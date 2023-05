Zapomenutý homologační speciál Opelu svého času skoro nikdo nechtěl, dnes je raritou za miliony před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Opel

Sériový Opel s obřím, navíc aktivním zadním křídlem, který pálí zadní pneumatiky na počkání? Něco takového dnešní optikou působí skoro surreálně. Přesně takové auto ale vzniklo na začátku 90. let, dnes je téměř neexistující věcí vyvažovanou zlatem.

O Lotusu Omega jste nejspíš slyšeli, zejména pokud se zajímáte o historická supeauta. Tenhle stroj byl totiž ve své době nejrychlejším sedanem na světě, navíc si ponechával svou nenápadnost. Proto ho také měli rádi zločinci. Občas se objeví v krásném stavu na prodej a stojí snadno víc než dvě nové Octavie RS.

Co už pozornosti může unikat, je jiný, trochu méně splašený stroj, postavený na základech stejného vozu, tedy první generaci Opelu Omega. Říká si Evolution 500 a vznikl ve spolupráci s Irmscherem, dvorním úpravcem Opelů. Pětistovka v jeho názvu neznamená počet koní, to bohužel, nýbrž počet kusů, které měly být vyrobeny. Tohle auto byl totiž homologační speciál pro německý šampionát DTM.

Základem pohonného ústrojí se stal také třílitr C30SE, jenže na rozdíl od motoru v Lotusu Omega tady nepřibyl žádný objem a ani přeplňování. Motor zůstal atmosférický, byl ale na spoustě míst vylepšen, zejména se dostalo odlehčení klikové hřídeli, ojnicím a pístům. Tahle část prý zvládne 10 tisíc otáček, omezovač ale zasahuje „už” v sedmi tisících. Na zadní kola po úpravě putuje 234 koní při 6 700 otáčkách a 280 Nm, které byly k dispozici v rozsahu 3 500 až 5 500 ot/min. Maximálka také nebyla tak ohromující jako u Lotusu Omega, „Evo” zvládlo 249 km/h a stovku za 7,5 sekundy.

Karoserii se dostalo nového bodykitu s vytaženými blatníky, novým předním spoilerem a zejména velkým zadním křídlem, které se hydraulicky vysouvalo podle rychlosti auta. Opel měl na tuhle tehdy novinku patent, od té doby se ale dostaly podobné věci na spoustu dalších aut. Unikátní pro tento stroj byla také 18" desetipaprsková kola, která obouvala pneumatiky o šíři 235 mm. Pod nimi byly brzdy se čtyřpístkovými třmeny a 330mm kotouči vpředu a dvoupístky a 300mm kotouči vzadu.

Kabina toho tolik nenabídla, byla tu částečně kožená sedadla Recaro a pochopitelně spousta výbavy, ale jinak nic zvláštního. Po stránce elektroniky očekávejte tak nanejvýš rádio a ABS, trakci či prokluz kol kontroloval váš pravý kotník. Sedačky nicméně tělo dobře držely, což se hodilo, protože tohle auto bylo v zatáčkách ještě schopnější než Lotus Omega. Mimo jiné byl rozchod kol větší, 1 490 mm vpředu a 1 540 mm vzadu.

Základní cena Omegy Evolution 500 byla 89 400 marek a mohli jste si k ní přiobjednat všechno, co bylo v nabídce pro Omegu 3000, vrchol standardní nabídky. Zmiňme například vyhřívání sedaček, ostřikovače světlometů nebo automatickou převodovku. Takovou volbou by ale atraktivita tohoto auta byla spolehlivě zabita.

Zmíněná cena ale byla hodně vysoká a atraktivita Eva nebyla zase tak vysoká. Auto se tedy nedařilo v plánovaném počtu prodat a z původně zamýšlených 500 kusů vzniklo v letech 1991 - 1993 jen 320 exemplářů, ze kterých má do dnešních dnů přežívat asi polovina. Z kdysi nechtěného stroje se tak nepřekvapivě stala obrovská rarita, dnes vidíme v prodeji v Německu jeden jediný. Není ani dokonale originální, přesto stojí 75 000 Eur, tedy asi 1,76 milionu Kč. Najděte zachovalý originál a stojí miliony jako nic. Přesto to může být dobrá investice, je to dnes podstatně vzácnější stroj než známější Lotus Omega.

Omega Evolution 500 je dnes velmi vzácný stroj. Kdysi se jej nepodařilo prodat ani v zamýšlené 500kusové edici, dnes si na jakkoli funkční exemplář musíte připravit majlant. Foto: Opel

Inspirace: Auto Bild, Zdroj: Opel

Petr Miler

