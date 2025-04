Uniklý ceník příplatků Bugatti Tourbillon ukazuje, jak moc jsme všichni chudí, kupec Ferrari by neměl ani na lepší lak před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Máte pocit, že když si někdo koupí zbrusu nové Ferrari nebo Porsche, je to bohatý člověk? Vaší optikou možná, pohledem klienta Bugatti je to chudák, který si za cenu celého jeho auta nemůže dovolit ani žádný z „lepších” příplatků.

Snad nikdo nepřehlédl, že ceny nových aut v posledních letech zamířily prudce nahoru. Třeba taková Škoda Octavia dnes startuje na 569 900 Kč, i když jde v principu o stejné, pouze dílčími modifikacemi vylepšené auto, které přišlo na trh už v roce 2013 - čtvrtá generace je velkým faceliftem té třetí, technické základy zůstávají totožné. Dnešní optikou může Octavie působit za 570 tisíc jako pěkný kus auta, 10 let zpátky ale stálo základní povedení o 235 tisíc míň. To není malý posun.

Vyprazdňování vaší peněženky skončit tím navíc jen začíná, stačí trochu zabřednout do příplatkové výbavy. A nejsou to žádné speciality. Stačí tuctový červený lak a platíte dalších 34 tisíc korun. Co takhle obyčejná 18palcová litá kola? To se už musíte posunout na výbavový stupeň Top Selection, který s tímtéž 1,5litrovým motorem startuje na 699 900 Kč. A poté si ještě dalších 15 800 Kč připlatíte. Takto bychom mohli pokračovat ještě nějakou chvíli, jak ale praví klasik, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř.

Na důkaz toho se přesuneme k jiné koncernové značce, k Bugatti, jehož ceníky jsou teprve odvážné. Také tento výrobce pochopitelně v základu nenabízí vše, ale umožňuje klientele, aby si své vozy specifikovala dle svých představ. Jsou u toho ovšem takové ceny, že řada lidí si dost možná bude muset všechny ty nuly napsat před sebe na papír, aby danou sumu plně vnímala. Ostatně stačí, že nový Tourbillon začíná v Evropě na 3,8 milionu Eur a v USA na 4,1 milionech dolarů (v obou případech jde o zhruba 95 milionů korun).

Aktuálně se ven dostal přehled cen příplatků na auto zákazníka, který pro svůj Tourbillon zvolil mimo jiné i paket Equipe Pur Sang, který jsme nedávno probírali samostatně. Jeho součástí je tedy osm koncovek výfuku, stejně jako drobné modifikace karoserie. Za to je ovšem třeba na konto automobilky z Molsheimu převést dodatečných 240 tisíc dolarů, tedy 5,55 milionu korun. Za takovou sumu si v zámoří můžete koupit skoro dvě celá Porsche 911 Carrera. Ale jasně, ani ty osm koncovek výfuku nemají...

Zrovna v případě této položky jsme cenu už znali, v případě dalších se raději posaďte, neboť některé sumy jsou opravdu šílené. Třeba karoserie vyvedená v odstínech Matt Vermillion Carbon a Matt Red přihazuje dalších 360 tisíc dolarů (8,3 milionu Kč), což je vyšší částka, než za kterou se prodává Ferrari 296 GTB. Ani jeho kupec by tak neměl ani na hloupý lepší lak na Bugatti. Prosklený střešní panel Sky View pak nově vychází na 75 tisíc dolarů (1,7 milionu Kč), oproti minulosti tak o čtvrt milionu korun podražil.

Co takhle výplň čelní masky zvaná Performance Noir? To máme dalších 25 000 USD (cca 578 tisíc Kč), černé koncovky výfuku pak přidávají dalších 15 000 USD (347 tisíc Kč) a na stejnou sumu vychází logo značky na zadním křídle či karbonový paket interiéru. Za 10 000 USD (asi 231 tisíc Kč) si pak můžete nechat vyšít na sedadla logo slona odkazující na Rembrandta Bugatti, za dvojnásobek dané sumy pak máte dvoubarevně lakovaná litá kola. A sada zavazadel může být vaše za vyloženě drobné, tedy za 36 tisíc dolarů neboli za 833 tisíc korun.

Stále ještě nejsme u konce, vyšperkovat si každý majitel může i přístrojový štít. Jen nesmí být překvapen, když poté cena vzroste o dalších 65 000 USD (1,5 milionu Kč). To je mimochodem stejná suma, za jakou si v USA můžete pořídit celé nové BMW M2. Automobilka z Molsheimu je tak příliš drahá i na většinu milionářů, i proto ostatně její klientela disponuje majetkem, jehož hodnota je minimálně o tři nuly vyšší. Ostatně sám „nabušený“ Tourbillon Equipe Pur Sang z konta odečítá 5,56 milionu dolarů, čili 128,6 milionu korun.

Tourbillon sice startuje na 95 milionech korun, dalších klidně i 30 milionů Kč ovšem můžete utratit jen za příplatkovou výbavu. Foto: Bugatti



Ceník automobilka běžně zveřejňuje je pro vybrané, teď se ale dostal i k obyčejným smrtelníkům. Grafika: Bugatti

Zdroj: Bugatti Tourbillon Registry@Instagram přes The Supercar Blog

