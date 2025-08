Svého času největší lidová atrakce Nürburgringu míří do zapomnění, po fiasku a tragické nehodě ji demolují před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nürburgring, tiskové materiály

Byla to vlastně pozoruhodná věc a světově rekordní lákalo, které napodobovalo akceleraci Formule 1 zrychlením z klidu na víc jak 200 km/h za 2,5 sekundy. Nakonec ale Ring Racer vydržel v provozu jen čtyři dny a přispěl k bankrotu někdejšího provozovatele okruhu.

Slovo Nürburgring má většina lidí zaryté v paměti jako označení nejnáročnějšího závodního okruhu světa. Míněna je tím ovšem jeho Severní smyčka, ne moderní trať, na které se v posledních dekádách konaly závody Formule 1. Tu domácí znají jako Grand Prix Strecke a v současné době se po ní prohání třeba vozy DTM. Majitelé se nicméně již dlouhá léta snaží z této lokality udělat nejen místo lákající fanoušky motorsportu, ale celé rodiny. Od roku 1985 se zde tak pořádají rockové koncerty. V roce 2003 pak došlo na první cyklistický festival zvaný Rad am Ring, jehož součástí je dokonce čtyřiadvacetihodinový závod.

Na vůbec největší posun tohoto místa směrem k všelidové atrakci ale došlo v rámci projektu Nürburgring 2009. Ten počítal s tím, že se okolí okruhu promění v jeden velký zábavní park. Ke zmíněnému datu tak byly otevřeny třeba nový hotel či nákupní centrum. Největším lákadlem se ovšem měla stát horská dráha zvaná Ring Racer. Ta měla návštěvníkům umožnit podobnou jízdu, jakou si užívají i piloti Formule 1. Zažít tedy mimo jiné měli zrychlení z klidu na 217 km/h za 2,5 sekundy, což z Ring Raceru dělalo nejrychlejší horskou dráhu světa té doby.

Jenže tato atrakce nakonec vydržela v provozu pouhé čtyři dny.

V září roku 2009 totiž při jedné z demonstračních jízd došlo na několik explozí pneumatického systému, který se tak ostrou akceleraci staral. Došlo nejen k rozbití řady oken okolních budov, ale především ke zranění sedmi lidí, z čehož jeden byl hospitalizován ve velmi vážném stavu. Šlo přitom o první ze dvou zásadních defektů, kvůli nimiž se slavnostní otevření posunulo až na rok 2013. Nicméně už o rok dřív se provozovatel okruhu, tehdy vlastněný spolkovou zemí Porýní-Falc, ocitl na pokraji bankrotu, neboť celkové dluhy okruhu dosáhly po masivní investici do nového zázemí výše půl miliardy Eur.

Jako spása se v prvé chvíli jevila půjčka od Evropské unie, ta však nakonec byla zamítnuta. Hledat se tak začal nový majitel, kterému ovšem politici museli garantovat, že Porýní-Falc vezme veškeré dluhy na svá bedra a on tak bude moci začít s čistým štítem. Cena za okruh byla stanovena na 127,3 milionu Eur, v roce 2014 byl ale Ring nakonec prodán za 77 milionů Eur. Novým většinovým majitelem se stal ruský miliardář Viktor Charitonin, který jej vlastní dodnes.

Přes tuto poměrně dávnou historii ale až do letoška existovala nějaká naděje, že Ring Racer znovu ožij. Až nyní totiž dochází na rozmontování oné horské dráhy, která po dlouhých 12 let stála v pohoří Eifel bez jakéhokoli využití. Veškeré s ní spojené náklady měly přitom vyšplhat na 12,3 milionu Eur, načež se její čtyřdenní provoz (od 31. 10. 2013 do 4. 11. 2013) jeví jako opravdu velmi drahý špás. Ostatně nové vedení okruhu již v roce 2014 oficiálně oznámilo, že kvůli nedostatečnému zájmu nejsou jízdy ekonomicky výhodné.

Nic jiného se ale ve finále očekávat ani nedalo. Jakkoli totiž každoročně na okruh míří spousta lidí, děje se tak často nárazově a většina to stejně dělá kvůli jedinému - vyžití na trati. Po pár kolech si pak jen chtějí dopřát chutnou večeři a zaplout do peřin, aby druhý den mohli znovu řádit za volantem. Nebo případně vyrazit domů. Širší využití by samozřejmě bylo pro celý region přínosné, najít se jej ale zjevně nedaří ani přes enormní snahu.

Horská dráha Ring Racer byla rozhodně neobyčejná a její propagaci přispěli třeba i Michael Schumacher a Boris Becker. Nic z toho nepomohlo, jedna skoro fatální nehoda a ekonomická neudržitelnost ji zabily. Teď už skoro doslova. Foto: Nürburgring, tiskové materiály

Zdroje: Jalopnik, rollercoasters@Reddit

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.