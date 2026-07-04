Unikátní Ferrari Michaela Jordana bylo ztracené dlouhých 24 let. Teď bylo nalezeno a slouží jeho posedlému majiteli
Petr ProkopecAuto s výrobním číslem 108712 si jeden z nejslavnějších basketbalistů historie nechal postavit na míru a neužíval si ho málo. V roce 2002 se po něm ale slehla zem a donedávna bylo považováno za ztracené. John Temerian si však nedal pokoj, dokud ho nenašel.
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Unikátní Ferrari Michaela Jordana bylo ztracené dlouhých 24 let. Teď bylo nalezeno a slouží jeho posedlému majiteli
včera | Petr Prokopec
Auto s výrobním číslem 108712 si jeden z nejslavnějších basketbalistů historie nechal postavit na míru a neužíval si ho málo. V roce 2002 se po něm ale slehla zem a donedávna bylo považováno za ztracené. John Temerian si však nedal pokoj, dokud ho nenašel.
Se svými 188 centimetry mám v některých autech problém, abych se komfortně poskládal za volant. Třeba takové Lamborghini Countach je mi zapovězeno, protože kvůli nízkému stropu musím mít hlavu skloněnou do strany. A v případě Mazdy MX-5 mi zase její část čouhá nad rám čelního okna, pročež je pro mě jízda bez čepice neskutečným utrpěním.
Předpokládám ovšem, že pokud bych měl řídit Ferrari 550 Maranello se šasí číslo 108712, neměl bych si nač stěžovat. Toto auto si totiž jako první majitel koupil slavný basketbalista Michael Jordan, který mne ještě o 10 centimetrů převyšuje. Automobilka proto upravila ukotvení sedadla i jeho sedák a opěradlo, aby se dovnitř vůbec vešel a nebouchal koleny do sloupku řízení a hlavou do stropu.
Jordan je ostatně velkým fanouškem značky a za svůj život si pořídil minimálně pět jejích aut. 550 Maranello si převzal na přelomu května a června 1997, jen dva týdny předtím, než s týmem Chicago Bulls vyhrál svůj pátý titul. Té noci byl přitom zvěčněn ve svém novém Ferrari, jak opouští stadion s doutníkem v ruce. Nepředpokládáme však, že by jeho vůní byl interiér načichnutý ještě dodnes.
V roce 2002 totiž Jordan auto prodal a v té chvíli jako by zmizelo ze světa. Pátrat po něm začal John Temerian, zakladatel a šéf společnosti Curated, která běžně shání podobná auta pro své zákazníky, v tomto případě jím byl ale doslova posedlý sám Temerian. Jordan byl totiž jeho dětským hrdinou, pročež sledoval veškeré zápasy a vystřihoval si články z novin. Mimo to vlastnil tenisky Nike Air Jordan s podobiznou basketbalisty při jeho slavném výskoku.
„Všichni si mysleli, že jsem se bláznil,“ říká dnes ke své obsesi Temerian. A nejspíš k tomu neměl reálně daleko, neboť Jordanovo Ferrari se znovu na veřejnosti nikdy a nikde neobjevilo. Tým společnosti Curated se proto vydal do Kalifornie, kde navštívil všechna dealerství značky. To nakonec vedlo ke splnění mise, neboť jeden mechanik věděl, kde hledaný vůz skončil.
Informace o Temerianově zájmu se donesla k jeho majiteli, o dva týdny později si nicméně majitel týmu Curated jen vyslechl jeho naštvaný telefonát, ve kterém žádal, ať ho nechá na pokoji. Peníze ale nesmrdí nikomu, a tak v reakci na konkrétní nabídku přece jen souhlasil s tím, že auto Temerianovi prodá. Ten jej koupil bez toho, aniž by ho viděl, navíc prý za rekordní sumu. Dodáno do Chicaga mu pak bylo 29. května letošního roku, tedy přesně 29 let poté, co si jej původně převzal samotný Jordan.
Před pár dny se pak vůz vydal k bývalému Jordanovu domu, jehož bránu stále zdobí číslo 23. Ferrari se tak vrátilo na místo činu, ovšem jen na krátkou chvíli, než jeho 485 atmosférických koní zaržálo na rozloučenou a vydalo se znovu do Temerianovi garáže. Pokud jí někdy opustí a zamíří na aukci, měl by jeho prodej vynést až 2 miliony dolarů neboli skoro 43 milionů korun.
Můžeme už jen dodat, že kromě speciální sedačky se toto kupé pyšní barvou Rosso Barchetta, což je o trochu tmavší odstín než proslulá červená Rosso Corsa. Vnitřek pak byl čalouněn žlutohnědou kůží. Po stránce mechanické pak stejně jako u zbytku produkce roztáčel zadní kola vpředu usazený dvanáctiválec, a to skrze šestistupňový manuál. Dnešní optikou mimořádné auto po všech stránkách.
Tohle auto vlastnil sám Michael Jordan a bylo dlouho považováno za ztracené. Majitel firmy specializované na hledání podobných skvostů jej ale chtěl sám pro sebe. Až uspěl. Nyní se firma o jeho příběh podělila. Foto: Curated, tiskové materiály
Zdroj: We Are Curated
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