Trumpova „nejluxusnější limuzína světa” z dob, kdy nebyl prezident, je opulentní kýč

Většina prezidentů život na vysoké noze pozná až v momentě, kdy se prezidenty stane, současný americký muž číslo 1 je ale bohatý už hodně dlouho. A stejně dlouho se rád zahrnuje luxusem.

I díky jeho někdejší české manželce asi málokomu uniklo, čím byl Donald Trump ještě před tím, než se stal americkým prezidentem. Syn bohatého člověka se stal ještě mnohem bohatším díky řadě podnikatelských aktivit. Nikdy mu nebylo proti srsti zkoušet to, co jiné ani nenapadlo a i když pokaždé nebodoval - nakonec i jeho současný přístup k pandemii koronaviru je neobvyklý a nepříliš efektivní - jeho úspěchy nelze zpochybňovat. Miliardové příjmy plynuly na účet dnes nejbohatšího prezidenta historie USA z rozličných aktivit spojených zejména s nemovitostmi po celý jeho život.

Na konci 70. let Trumpa napadlo nechat si od Cadillacu, své oblíbené značky aut, postavit vůz podle svého gusta. A protože by to jinak nebyl Trump, oslovil Cadillac s tím, že vůz rovnou spojí se svým jménem a společně jej budou prodávat. Původním záměrem bylo vyrobit minimálně padesát „nejluxusnějších limuzín světa”, některé zdroje hovoří i o snaze produkovat až sto luxusních aut ročně. K ničemu takovému ale nedošlo.

Sebevědomý nápad byl myšlen vážně, ale současný prezident z neznámých důvodů z projektu nakonec vycouval. Přesto vznikly dva prototypy - Trump si sám pro sebe nechal jeden, druhý zůstal automobilce a po letech se dostal až do muzea historie Spojených států. To sdružuje pod jednou střechou soubor artefaktů typických pro dějiny federativní republiky a v depozitáři parkuje i jeden ze dvou Cadillaců Trump Series. Právě ten si níže můžete prohlédnout do detailu.

Že tohle auto navrhl Trump, byste možná uhádli, i kdyby to na něm nebylo všude napsané. Je až kýčovitě opulentní, což dává nejvíce najevo všudypřítomné použité zlato. Drahý kov našel mnohé uplatnění venku i vevnitř a dokonce i na svazku klíčů k zapalování. Lesklým materiálem se nešetřilo, s kvalitní kůží a pravým dřevem patří mezi nejviditelněji materiály v dlouhé kabině. Cestujícím sloužily vymoženosti jako vestavěný bar, broušené nádobí, televize, kvalitní ozvučení, a telefon. Trump zařídil také přítomnost faxu, malého trezoru anebo skartovacího přístroje.

Pod kapotou s pozlaceným znakem na podstavci je pětilitrový osmiválec o blíže neupřesněném výkonu, který spolupracuje s automatickou převodovkou. Motor je v tomto případě druhotná položka veškeré výbavy, klíčové je tu provedení hlavně vnitřku. Pojízdný obývací pokoj jak carského Ruska je výstřední i po 31 letech v provozu. Však se na něj podívejte sami.

