncept ukázal dokonce ještě o tři roky dřív. Sloužit pak měl jako základní model značky, pročež dostal do vínku šestiválcové ústrojí místo osmiválcového. Ovšem ani tento plán neklapnul.
Ve finále se pak Spyker měl pochlubit produkční verzí ještě staršího koncepčního vozu, a sice SUV Peking-to-Paris. Ta se poprvé ukázala v roce 2006 na autosalonu v Ženevě, přičemž tehdy Muller počítal s tím, že všechna čtyři kola bude roztáčet šestilitrový dvanáctiválec z produkce koncernu Volkswagen. I když nicméně šlo o studii, u které šly otevřít dveře pouze na jedné straně a motor či převodovka úplně chyběly, Muller oznámil, že obdržel víc než 100 objednávek.
Pro značku to byl obrovský úspěch, neboť od svého znovuzrození v roce 1999 až do současnosti poslala na silnice pouze 265 aut. I proto se v březnu 2007 ukázala v Ženevě znovu, přičemž tentokráte už šlo o koncept v pokročilejší fázi vývoje, u kterého již šly otevírat nejen dveře, ale i víko zavazadelníku. Změnil se pak rovněž interiér, přičemž od původní křiklavě žluté přešel Spyker k tradiční nizozemské oranžové. A vozu dodal i skutečná skleněná okna.
Tentýž koncept se v roce 2008 ukázal v Ženevě znovu, přičemž tentokráte zástupci Spykeru zmiňovali, že produkční verzi nakonec bude pohánět osmiválec z produkce General Motors. Došlo tedy na její přejmenování na D8, přičemž s vývojem měl následně napomoci i Saab, který nizozemská značka nakrátko převzala. Jenže nakonec nedošlo na zahájení výroby ani v roce 2014, ani o tři léta později, kdy se pro změnu spekulovalo o osmiválci od Koenigseggu.
Místo toho bude celý projekt dotažen do konce až nyní. Nikoli však Mullerem či samotným Spykerem. Majitelem ženevského konceptu se totiž stal zmíněný Michail Pessis, který v mezičase založil společnost R-Company věnující se tuningovým projektům. Vedle toho pak oslovil experta na vozy Spykeru Jaspera den Doppera, který provozuje firmu SpykerEnthusiast, jež se zabývá údržbou a opravami dříve prodaných Spykerů, s tím, že by D12 společně mohli dostat na silnice. Studie se tedy nakonec dočkala motoru W12 od VW, který skutečně zvládá dýchat skrze čtveřici koncovek výfuku. Obrázky z probíhajících prací na voze můžete vidět níže, auto už má ale být v tuto chvíli hotové - jen na oficiální odhalení čeká.
Ještě, než k němu dojde, chce Pessis získat homologaci pro silniční provoz v Německu, poté má proběhnout prezentace vozu na Nürburgringu, kde se za volant posadí „velmi slavný jezdec“. Zda si s D12 střihne ostré kolo, je otázkou - Pessis jej prý v nepojízdném stavu mohl prodat za 5 milionů Eur neboli 121 milionů korun, ale nabídku odmítnul.
Jakmile se pak Spyker dočká registračních značek, je jasné, že jeho hodnota naroste ještě mnohem výš bez ohledu na vzhled či nižší výkon, než jaký je dnes v sportovně-luxusních kruzích obvyklý. I když totiž D12 měl být kdysi nejžádanějším modelem značky, nakonec více než jeden pojízdní kus patrně nevznikne. Jakkoli Jaspe má prý pracovat na dalších kreacích, u kterých bude použit dvanáctiválec - půjde však již jen o sporťáky, ne o SUV.
Co je konečným cílem? Koncept Spykeru D12 si původně říkal Peking to Paris, tuto cestu by s ním Pessis chtěl zvládnout. Chceme to vidět, nezbývá než držet palce.
Spyker D12 Peking to Paris se ukázal v několika verzích, samotná automobilka ho ale nakonec do výroby nedotáhla. Foto: Spyker
To se povedlo až jednomu ze sběratelů, který samotnou studii získal a nechal pořádně přepracovat. V tuto chvíli má být už hotová, jak můžete vidět ze záběrů příprav, udělat z ní funkční auto byla pořádná fuška. Foto: SpykerEnthusiast, tiskové materiály
Zdroje: Autoblog.nl, SpykerEnthusiast, Spyker
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