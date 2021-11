Švýcar už před dekádami nabídl auto, s nímž by dnes lámal prodejní rekordy, skončilo to fiaskem před 11 hodinami | Petr Miler

Je to fascinující ukázka toho, jak moc a jak rychle se automobilový svět mění. Vůz, který by dnes znamenal skoro automaticky úspěch, byl před pár dekádami spíše zdrojem problémů. A dnes si na něj sotvakdo vzpomene.

Jmenoval se Peter Monteverdi a pokud vám jeho příjmení přijde povědomé, pak ano, šlo o jednoho z potomků slavného italského skladatele Claudia Monteverdiho. Sám se ale narodil už ve Švýcarsku a pokud je nám známo, ze svého slavného původu přinejmenším v po finanční stránce příliš neprofitoval. Jeho otec provozoval autoservis a právě tam se zřejmě zrodila Peterova vášeň pro automobily, která pramenila v neskutečnou sérii pokusů a omylů na tomto poli prorazit, která bohužel pro něj téměř nikdy nevedla k pronikavému úspěchu.

Nevíme, jestli o jeho životě už někdo napsal knihu, ale měl by, neboť se v něm najde vše od vlastního startu ve Formuli 1 coby jezdce až po účinkování F1 v roli majitele jedné ze stájí. Mezitím se Monteverdi pokoušel stavět auta vlastní značky, na což si vydělával jako velice úspěšný obchodník s novými vozy. Mezi léty 1967 a 1984 nabídl vlastních strojů hned několik, my si dnes ale vezmeme na paškál ten, který z nich byl dost možná nejprogresivnější. Vlastně byl až tak progresivní, že jej nabídl v době, kdy o něj téměř nikdo nestál.

Šlo o sportovně-luxusní SUV, dnes zaručený recept na úspěch. Automobilky jako Audi, BMW a Mercedes-Benz už léta rýžují na modelech typu Q5, Q7, X5, X7, GLE a GLS. A to ani nemluvíme o modelech jako Porsche Macan nebo Cayenne, Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan či Lamborghini Urus. Přesně z tohoto těsta bylo Monteverdi Safari, které přišlo na trh v roce 1976. V zásadě v době, kdy taková auta vůbec neexistovala a jejich náznaky se skrývaly jen v původním Range Roveru a Jeepu Wagoneer.

Monteverdi cítil, že kdo chce luxusní a výkonné auto do míst, jako jsou hornaté oblasti jeho rodného Švýcarska, nemá po čem sáhnout. A tak po předchozích projektech sportovních kupé opět ve spolupráci s italskou karosárnou Fissore přepracoval americké SUV International Harvester Scout, aby bylo noblesnější zvenčí, luxusnější uvnitř a vyspělejší technicky. A máme pocit, že se to docela podařilo, výsledkem je stylové auto, kterému nechyběl komfort ani rychlost.

Pod kapotou mělo americké osmiválce. Základem byl 5,2litrový motor LA od Chrysleru, za příplatek byl v nabídce motor 5,7 SV-345 značky International Harvester anebo 7,2l 440 RB opět od Chrysleru, který dával 305 koní. Ve nejvýkonnější verzi se tohle 2,1 tuny těžké auto rozjelo až na 200 km/h, což bylo v polovině 70. let na SUV něco naprosto mimořádného. Vůz ani nebyl moc drahý, jeho základní provedení cenou jen lehce překonávalo dobový Range Rover, fronty se na něj ale skutečně nestály.

Jeho výroba tak skončila v roce 1982, do kdy bylo prodáno pouhých 167 aut. A protože se do věčných lovišť zmíněný Scout, nebylo ani na čem stavět další vozy. Úspěch to zkrátka nebyl, jako prakticky nic, o co se Monteverdi na tomto poli pokusil - až na jeho aktivity spojené s prodejem aut, to jej dobře živilo až do konce jeho dnů. Za automobilkou nesoucí jeho jméno se zavřela voda dva roky po konci Safari a samotný Peter zemřel v roce 1998. Bylo mu jen 64 let, když jej skolila rakovina. Paradoxně v té době si začal cestu k úspěchu klestit Mercedes třídy M, který položil základy až neuvěřitelným úspěchům aut této koncepce, který trvá dodnes. Monteverdi byl myšlenkově tamtéž o 20 let dříve, trh bohužel pro něj nikoli.

