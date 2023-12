Uprostřed Německa už 9 let chátrá 17,6 kilometru úplně nové dálnice, nikdy po ní neprojelo ani auto před 5 hodinami | Petr Miler

Máte pocit, že podobné opuštěné stavby jsou něčím exotickým, co můžete vidět leda na jiných kontinentech? Omyl, přesně takovou věc můžete spatřit u našich západních sousedů, 17,6kilometrový úsek dálnice A4 se tam už 9 let rozpadá na atomy.

Není zase tak výjimečné, když se záměr na realizaci určité stavby nepotká s realitou. A ty dopravní nemusí být výjimkami. Nakonec i z případů několika českých dálničních staveb víme, jak složité bývá dotáhnout původní nápad do úspěšného konce. Taková dálnice z Prahy na jih Čech nestojí dodnes a ve své celistvosti ještě dlouho stát nebude, i když se s ní počítá už řadu dekád. A z řady původních alternativ na konkrétní řešení nezbylo nic.

Obvykle se ale takové přípravy zastaví ve fázi projektu. Vznikne tedy nápad, ten může být i detailně rozpracován, schválen, v extrému může dojít i k výkupu části pozemků, nakonec se ale schůdnějším ukáže být jiné řešení. Z Česka nepamatujeme, že by se něco velkého skutečně postavilo a nakonec to ale nebylo zprovozněno ani na jeden den. Za výjimku lze označit nakonec nepoužité kusy „Hitlerovy” dálnice, ale to byla výjimečná věc daná především druhou světovou válkou a jejím průběhem, která stejně dokončena nebyla. A takové konflikty se - díky bohu - neodehrávají zrovna každý druhý rok.

Navzdory všemu zmíněnému ale v Německu stojí zcela hotový kus dálnice A4 mezi Kolínem nad Rýnem a Cáchami, který nikdy nebyl použit. A není to pár omylem postavených metrů, jde o dlouhý, 17,6kilometrový úsek, který byl dokončen, ale nikdy nebyl zprovozněn. Stalo se tak vlastně nedávno, v roce 2014, takže to na nějaké výjimečné geopolitické okolnosti to svést nelze. A pozoruhodné je, že velká část tohoto úseku stojí dodnes netknutá v podobě, v jaké byla dokončena - nechybí na ní svodidla nebo mosty, jen značky byly odstraněny poté, co se ukázalo, že nebude k užitku.

Jak se něco takového mohlo stát? V době přípravy to zjevně nikoho nenapadlo, až po dokončení stavby ale bylo rozhodnuto o rozšíření těžby uhlí v povrchovém dolu v Hambachu. Trasa u městské části Kerpen v Manheimu tak byla přeložena a místo původní spojnice byl postaven nový, znovu 17,6 kilometru dlouhý úsek dálnice o 1,7 kilometru jižněji. Když byla původně zamýšlená trasa uzavřena, zmizelo akorát křížení u města Buir, vše ostatní zůstalo na svém místě a je postupně sžíráno přírodou, jak můžete vidět na videu níže.

Podle magazínu 24Rhein zůstala stát i stavba, které Němci neřeknou jinak než „most duchů”. Jde o součást celého komplexu, která byla též kompletně dokončena, nikdy po ní ale neprojelo jediné auto. Přesto aspoň malá část stavby využití našla. Poblíž Niederzieru stojí solární elektrárna s výkonem 750 kilowattů, která za pomoci 2 820 modulů kupuje 620metrový úsek opuštěného asfaltu. Zbylých skoro 17 kilometrů ale využití nemá.

Rozšířením povrchového dolu pochopitelně nebyla narušena jen doprava. V Kerpenu stále stojí domy, jde ale pro změnu o obec duchů. A pokud vám opuštění 17,6kilometrového úseku dálnice kvůli jednomu „dolíku” přijde přehnané, je třena si uvědomit rozsah povrchové těžby uhlí v tomto místě. Ta má probíhat do roku 2040 (což je s ohledem na jiné plány Německa zajímavé, ale to dnes nechme být) a poté mají být všechny propojené povrchové doly v oblasti zatopeny. Pokud se tak stane, vznikne po Bodamském jezeře druhé největší jezero v Německu, tak obrovská oblast těžby je.

