Technický poradce Rychle a zběsile ukázal kaskadérské kousky, které se nepovedly, jedno z bouraných aut je teď na prodej

V hotovém filmu vypadá všechno perfektně, při natáčení ale spousta věcí nejde podle plánu. Následky normálně nevidíme, díky technickému poradci druhého dílu Rychle a zběsile je ale nyní vidět můžeme. A vůz z jedné ze slavných scén se teď dá i koupit.

Série Rychle a zběsile odstartovala v roce 2001 jako sympatické béčko o pouličních závodnících. Protože výdělky v kinech několikanásobně převýšily náklady, bylo v celku rychle odklepnuto druhé pokračování. A jakkoli se z pokladen vysypalo ještě mnohem víc žluťásků, rozpočet byl oproti jedničce jen dvojnásobný. Kritika pak ještě daleko větší, načež se tvůrci v roce 2006 rozhodli přehodit výhybku. Třetí Tokijský drift ale nakonec sérii málem pohřbil. Od producentů tak bylo velmi odvážné, když režisérovi Justinu Linovi svěřili i další pokračování. Tento krok se ale vyplatil, a my jsme tak letos mohli sledovat už desítku.

Posledním instancím se však aktuálně věnovat nehodláme, místo toho si posvítíme na už zmíněné druhé pokračování z roku 2003. V něm se vrátil už jen Paul Walker, který jakožto policista na útěku Brian O'Conner zamířil z kalifornského Los Angeles na Floridu do Miami. Tak s pomocí svého někdejšího kamaráda Romana Pearce bojoval proti drogovému kartelu. Svou misi dotáhl do konce, a to v explozivním finále, kdy za volantem Chevroletu Camaro najel na rampu, proletěl se vzduchem a nakonec přistál na odplouvající jachtě.

Ke snímku se nyní vrátil jeho technický poradce Craig Lieberman. Ten uvedl, že zrovna onen výše popsaný kaskadérský kousek dopadl na jedničku a přesně tak, jak bylo naplánováno. Ve čtyřech dalších případech ale již tvůrci měli smůlu. Respektive neskutečné štěstí v neštěstí, neboť došlo na nečekané incidenty, jenž nakonec jen zázrakem nevyústily ve vážná zranění nebo i smrt kaskadérů. Lieberman dodává, že s něčím takovým hollywoodské produkce víceméně počítají, i když je během nich naplánován každý krok.

Potvrdilo se to už během úvodního závodu, kdy měl Walker za volantem Nissanu Skyline GT-R přeletět přes soupeře v Toyotě Supra. Nicméně její řidič poněkud více přišlápl plyn a dolétl o trochu dál, než měl. V důsledku toho skončil ve zdi, havárie ve filmu tedy nakonec není sehraná, ale skutečná. Co se ale již na plátnech neobjevilo, to byla kolize Dodge Durango. V něm seděl operátor ovládající Hondu S2000 skrze dálkové řízení. Řidič SUV ale nestihl včas zastavit, a vůz tak spadl z rampy.

Protože byl pád relativně malý, Durango se povedlo opravit a vrátit do půjčovny, která byla jeho vlastníkem. Zda se produkce o havárii zmínila, již Lieberman neuvádí. My se tak přesuneme k dalšímu incidentu, jenž se odehrál během dálniční honičky. Řidič jedoucí v otevřeném Chevroletu Corvette měl totiž sice narazit do stojícího vozu, ovšem k převrácení již nemělo dojít - i proto, že v autě chyběl rám.

I tato událost ale nakonec skončila šťastně, stejně jako nehoda, ke které došlo během scény, kdy se od skladiště rozprchávají desítky aut. Jeden z kaskadérů si totiž spletl dveře a s Mazdou RX-7 spadl z nákladní rampy. Kvůli tomu se již znovu na natáčení nepodíval, výpověď však lze na druhou stranu ještě vnímat jako malý trest - dojít totiž mohlo na daleko větší neštěstí. Koneckonců si jen stačí vzpomenout na to, jak smutným způsobem skončil Walkerův život ve skutečnosti.

Ještě než se rozloučíme, zmíníme, že aktuálně je na prodej jedno ze 120 aut, které se ve druhém díle Rychle a zběsile objevily. Konkrétně se jedná o červený Ford Mustang upravený firmou Saleen, jenž byl během oné dálniční honičky zničen dvěma kamiony. Aukční společnost Mecum dodává, že jde dokonce přesně o onen kousek s neslavným koncem, tomu se však jen stěží věří - dle Liebermana totiž pod koly přívěsů skončila šestiválcová verze.

Tak či onak jde o reálné filmové auto a nabízený vůz je osazený 4,6litrovým osmiválcem, se kterým měl najet jen 585 mil (941 km). Když se navíc podíváme na to, jakým způsobem byl zdevastován a že kvůli onomu kousku byla dle Liebermana do střechy udělána díra, skrze kterou vedlo hydraulické rameno, jenž obstaralo veškeré mlácení, aby uvnitř nemusel sedět řidič, zdá se, že do aukce skutečně míří spíše jeden z tzv. hero cars, tedy těch aut, které nejsou repliky a používají se k detailním záběrům.

Nejspíše i ten byl ale poničen, aukční síň totiž mluví o opravě, jíž provedla firma Mason's Hotrods and Hobbies. Ať tak či onak, stále tu máme filmovou hvězdu, která může být vaše dle odhadů za 60 až 90 tisíc dolarů (cca 1,3 až 2 miliony korun). To není až tak hodně, jakkoli se nedá počítat s tím, že by si upravený Mustang někdo koupil na běžné ježdění. Spíš se dá předpokládat, že půjde o jednu z hvězd sbírky nějakého filmového nadšence.

Tento Ford Mustang v úpravě firmy Saleen míří do aukce. Mělo by jít o kousek, jenž byl při natáčení Rychle a zběsile 2 zničen na dálnici. S ohledem na informace, jakými se nově pochlubil technický poradce filmu Craig Lieberman, to ale nezní příliš pravděpodobně. Foto: Mecum, tiskové materiály

Zdroj: Craig Lieberman@YouTube, Mecum Auctions

