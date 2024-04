Už v dubnu tu máme nález roku, legendární Hondu vytáhli po 30 letech stání nejetou ze stodoly před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Joe Feller, publikováno se souhlasem

Člověk nikdy neví, co přinese zbytek roku, tento případ ale vyžadoval tak mimořádnou kombinaci událostí, že by se musel stát zázrak, aby něco překonalo tohle objevení víc jak 30 let nejeté NSX první generace.

V roce 1990 Honda zas jednou změnila svět aut. Nedá se říci, že by si japonská auta do té doby nevydobyla respekt, nikdo je ale nepovažoval za přímé soupeře evropské automobilové smetánky. Mohli jste najít Japonce, který se mohl poměřovat s Volkswagenem, mohli jste najít vůz, který měl blízko BMW, nic jako sporťáky od Porsche nebo Ferrari ale v zemi vycházejícího slunce nevznikalo. To až Honda NSX první generace stanovila nová měřítka.

Dnes ikonické sportovní kupé se i díky Ayrtonu Sennovi, který pomáhal s jeho vývojem, stalo vyhledávaným strojem na řezání zatáček. Zároveň ale nabízelo v tomto segmentu tehdy nevídanou každodenní použitelnost pramenící jeho naladění, praktičnost, spolehlivosti a servisní nenáročnosti. Něco takového tehdejší evropské sporťáky nenabízely a právě tím Honda vystoupila do popředí.

Původní NSX se tak rychle stala pojmem, stejně jako třeba Toyota Supra čtvrté generace, který na trh přišla jen o pár let později. A to i když vlastně nebyla zase tak rychlá. Nechápejte nás špatně, točivý motor 3,0 V6 s výkonem obligátních (tedy spíše obligátně udávaných) 280 koní stačil na zrychlení z klidu na stovku za 5,5 sekundy a maximálku 270 km/h, což v té době nebylo málo. Ani tehdy to ale nestačilo na nejlepší soupeře, přesto se NSX svým celkovým naladěním jevila jako mimořádně homogenní, široce použitelný vůz.

Také proto se jeho se novodobý nástupce setkal s takovou kritikou, ale to dnes nechme stranou a vraťme se zpět do roku 1992, kdy si NSX užívala vrchol popularity. A když říkáme „vraťme zpět”, myslíme to skoro doslova, neboť před námi stojí auto, které lze bez přehánění označit za stroj času. Bylo totiž po víc jak 30 letech vytaženo ze stodoly, ve které s pouhými 2 002 mílemi (3 221 km) na tachometru čekalo na své lepší zítřky. A dovolí budoucímu majiteli znovu prožít začátek 90. let v automobilovém světě v plné parádě.

O nálezu tohoto auta se dozvídáme díky kolegům z Road and Track, kteří si ve skupině příznivců právě NSX všimli nabídky jistého Joe Fellera, se kterým jsme se též spojili. Vypráví až skoro neuvěřitelný, podle všeho ale pravdivý příběh o tom, jak se v roce 2024 můžeme koukat tváří v příď prakticky nejeté legendární Hondě.

Joe není jejím majitelem, pouze zajišťuje její prodej vlastníkovi, který s autem vlastně spekuloval. Ale nebyl to jeho plán. Původně si pořídil NSX na ježdění v roce 1991, když s ní ale o rok později navštívil dealera kvůli servisu, technik s autem naboural. Majitel tvrdí, že se s ním byl projet jen tak, ale to není podstatné, vůz každopádně schytal větší ránu. Majitel se pokoušel s dealerstvím domluvit na opravě, to ale nakonec zjistilo, že pro něj bude snazší si bouračku ponechat a poškozenému klientovi dát jako kompenzaci jiné, úplně nové auto. A to se také stalo.

Majitel jej chtěl dál používat, když ale auto pojišťoval, agent mu řekl, že ve vzácné a obdivované NSX vidí investiční potenciál. Vlastník s autem chvíli jezdil odtud oněch 3 221 najetých km, ještě na přelomu let 1992 a 1993 ale pojištění auta zrušil, zavřel ho do stodoly a už s ním nikdy nevyjel. Když se podíváte na fotky, zjistíte, že to pro auto nebylo úplně dokonalé prostředí z hlediska prašnosti, jinak ale šlo o suché místo se stabilními teplotami, a tak má být auto krom nánosů prachu v bezvadném stavu. A je kompletně originální s veškerým příslušenstvím včetně dobových brožur, to už se vážně nevidí.

Majitel by si snad auto nechal i dál, nyní se ale zbavuje svého majetku kvůli stěhování, a tak i svou NSX pouští do světa. Brzy se má dočkat řádného detailingu, po kterém bude skoro jistě vypadat jako nová a pak? Pak si najde nového majitele. Jakmile bude k dispozici, dáme vám o tom vědět, do té doby můžete šetřit. Cena skoro jistě vzejde z aukce, od boku bychom ale střelili, že za míň než 250 tisíc dolarů prodána nebude. To by bylo asi 6 milionů Kč, snadno cena moderního Ferrari. Inu, tohle je legenda par excellence ve stavu, v jakém se podobná auta dávno nevidí...

Jedna z jistě posledních dodnes nejetých Hond NSX první generace byla přes 30 let schovávána ve stodole, teď se dočká péče a nového majitele. Snad s ní bude jezdit, popř. ji alespoň uloží v poněkud příjemnějším prostředí... Foto: Joe Feller, publikováno se souhlasem

Petr Miler

