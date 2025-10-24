Tento obyčejně vypadající, 32 let starý hatchback s víc jak 140 tisíci km se prodává za 600 tisíc Kč. Není to vtip ani překlep
Petr Miler
včera | Petr Miler
Tušíme, že spousta lidí by si o tohle auto na ulici neopřela ani kolo, zvlášť pokud by bylo špinavé, zaprášené či jinak zanedbané. Faktem ale je, že jde o naprosto výjimečný vůz, který na začátku 90. let fascinoval svou technikou. Dnes je vzácností vyvažovanou zlatem i v této kondici.
Písmena GT-R si lidé obvykle automaticky spojí s jedním legendárním Nissanem, což není nic zavrženíhodného. Godzilla, jak se mu obvykle říká, je ikona sportovních aut svého druhu, která v době svého vzniku zaskočila konkurenci kombinací výjimečné dynamiky a poměrně nízké ceny. My se ale nyní nehodláme věnovat slavnému stroji Nissanu, třebaže do země vycházejícího slunce se vydáme. Místo moderní historie se vrátíme do roku 1992, kdy na svět přišlo trochu jiné GT-R.
Vzniklo z dnes už nevyráběné Mazdy 323, která se na domácím japonském trhu prodávala jako Familia. A nikdy nevypadala jako zhmotnění snu automobilového nadšence o ideálním voze. Ve své historii ale zanechala několik pěkných variant, které rozhodně stojí za zmínku. Například ke konci osmdesátých let vznikla šestnáctiventilová verze 1,6 Turbo GTS s točivým motorem o výkonu 150 koní, které tahaly lehkou pátou generaci 323 za všechna kola s obrovským nadšením. Výtečný hot hatch své doby dokázal díky vynikající trakci a solidnímu výkonu zrychlit z klidu na stokilometrovou rychlost za 7,8 sekundy, v osmdesátých letech to byl v této třídě aut snový čas.
Mazda ale tímto nechtěla kusem ustrnout v pokroku. Závodila přece v rally a pro vstup na kolbiště skupiny A do WRC musela nejprve vytvořit adekvátní podklad. Na základech šesté generace 323 z úplného závěru osmdesátek tedy začala připravovat homologační model, který by jí umožnil závodit. Oddělení Motor Sports Engineering Group si tehdy vzalo do parády už tak schopnou verzi GTX se čtyřválcovým motorem o objemu 1,8 litru, který disponoval výkonem 166 koní (v Japonsku 185 koní), což stačilo opět s pohonem všech kol na zcela identické zrychlení jako u předchůdce. S tímto strojem se Japonci zavřeli do dílny a v roce v 1992 zní vyjeli až s citelně svalnatější variantou GT-R .
GT-R 4WD mělo větší brzdové kotouče, odolnější pětistupňovou převodovku, vyztužené šasí a hlavně modifikovaný motor na přídi. Výkonné turbodmychadlo RHF6CB, dodatečný olejový chladič a speciální sodíkem plněné ventily pomáhaly jednotce BPD s 16 ventily a rozvodem DOHC i v Evropě k výkonu až 185 koní při 5 000 otáčkách a točivému momentu 235 Nm jen o pět stovek otáček níže. To byly znovu velmi slibné hodnoty.
Verze pro Japonsko s pravostranným řízením šla ovšem opět ještě dál, neboť si sáhla až na 210 koní, které rozhýbaly malou 323 na stovku za 7,1 sekundy a maximální rychlost 210 km/h. Hmotnost se pohybovala okolo 1 150 kilogramů bez řidiče, což znělo a asi věčně bude znít zajímavě. Daleko zásadnější však bylo, že Mazda dokázala z motoru 1,8 vydolovat stejný výkon jako Subaru u první Imprezy WRX STI a jen o málo méně než úvodní Evolution od Mitsubishi. Jenomže Subaru i Mitsubishi měly dvoulitry.
K další plnotučné technice vozu patřil trvalý pohon všech kol s mezinápravovým viskózním diferenciálem s omezenou svorností (LSD), který upřednostňoval z 53 % procent zadní, a tedy z 47 % přední kola při dělení točivého momentu mezi nápravy. Podle dobových testů se Mazda dala „vodit“ lépe než třeba konkurenční (a taktéž homologační) Nissan Pulsar GTI-R. Tvrdým oříškem tedy měla být jen Lancia Delta HF Integrale. GT-R bylo oproti svým předchůdcům rozeznatelné díky agresivnímu přednímu nárazníku s velkým vstupním otvorem, obřími kulatými mlhovkami a chladicími otvory v kapotě.
Tyto indicie dávaly jednoznačnou nápovědu, že tohle nebude nic obyčejného. Bohužel, jeho majitelé vůz převážně jen pokazili nevhodným tuningem a najít dnes originální kus v prodeji - tuplem pak v Evropě - je naprosto výjimečné. Mezi lety 1992 a 1994 totiž vzniklo jen 2 500 takových aut, přesto se zrovna teď jeden prodává z rukou jednoho soukromého italského majitele.
To je také důvod, proč na tento vůz vzpomínáme. Bílý stroj na fotkách níže je zcela raritní 323 GT-R 4WD dodaná původně do Itálie, která je stále na původních značkách. Je to auto docela ojeté, s víc jak 149 tisíci km na tachometru (na 32 let to není zase tolik...) ale vypadá velmi zachovale. A první pohled nemá moc čím zaujmout - jen specifický přední nárazník, „děravá” kapota a zadní přítlačně křídlo naznačují, že by mohlo jít o něco neobvyklého. Ale tak neobvyklého, aby se to prodávalo za 25 tisíc euro, tedy víc jak 600 tisíc Kč?
Je to tak a tušíme, že kdo se této vzácnosti zmocní, stěží na ní prodělá. Nedivili bychom se, kdyby z původních 2 500 exemplářů dnes přezívalo tak 250. A každý z těch originálních bude jednou jistě zbožím za miliony. Tohle je sice jetý, ale kompletně originální, pouze citlivě opečovávaná a postupně dílčími způsoby renovovaný exemplář. Takových už snadno nebude ani 25. A je zřejmě jen otázkou času, než se začnou prodávat za sedmimístné sumy, pamatujte si naše slova...
Mazda 323 GT-R 4WD je tak vzácná, že v archivu Mazdy najdeme jen jednu jedinou dobovou oficiální fotku. Foto: Mazda
Vidět dnes Mazdu 323 GT-R 4WD v prodeji v originálním stavu, dokonce auto určené původně pro Evropu je vzácnost, je dnes mnohem výjimečnějším zážitkem než vidět limitované Ferrari. Je to vůz pro fajnšmekry, tento je teď na prodej nedaleko Tridentu. Foto: Marco, publikováno se souhlasem
