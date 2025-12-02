Tohle unikátní Lambo je jediný skutečný předchůdce Urusu. Postavit si ho nechal sultán a jezdil s ním šéf BMW a VW, potom se zatoulalo
Petr ProkopecDosud byl za předchůdce Urusu označován model LM002, což není úplně scestné, tohle auto ale nebylo SUV. Na to se koukáte až právě teď, jde o unikát s opravdu květnatou historií, na kterou nyní můžete sami navázat.
Home > Rubriky a sekce > Fascinace a historie > Článek
Tohle unikátní Lambo je jediný skutečný předchůdce Urusu. Postavit si ho nechal sultán a jezdil s ním šéf BMW a VW, potom se zatoulalo
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Dosud byl za předchůdce Urusu označován model LM002, což není úplně scestné, tohle auto ale nebylo SUV. Na to se koukáte až právě teď, jde o unikát s opravdu květnatou historií, na kterou nyní můžete sami navázat.
Po prvních deset let své existence bylo Lamborghini spojené pouze s růstem. V roce 1973 nicméně přišla ropná krize, stejně jako svět zasáhly velké otřesy na akciových trzích. Klesat tedy začaly nejen prodeje sportovních aut, Ferrucciu Lamborghinimu se pod rukama začal sypat i jeho byznys s traktory. V roce 1974 tak prodal veškeré podíly, které vlastnil, a automobilový průmysl opustil. Místo toho se začal věnovat golfu v resortu, který sám navrhl. Začal také pěstovat víno, přičemž v jeho šlépějích dodnes kráčí jeho dcera Patrizia.
Pro nás je ale v tuto chvíli důležitý hlavně vývoj, s jakým byla v 70. letech spojena automobilka s rozzuřeným býkem ve znaku. Noví majitelé Georges-Henri Rossetti a René Leimer totiž začali zvažovat i jiné segmenty trhu než jen ten supersportovní. Začali proto spolupracovat s americkou společností Mobility Technology International, která byla pověřena americkou armádou, aby pro ni vyvinula nové terénní vozidlo. O to se mělo postarat právě Lamborghini, které v roce 1977 představilo off-road Cheetah.
Vůz se dočkal vzadu umístěného osmiválcového motoru od Chrysleru, který ovšem nebyl dost výkonný na to, aby rozpohyboval víc než dvě tuny železa. Protože byl navíc usazen na zádi a ne na přídi, zhoršoval rovněž ovladatelnost. Armáda tak nakonec dala přednost společnost AM General, která přišla s podobně stylizovaným Humwee. Pro Lamborghini šlo ale o těžkou ránu, která spolu se zmíněnými krizemi vedla k tomu, že automobilka v roce 1978 zkrachovala.
O dvě léta později společnost převzali bratři Jean-Claude a Patrick Mimransové. Do firmy výrazně investovali, přičemž taktéž nezůstali jen u sporťáků, ale pokračovali v off-roadovém programu. Na základech Cheetahu tak byl postaven nový prototyp LM001, který disponoval firemním dvanáctiválcem. Nicméně znovu došlo na jeho usazení vzadu, pročež se vůz nedal při akceleraci udržet v přímém směru.
Tehdy pouze šestadvacetiletý Patrick Mimran tak nechal motor přesunout dopředu, stejně jako se nová verze LMA002 dočkala ocelového trubkového rámu. Díky tomu sice byla schopná pobrat až 11 cestujících včetně řidiče, ovšem zároveň vážila 2 600 kg. Protože však dvanáctiválec z modelu Countach produkoval 337 koní, bylo možné i tak počítat s působivou dynamikou. Chvály se dočkal i pohon všech kol, načež Italové vyhráli kontrakt na dodávku aut saudské armádě.
