Tvůrci Knight Ridera použili ten nejlepší trik, jak předstírat, že se KITT řídí sám | Petr Prokopec

/ Foto: Morn, Wikimedia Commons

V 80. letech minulého století bylo pochopitelně nemožné stvořit skutečné autonomně řízené auto a leckdo si myslí, že tvůrci vsadili na sofistikované dálkové ovládání. Pozdější uvolnění seriálu na DVD ve vyšším rozlišení ale odhalilo citelně prostší realitu.

Seriál Knight Rider zná nejspíše každý, ať už kvůli Davidu Hasselhoffovi, nebo kvůli upravenému Pontiacu Firebird Trans Am. Na televizních obrazovkách se sice udržel jen čtyři roky, i to mu ale stačilo k věčné slávě. V této podobě je opakovaně vysílán dodnes po celém světě, a co více, dnešní diváci jej mají k dispozici v daleko vyšší kvalitě než v 80. letech. Show v mezičase opakovaně vyšla na DVD a Blu-ray, díky čemuž došlo na její digitalizaci a vyčištění obrazu. Odhaleno tak bylo pozadí některých triků, řešení „autonomního řízení” KITTu nevyjímaje.

Ani nemusíte patřit mezi skalní příznivce Michaela Knighta, abyste věděli, že jeho auto se často pohybovalo zcela samostatně, tedy alespoň na oko. Dle tvůrců seriálu tedy již v 80. letech minulého disponovalo na obrazovkách plným autopilotem, který ovšem výrobci aut nedokážou reálně dostat na silnice ani dnes. Filmaři si nicméně nějak poradit museli a počítačovými triky to tehdy nešlo.

Leckdo si myslí, že auto dostalo nějakou formu dálkového ovládání, což by pochopitelně už tehdy bylo možné, filmaři ale sáhli po mnohem jednodušším a asi nejlepším řešení. Právě digitalizace odhalila, že ve chvíli, kdy se má auto řídit samo, jej ve skutečnosti řídí člověk přímo za jeho volantem. Nejpatrnější je to hned v první epizodě první série, kdy je zhruba ve třicáté minutě opakovaně vidět řidič, jak ukazuje první video níže. Tvůrci jej zakryli přehozem imitujícím čalounění sedadla, už zdáli je ale patrné, jak otáčí volantem a při dojetí před kameru jsou jeho ruce na chvíli vidět i zblízka. Filmaři se později naučili vše kašírovat lépe, na úvod ale udělali hned několik takto patrných chyb kdysi ztracených v nízkém rozlišení obrazu.

Zakrytí řidiče uvnitř je ovšem zjevné jindy. Pontiac totiž dostal do vínku sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami, které ovšem byly od opěradel zad oddělené velkou dírou. Ta nicméně střídavě mizela, a to právě dle toho, zda zrovna ve voze „seděl autopilot“. Mimo to je dokonce v jedné epizodě i přímo vidět ruka člověka, který se schovává za sedadlem, z nějž vystupuje Hasselhoff. Proč, není dodnes jasné - patrně měl za úkol s autem odjet hned bez nutnosti střihu.

Jakkoliv rafinovanost tehdejších filmařů posouvá vyšší rozlišení do trochu jiných sfér, je třeba říci, že jde opravdu o nejlepší možný trik, po kterém ostatně v trochu modernější podobě sáhli i jejich následovníci. Třebaže předělat auto na dálkové ovládání není nemožné, těžko by dovolilo jeho tak přirozený projev při řízení a realizaci některých komplikovanějších triků. A pochopitelně by to bylo podstatně dražší.

Řidiče šlo jen lépe schovat, jako například při imitaci dálkového ovládání BMW řady 7 v bondovce Zítřek nikdy neumírá. I v něm ve skutečnosti seděl člověk, jen byl schovaný na místě spolujezdce vzadu a měl k dispozici prodloužené fyzické ovládání. Tento film byl ale natočen skoro o dvě dekády později s nesrovnatelně vyšším rozpočtem...

Upravený Pontiac Firebird Trans Am dokázal spoustu věcí pouze na televizních obrazovkách. Autonomní jízda k nim patřila, a to díky asi nejlepšímu možnému triku - s řidičem maskovaným za sedadlo, jak ukazují videa níže. Ilustrační foto: Morn a Tabercil, Wikimedia Commons

Watching Knight Rider growing up, I assumed the driverless KITT scenes were some high-tech 1980s remote control.



Thanks to HD releases, we now know it was just a dude wearing a Trans Am seat cover pic.twitter.com/JSl1utiMSU — (@BryanPassifiume) December 6, 2020

Watching Knight Rider and I've just noticed, for some unknown reason, a hand pop out when Michael goes to shut the door.

There is absolutely no know reason for this. pic.twitter.com/YdXwdjsPJY — Stuart M Bird (@t2stu) October 8, 2019

Zdroj: Jalopnik

