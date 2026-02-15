Tisícikoňový supersedan Bugatti byl vážně hotový, koncept je dodnes funkční do posledního detailu. Přesto do výroby nešel
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Bugatti Veyron se klubalo na svět dlouho a s nemalými obtížemi, neboť tehdejší šéf koncernu Volkswagen Ferdinand Piëch chtěl, aby se rovnou usadilo na automobilový trůn. Muselo tedy disponovat řadou protichůdných vlastní - mělo tedy mít na jednu stranu 1 001 koní, za které byl zodpovědný osmilitrový a čtyřmi turbodmychadly přeplňovaný motor W16, jež vůz katapultoval až k rychlostem přesahujícím 400 km/h, na tu druhou ale být stejně mimořádně luxusním a komfortním strojem.
To se povedlo, a tak znovuzrozená automobilka nepřekvapivě doufala, že vývoj bude moci uplatnit ve větší šíři, a proto začala pracovat i na druhém modelu, který by cílovou skupinu automobilky citelně rozšířil. Oproti Veyronu měl být praktičtější a disponovat dvěma páry bočních dveří a dvěma řadami sedadel.
V roce 2009 tak na svět přišel koncept 16C Galibier, který měla o pouhé čtyři roky následovat produkční verze, jež by přijala název Royale. Také ta by dostala do vínku šestnáctiválcový motor, nicméně v jejím případě jednotka zamířila pod přední kapotu a turbodmychadla byla nahrazena čtyřmi kompresory. Bugatti dokonce na chvíli uvažovalo, že by pohonné ústrojí udělalo hybridním, aby vůz mohl v městské zástavbě jezdit pouze na elektřinu, z toho ale nakonec sešlo.
To by asi vadilo málokomu, dva roky po premiéře konceptu nicméně automobilka odložila premiéru produkční verze na pozdější datum, neboť chtěla přepracovat design. Hlavně pak v zadní části, která klientelou nebyla přijata s úplným nadšením. A protože značka měla v plánu výrobu 3 000 kusů, nemohla si dovolit zaváhat. Nicméně nový vzhled neměl padnout do oka „významnému a vlivnému gentlemanovi z rakouského Salcburku“, tedy zmiňovanému Piëchovi. Ten tedy v roce 2012 Galibier zaříznul a přesměroval veškeré zdroje na vývoj Bugatti Chiron.
V mezičase většina světa na Galibier zapomněla, nově ho ovšem vytáhnul na světlo světa Thomas Howarth z kanálu Horsepower Hunters. Ten totiž navštívil muzeum Autostadt v německém Wolsburgu, kde si aktuálně můžete prohlédnout expozici mapující novodobou historii Bugatti. Koncept Galibier v ní nechybí a i po letech dokáže zapůsobit. Není to totiž koncept jak ho známe, je to kompletně funkční auto. Až už jde o pohonné ústrojí, které nejspíš vzniklo v jediném kuse, multimediální systém nebo drobnosti typu elektricky ovládané vychytávky tam či onde, vše v něm funguje.
Designově vůz lakovaný jen jednou barvou, pro kterou se Bugatti rozhodlo až po premiéře, neboť ta byla spojena s bočními panely z leštěného hliníku (na dobových fotkách okolo), až tak neohromí, ale hodnotit design s takovým časovým odstupem je vždy ošidné. Svou technikou, luxusem a celkovou noblesou auto ohromí i dnes a můžeme jen litovat, že jsme sériovou verzi nedostali. S trochu jiným vzhledem by to dodnes byla pecka k pohledání.
Galibier stále působí mimořádně, byť jeho design nepadne do oka každému. Čím s odstupem času zaujme především, je fakt, do jaké míry byl vypiplán jeho koncept, šlo a jde prakticky o hotové auto. Foto: Bugatti
Zdroj: Horsepower Hunters@Youtube