Ten byl však nakonec taktéž zrušen, provedení LMA002 tak stejně jako LM001 skončilo u jediného prototypu. Lamborghini se ovšem rozhodlo veškerý vývoj zužitkovat představením civilní verze LM002, která se sériové výroby dočkala. V letech 1986 až 1993 vzniklo celkem 301 vozů, přičemž poslední šedesátka byla určena pouze pro americký trh. Zájemci si pro ni mohli objednat i silnější 7,2litrový V12, který automobilka vyvinula pro závodní čluny.
S koncem výroby LM002 jeden z dosavadních majitelů, navíc jeden z nejznámějších, brunejský sultán, oslovil společnost Autoconstuzioni Salvatore Diomante, aby mu z pick-upu, což byla jediná karosářská verze, udělala praktičtější SUV. Zadní korba tedy vzala za své a na její místo se nastěhovala zadní lavice ve tvaru písmene „U“, nad kterou byla vztyčena pevná nástavba. Mimo to se zvýšení dočkala také střecha, aby posádka měla více prostoru.
Sultán si zakázkové „Rambo Lambo“ nechal jen pár let, než skončilo v rukou bývalého šéfa BMW a Volkswagenu Bernda Pischetsriedera. Ten jej nechal proklepnout přímo v Itálii, kde následně obdržel certifikát autentičnosti. Neobvyklý vůz si užíval až do roku 2012, než se LM002 zatoulalo do Švédska, kde mělo být využíváno k vožení dětí do školy. Jeho majitelka si jej nechala až do loňska, kdy jej koupila společnost Motikon.
Ta vůz nyní nabízí v aukci Bring A Trailer, přičemž během uplynulých měsíců zvýšila nájezd o pouhých 500 km na celkových 11 tisíc kilometrů. Zároveň se však postarala také o potřebný servis. LM002 je tedy technicky zcela v pořádku, je však třeba se smířit s tím, že karoserii lakovanou stříbrnou barvou, jež nahradila původní černou, již zdobí řada škrábanců. A někde se jižzačíná projevovat koroze, zatímco u koženého čalounění uvnitř lze čekat nemalou patinu.
Přesto všechno se již příhozy vyšplhaly na 220 tisíc Eur, tedy na 5,3 milionu korun. Do konce aukce navíc zbývá takřka týden, pročež konečná cena půjde hodně nad úroveň současného Lamborghini Urus. To je sice rychlejší a nesrovnatelné modernější, na druhou stranu však méně praktické. Navíc se aktuálně prodává jen s hybridním osmiválcem, zatímco v tomto případě lze počítat s V12, který byl původně naladěn na 455 koní a loni se dočkal renovace.
Pouze jedno „Rambo Lambo“, jak je LM002 přezdíváno, se dočkalo konverze na klasické SUV. Tu si objednal brunejský sultán, po něm pak vůz vlastnil bývalý šéf BMW a VW. Nyní může být váš, rozhodně však ne levně. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály
Zdroj: Ex-Sultan of Brunei 1986 Lamborghini LM002 Wagon by Diomante@Bring A Trailer, Lamborghini
Bleskovky
- V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky
před 9 hodinami
- Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali”
včera
- Boží trest za svatokrádež? Klasické Porsche předělané na elektrický pohon majiteli shořelo před domem měsíc po koupi
30.11.2025
Nejčtenější články
- Sen o návratu levných aut s normálními motory žije dál, i u nás nabízené modely se někde dostaly zpátky pod 300 tisíc
1.11.2025
- Slavný německý tuner si vzal do parády čínské auto, to tu ještě nebylo. Je to znak ještě překvapivějšího kroku
1.11.2025
- Nešťastně zaříznutá vlajková loď amerických křižníků silnic chytila druhý dech, za 850 tisíc Kč je to neskutečný kus auta
1.11.2025
- Také v Česku působí největší specialista na obchod s ojetými vozy, pořádně to rozjel i na akci v Sosnové
2.11.2025
- Německé automobilky chtějí nařídit povinné dobíjení hybridů, smysl pro realitu je pořád dalece míjí
2.11.2025
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva