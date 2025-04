Tohle je motor W10, který VW kvůli testům nacpal do BMW M5. Auto koupil Slovák, teď na brzdě ukázal, co umí včera | Petr Prokopec

/ Foto: GDM Motors, tiskové materiály

Motá se vám z toho hlava? Chápeme, ale je to všechno právě tak. Volkswagen kdysi vyvíjel motor W10, který ale neuměl testovat ve svých autech, tak ho nacpal do BMW M5. To pořád existuje a jezdí na Slovensku, kde konečně ukázal, co dovede.

Pokud si dnes začnete listovat nabídkou Volkswagenu, můžete u většiny modelů volit pouze mezi 1,5litrovým a 2,0litrovým motorem. Pravdou tedy je, že oba agregáty jsou k mání v řadě verzí, přičemž u objemnější jednotky lze volit i mezi benzinovou a dieselovou alternativou, ovšem ve srovnání s minulostí jde o neskutečnou bídu. I u samotného VW šlo ještě před několika málo lety volit dokonce u jediného modelu mezi 5-, 6-, 8-, 10- a 12válcovými motory. To dnes nepokryjí ani všechny značky koncernu dohromady.

Němci nicméně hlavně za vlády Ferdinanda Piëcha experimentovali s motorovým prostorem ještě víc, než se z jejich nabídky mohlo zdát. Třeba šestináctiválcovému Bugatti Veyron předcházel koncept osazený jednotkou W18. Takto velký motor se ale nakonec do produkce nedostal, čehož můžeme jen litovat, neboť další taková příležitost se již zřejmě nebude opakovat. Nikoli jen proto, že Piëch se odebral na věčnost, ale i kvůli současnému směřování automobilky a celé branže. Velkoobjemové spalovací agregáty jsou vnímány jako zlo, a proto je zde snaha je nejlépe zcela vymýtit.

Osmnáctiválec ovšem nebyl jediným motorem, který skončil „na podlaze střižny“. Němci totiž chystali celou rodinu jednotek s koncepcí do W. A jakkoli třeba verze W8 a W12 ve svých vozech nabídli, W10 měl kupodivu smůlu. Pár aut jím vybavených ovšem vzniklo, třebaže logo Volkswagenu na nich nenajdete. Místo toho značka přibližně pětilitrový agregát napěchovala pod kapotu BMW M5 generace E39. Proč? Protože sama v daný okamžik neměla k dispozici žádný adekvátní vůz, ve kterém by bylo možné motor rozumně testovat v provozu.

Tuto omezenou produkci provázela celá řada mýtů, pročež po nějakou chvíli ani nebylo jasné, zda vůbec skutečně existovala. Piëch se nicméně do upravené M5 měl zamilovat natolik, že exemplář s motorem W10 používal ke každodennímu dojíždění do Wolfsburgu. Zelenou ale nakonec projektu nedal. Co je ale překvapivější, kupodivu ani nezavelel k uschování všech prototypů do firemního depozitáře. Jeden z nich se tak v roce 2023 objevil na prodej v Belgii, čímž bylo o existenci M5 W10 definitivně jasno.

Nabízený kousek se nyní dostal na Slovensko, jak je zjevné z registračních značek, jimiž je osazen na novém videu kolegů z Drive Tribe. Mike Fernie se s ním mohl svézt a aby si ověřil výkon, zamířil s upraveným BMW na motorovou brzdu. Tam agregát vykázal 480 koní na kolech, což by při započtení třecích ztrát mělo odpovídat zhruba 530 kobylám na klice. Desetiválec od VW byl tedy výkonnější než osmiválec BMW, který generace E39 skutečně dostala, a dokonce i silnější než klasický V10, jímž disponovalo provedení E60.

Dost by nás zajímalo, jak moc je pohonná jednotka spolehlivá či jakým způsobem dochází na její servis. Snad se proto tento článek dostane i k současnému majiteli, který naši zvědavost ukojí. Rozhodně mu je co závidět, neboť unikátní motor je spojen s šestistupňovým manuálem a pohonem zadních kol. U toho neasistuje žádná stabilizační kontrola či ABS, jde tak vlastně o řidičskou nirvánu. O to méně pochopitelné je, že VW nechal tento mýty opředený prototyp padnout v soukromých rukou. My ale můžeme být rádi, bez toho bychom se o něm jen stěží dozvěděli tolik.

Před dvěma lety se unikátní BMW M5 W10 objevilo v Belgii na prodej. Jak je nyní patrné z registračních značek, výjimečný sedan skončil na Slovensku. A právě tam byl podroben testu. Foto: GDM Motors, tiskové materiály

Zdroj: Drive Tribe@YouTube

