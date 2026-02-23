Tento ikonický McLaren F1 je tak vzácný, že se za zavřenými prodá někomu z vyvolených snadno za půl miliardy
Petr Prokopec
Tento ikonický McLaren F1 je tak vzácný, že se za zavřenými prodá někomu z vyvolených snadno za půl miliardy
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Obyčejný McLaren F1 pochopitelně neexistuje, kus s výrobním číslem 27R je ale i mezi těmito výjimečnými auty mimořádný. Vyhrál hned první závod, do kterého nastoupil, posléze byl navíc upraven tak, aby mohl na běžné silnice. Nejste už teď okouzleni?
Legendárního McLarenu F1 celkově vzniklo jen 106 kusů, i když sečteme silniční i závodní verze a prototypy. Je to ikona mezi ikonami, však britské kupé dodnes zůstává nejrychlejším silničním vozem planety s atmosférickým motorem, však jeho zadní kola na rozdíl od později představených Bugatti či Koenigseggů pohání 6,1litrový dvanáctiválec bez turba či jakéhokoli náznaku elektrifikace. Mimo to McLaren F1 v roce 1995 vyhrál závod 24 hodin Le Mans. Jakmile tedy nějaká aukční společnost oznámí, že k mání bude některý z oněch 106 exemplářů, movitá klientela má rázem pohotovost.
Co ovšem nastane v příštích pár dnech, bude hotové pozdvižení, neboť boháči budou shánět hotovost, zatímco řada chudších lidí nejspíše zkusí zpeněžit minimálně obě ledviny. Společnost RM Sotheby's totiž 5. března pořádá za zavřenými dveřmi aukci jen pro zvané, jejímž středobodem bude McLaren F1 GTR. Tedy závodní provedení, kterých celkově vzniklo pouze osmadvacet. Jde nicméně o variantu z roku 1997, která je ještě vzácnější. Britská automobilka u ní totiž přistoupila k úpravám karoserie, které vyústily v prodloužení zadní části. Kromě toho došlo také na odlehčení vozu na pouhých 915 kilo.
McLarenu F1 GTR Longtail tedy vzniklo jen 10 kusů, přičemž nabízené šasí 27R bylo předposledním vozem z celé edice. Prvním majitelem se pak stal známý sběratel a finančník David Morrison, který v té době vlastnil ještě dva další exempláře - silniční kupé a variantu LM, která celkově vznikla jen v 6 kusech, z čehož jeden byl prototyp. Longtail se tak dostal do velmi dobrých rukou a pod hlavičkou týmu Parabolica Motorsport zamířil 6. dubna 1997 na okruh Silverstone, kde vyhrál úvodní závod šampionátu GT. Posléze bodoval i na Nürburgringu a ve Spa.
O rok později se šasí 27R stalo majetkem Jamese Munroa, který nechal vůz oháknout do tradiční papájové oranžové. Spolu s Chrisem Goodwinem se ale na okruzích dokázal vyšplhat maximálně na třetí příčku. Protože byl Munroe poměrně neznámou figurou, celý paddock zajímalo, jak přišel ke svému bohatství. Jak se pak ukázalo, legálně to nebylo, neboť bývalý účetní nakladatelství McGraw-Hill připravil skrze schéma fiktivních firem svého zaměstnavatele o takřka 3 miliony liber. Právě s jejich pomocí pak vůz koupil a financoval své závodní aktivity.
Zatímco tedy Munroe zamířil v roce 2000 do vězení, šasí 27R bylo prodáno, aby mohli být alespoň částečně uspokojeni jím poškození. Pro Longtail tím závodní kariéra skončila, v roce 2009 se ovšem začala psát další zajímavá éra tohoto vozu. Jeho tehdejší vlastník Jeff Leadley jej totiž svěřil společnosti Lanzante, která GTR zvládla dostat na registrační značky. S těmi je spojen dodnes, jde tedy o jeden z mála okruhových speciálů, který může na závodní tratě i veřejné silnice. Loni navíc znovu u Paula Lanzanteho prošel pořádným servisem, žádné dalŠí investice tedy nejsou třeba.
S tím nicméně bude jistě korespondovat nemalá cena. Odhad aukční síně se pohybuje mezi 18 a 21 miliony dolarů, což je zhruba 372 až 434 milionů korun. Vzhledem k tomu, že zde ale máme úspěšný závoďák, navíc jeden z pouhých deseti vyrobených, který navíc může na veřejné silnice, nepřekvapilo by nás, kdyby příhozy nakonec vyšplhaly klidně na půl miliardy korun. Zvlášť když spolu s vozem dostanete řadu náhradních díků, stejně jako veškerou dokumentaci mapující jeho zajímavé životní etudy.
McLaren celkově vyrobil jen 10 kusů F1 GTR Longtail, tento byl navíc upraven firmou Lanzante na silniční využití. Jeho cena tedy snadno vystoupá k půlmiliardě korun. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: 1997 McLaren F1 GTR | Sealed - McLaren F1 GTR 27R@RM Sotheby's
