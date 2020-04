Úplně poslední supersporty, které měly tu čest fungovat s manuální převodovkou před 4 hodinami | Mirek Mazal

Kdysi zcela samozřejmá součást aut toužících po přízni nadšených řidičů je dnes druhem na vymření obecně a mezi sportovními modely už téměř neexistující věc. Tyto modely měly u jednotlivých značek tu čest nabídnout ruční řazení jako poslední.

Donedávna byla dostupná většina vysoce výkonných aut s kouzelnickou hůlkou, která každým zapadnutím na své místo v kulise řazení umocňovala jízdní zážitky. Dávku emocí zprostředkovanou ruční převodovkou si řidiči supersportů mohou dnes často vychutnat jen u ojetých aut, nebo dříve koupených exemplářů. Prodejci nových aut už obvykle nemohou posloužit.

Manuál mezi sedadly nahradily voliče směru jízdy, jako důvod posloužilo zrychlení techniky. Podle výrobců umí automatika předvádět rychlejší reakce proti živému rozhodování a dalším přínosem je možnost nechat obě ruce na volantu během jakékoliv situace.

Máme jiný názor a přesné přeřazení skutečně udělá radost pokaždé, nicméně trh o manuály až na pár výjimek přišel, proto se můžeme vesměs omezit jen na tichou vzpomínku na poslední mohykány tohoto druhu. Zůstatky s magickou hůlkou po pravici jsou stále cennější mezi opravdovými zastánci starých zvyklostí. Zmínku si zaslouží nejméně šest dnes už nevyráběných strojů, které díky manuálnímu řazení oddělují pasažéry za volantem od skutečných řidičů a znamenaly tečku za takto vybavenými modely u jednotlivých značek.

1. Lamborghini Gallardo LP560-2

Úplně poslední Lamborghini s ručně volitelnými rychlostmi se stalo oblíbeným zábavním prostředkem ozvučeným atmosférickým vidlicovým desetiválcem o výkonu 560 koní (412 kW). Gallardo LP560-2 bylo tvrdší a lehčí verze bez 4x4 vynucující držení rafičky otáčkoměru co nejblíže u červeného pole. Každé přesunutí leštěné řadící páky v přesně vymezené kulise vzbuzovalo pocity automobilové slasti, preferovala jej ale výrazná menšina zákazníků.

2. Ferrari F430

Jedním z posledních modelů Ferrari s šestistupňovým manuálem a posledním ryzím supersportem značky byl typ F430. Výrobní linku ovládlo provedení s automatem, přesto někteří využili skvělou příležitost vybrat řidičštější variantu s krásnou kulisou manuální převodovky. Ta měla lehce horší udávané zrychlení, ale požitkáři nemají potřebu řešit, jestli s 4,3 V8 vystartují na stovku za 4,0 nebo za 4,1 s.

3. Porsche 911 GT3 RS 997

Okruhový uragán s boxerem za zády může celé hodiny přednášet o sladění šestistupňového manuálu s výkonem 368 kW (500 koní) a točivým momentem 460 Nm mířeným na zadní kola se samosvorným diferenciálem. Zrychlení za 3,9 nebo maximálka přes 300 km/h jsou jen katalogovým potvrzením množstvím zábavy za volantem.

4. Audi R8 první generace

Skupina VW je zodpovědná za další z posledních supersportovních vozů s manuální převodovkou. Audi R8 první generace po faceliftu čerpala to dobré z příbuzného Lamborghini Gallardo a všechny přednosti povedeného mixu bylo možné plně využívat do dna s třemi pedály pod volantem, a to dokonce i s motorem V10.

5. Pagani Zonda

Přesouváme se vyšší ligy manuálních exotů. Automobilka Pagani většinou párovala V12 od AMG s manuální převodovkou, jelikož celé auto bývalo laděno daleko od společenských konvencí. Zvuk při podřazování připomíná mýtické zvíře, které je třeba chránit před honem bruselských úředníků. Těm Horacio Pagani úspěšně odolává jako jeden z mála a snad mu to ještě chvíli vydrží - na zvláštní přání vyrobí manuální Zondu i dnes.

6. Noble M600

Ručně skládaný britský sporťák s přeplňovaným osmiválcem o výkonu 659 koní (485 kW) byl do posledních chvíle prodáván s manuální převodovkou. Nejen převodový systém je staromódní, skvělé analogové ovládání je doménou zbytku málo propagovaného stroje z karbonu. Vzácný Noble M600 možná ještě může být vyroben jako nový, pokud již nebyl vyřazen z nabídky kvůli nedostatečnému zájmu zákazníků.

Mirek Mazal