Světu už 5 let chybí největší automobilový manažer všech dob, druhý takový se těžko někdy narodí

V jeho případě se sešlo tolik výjimečných faktorů dělající z něj eso světového kalibru, že se něco takového stěží bude opakovat. Ferdinand Piëch měl zázemí, vzdělání, intelekt i charakter, který jej předurčil k tomu z něj udělat vládce automobilového světa. A přesně tím se stal.

Od náhlé smrti Ferdinanda Piëcha uplyne letos v létě již pět let. V roce 2019 nicméně rakouský byznysmen netřímal v rukou opratě koncernu Volkswagen, který se ve své tehdejší podobě stal především jeho dílem. Místo toho byl v podstatě donucen k rezignaci již o čtyři léta dříve. Správní rada se totiž tehdy klaněla spíše na stranu Martina Winterkorna, jenž byl svého času Piëchovým chráněncem. Postupem času se ale oba manažeři začali ve svých názorech rozcházet. Winterkorn se ovšem z vnitropodnikového vítězství dlouho neradoval, neboť na svůj post rezignoval o půl roku později, když se provalilo, že diesely VW nejsou až tak čisté, jak se tvářily.

S koncernem to od té doby jde od desíti k pěti, načež si člověk nemůže odpustit myšlenku, jak by automobilová branže dnes vypadala, kdyby Piëch osudného 24. srpna během večeře se svou ženou Ursulou nezkolaboval a následně nebyl v nemocnici prohlášen za mrtvého. Je totiž třeba si uvědomit, že vnuk Ferdinanda Porsche byl technický génius a zároveň velmi tvrdý manažer, který neměl problém obrazně kráčet přes mrtvoly. Jen díky němu ovšem značky stojící nad bankrotem či již dávno po něm mohly postupně vystoupat na trůn v příslušných segmentech.

Je velmi smutné, že dnes se na Piëcha z velké části zapomnělo a jeho jméno není vyslovováno s takovou úctou, jaké se těší třeba Karl Benz, Gottlieb Daimler, Henry Ford či Kiichiro Toyoda. V letech 1963 až 1971 přitom pracoval pro Porsche, v podstatě jeho rodinnou firmu, kde se angažoval hlavně v závodním programu. I díky němu tak přišel na svět úspěšný speciál 917, díky kterému automobilka v roce 1970 vůbec poprvé celkově vyhrála 24 hodin Le Mans. Na rovince Hunaudiéres vůz dosáhl nejvyšší rychlosti 406 km/h, což byla meta, jíž se Piëch posléze rozhodl překonat silničním autem.

V roce 1998 se totiž součástí koncernu VW stalo Bugatti, které se rakouský génius rozhodl znovu pozvednout na automobilový piedestal. Chystaný Veyron měl deklarovat pokrok v technice, a proto musel v rámci nejvyšší rychlosti překonat právě Porsche 917. To se více než povedlo, hlavně u pozdějších variant, jimž byl zvýšen výkon z 1 001 na 1 200 koní a které na testovací dráze Ehra-Lessien stanovily tehdejší světový rekord 431 km/h. V té době přitom již pod VW spadaly značky jako Lamborghini či Bentley.

Na Piëcha si aktuálně vzpomněl americký novinář Jason Cammisa, který mu věnoval celý 35minutový díl svého pořadu Icons. V něm zmiňuje, že někdejší šéf VW nepožadoval to nejlepší jen v rámci supersportovního či luxusního segmentu, ale i toho mainstreamového. Když tedy dal zelenou vývoji limuzíny Phaeton, mimo jiné požadoval, aby auto bylo schopné jet celý den rychlostí 300 km/h při venkovní teplotě 50 stupňů Celsia, kdy vnitřní teplota nesměla překročit 22 stupňů Celsia.

Právě s ohledem na své nároky Piëch proslul jako člověk, který se s nikým nepáře. Pokud tedy kdokoli udělal tutéž chybu dvakrát, již se do práce vracet nemusel. A neplatilo to jen pro běžné dělníky, tímto způsobem vypoklonkoval i někdejšího šéfa VW Bernda Pischetsriedera či šéfa Porsche Wendelina Wiedekinga. Bez tohoto přístupu by se ale Volkswagen po hezkých pár let nestal největší automobilkou světa, která dokázala úspěšně prodávat skoro cokoli, co si Piëch zamanul.

Zmíněné video si tedy rozhodně pusťte, už jen proto, že Cammisa vás provede klíčovými milníky, o které se tento manažer zasadil. Jako obvykle tak přitom činí velmi zábavným, ovšem nikoli parodickým způsobem, načež vám daná půlhodinka velmi rychle uteče. Dozvíte se i to, že v době, kdy Piëch opustil Porsche, ovšem ještě nezačal ovládat Audi, sestavil malou skupinku techniků, která navrhla nový dieselový motor. Ne však pro VW, nýbrž pro Mercedes-Benz. Jeho záběr byl neskutečný a svět by na něj neměl zapomínat, podobný člověk se stěží znovu narodí.

Ferdinand Piëch byl zřejmě největším automobilovým manažerem všech dob. S původem v rodině Porsche, technickým vzděláním, ohromnou kreativitou, megalomanstvím a buldočím charakterem udělal z VW Group největší automobilový koncern světa. Je tak smutné, že koncern VW jako kdyby na něj zapomněl. Ostatně kvůli jeho stávajícímu směřování, a tedy ruinování jeho odkazu se vnuk Ferdinanda Porsche musí obracet v hrobě. Foto: Volkswagen

