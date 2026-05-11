Tohle Lamborghini vzniklo v tomto provedení jako první na světě. A tento týden jde do prodeje coby hotová ikona z plakátů
Petr ProkopecV libovolné verzi a provedení je to výjimečný stroj, v tomto je jedním z vrcholů toho, co během jeho 16 let trvající produkce přišlo na svět. Plakátový hrdina v hotovém plakátovém provedení a také plakátovém stavu ale nevyjde ani trochu levně.
včera | Petr Prokopec
V roce 1974 se Lamborghini zpronevěřilo vlastním tradicím. Italská automobilka totiž představila nový model Countach, který nebyl pojmenován po žádném legendárním býkovi ani po čemkoli, co s býčími zápasy souvisí. Místo toho název odkazoval na slova obdivu v piedmonteském dialektu. A vskutku bylo co obdivovat, neboť Countach představil základní atributy, které se pro značku Lamborgini staly typické. Klínovitá karoserie se tedy dočkala vzhůru výklopných dveří, pod ní pak zamířil atmosférický dvanáctiválcový motor.
První verze dostaly do vínku čtyřlitrovou pohonnou jednotku, která posílala 375 koní na zadní kola osazená pneumatikami o rozměru 215/70 R14. Protože navíc karoserii nezdobil prakticky jediný spoiler, byl s variantou LP400 spojen vůbec nejnižší aerodynamický koeficient v celé historii tohoto modelu. U dalšího provedení LP400S totiž automobilka mimo jiné použila vůbec nejširší obutí, jaké tehdy bylo k dispozici, neboť vzadu Pirelli P7 počítaly s rozměrem 345/35 R15. Mířilo na ně ovšem jen 350 kobyl.
Víc se Italové rozjeli v roce 1982, kdy přišli s novou variantou LP500S. Objem motoru totiž vzrostl na 4,8 litru, pročež se výkon vrátil na 375 koní. K dispozici však byly již v 7 tisících otáčkách, tedy o tisíc otáček dřív než u čtyřlitrové jednotky. Točivý moment pak narostl z 362 na 409 Nm a jakkoli karoserie nedoznala jediné změny, interiér byl patřičně modernizován, aby odpovídal osmdesátkám a nikoli předchozí dekádě. Celkem vzniklo 321 kusů této verze.
Automobilka na některých trzích užívala pro verzi LP500S označení 5000S, což u klientely způsobilo jisté zmatení - také proto, že v roce 1985 dorazilo provedení LP500 QV. Právě jako „pětitisícovka“ je přitom jedno z oněch 321 kupátek nabízeno v aukci společnosti RM Sotheby's. Vůz je kupodivu k dispozici bez obrovského zadního křídla, které v té době objednávala většina klientely, jakkoli redukovalo nejen výhled vzad, ale také nejvyšší rychlost, a to o zhruba 16 km/h.
I tak je ovšem Countach nepřehlédnutelný, a to kvůli zlatému laku Oro Sahara, kterým bylo v továrně nalakováno pouze pět kusů. Tento je navíc úplně prvním z nich, vždy se jím ale nehonosil. V průběhu 90. let minulého století jej tehdejší majitel vozu, Terence Stewart Clarke, nechal nabarvit na bílo. Zároveň si jej přivezl ze Saudské Arábie, kde pracoval pro tamní aerolinky, domů do Velké Británie. V roce 1993 o ovšem prodal, načež se italské kupé přesunulo do Belgie.
Současný majitel ho koupil o dvanáct let později, pročež došlo na další stěhování, a to pro změnu do Itálie. V roce 2016 byl nicméně vůz poškozen při záplavách. Toho však vlastník - stále stejný člověk, od roku 2006 majitele nezměnilo - nakonec využil k tomu, aby kromě opravy došlo také k návratu do původního stavu. Bílou barvu tedy nahradila originální zlatá a všechno ostatní bylo důkladně reataurováno. Práce skončily v roce 2022, přičemž od té doby je Countach pravidelně servisován - naposledy letos v dubnu, kdy dostal nové náplně.
Pokud tedy máte přibližně 850 až 950 tisíc Eur (cca 20,6 až 23,1 milionu. Kč), za které by se dle odhadů vůz mohl prodat, pak máte jedinečnou šanci obohatit svou sbírku o skutečné zlatíčko - online aukce u RM Sotheby's startuje už tento týden. Kromě špičkového stavu se Countach LP500S (nebo také 5000S) chlubí nízkým nájezdem 35 500 km. Jen nesmíte zapomenout na skutečnost, že jízdní pozice není zrovna ideální, zvláště pokud měříte přes 180 centimetrů.
Vůbec první zlaté Lamborghini Countach 5000S na světě je nyní na prodej. Je jako z plakátu, k nízkému nájezdu a špičkovému stavu se ovšem nepřekvapivě přidává i vysoká očekávaná prodejní cena. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály
Zdroj: 1983 Lamborghini Countach 5000 S by Bertone@RM Sotheby's
