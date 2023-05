V 13 let opuštěném kontejneru byly nalezeny tři dodnes nové původní Tesly, je to historický mezník před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Gruber Motor Company, tiskové materiály

Ať už elektrická revoluce dopadne jakkoli a z Tesly se nakonec vyklube cokoli, původní Roadster je nepochybně jedním z automobilů, které psaly historii. O to tu ale nakonec nejde, vtip je jinde - kolikrát jste už slyšeli o nálezu několika opuštěných elektromobilů?

V roce 2010 jsme mohli poprvé vyzkoušet Teslu Roadster. A název tehdejšího testu nejlépe shrnuje, jak moc málo se od té doby na podstatě elektrických aut změnilo. Nechceme tím říci, že by se Tesla nebo elektromobily od té doby nikam neposunuly, slova „jede skvěle, ale krátce” by se ale daly navlíknout na kdekterý současný model.

Původní Roadster žádný velký obchodní úspěch neslavil, pro Teslu ale byl zásadní, neboť jí ukázal, kudy nejít. Upravovat cizí auta (původně Lotus Elise) se neukázalo šťastným, stejně tak Elon Musk díky tomuto vozu zjistil, že lepší bude sázet na jiné typy vozů než sporťáky. Proto také dalšími novinkami byly sedany, liftbacky a SUV. To všechno je ale známá historie.

Pokud byste dnes chtěli nový Roadster, máte smůlu. Originál už se dávno neprodává a nová generace je klasický fremontský, dnes spíše austinský Godot, který pořád jen přichází a přichází. I když jedna šance by tu byla. Nám už dobře známá firma Gruber Motor Company, která se specializuje na servisování starších Tesel, se zmocnila tří úplně nových Roadsterů se vskutku pozoruhodnou historií. Byly totiž nalezeny dodnes nejeté v dopravním kontejneru.

Stalo se tak v Číně, kde si je jejich kupec přesně takto nechal dodat v roce 2010, zaplatil je, nechal si je dovézt a tím vše haslo. Auta od té doby seděla v přístavu v onom opuštěném kontejneru bez zájmu kohokoli. Tedy krom těch, kteří jim dali k dispozici prostor. Na kontejneru v mezičase naskákaly už vysoké poplatky za uskladnění celé dodávky, které budou zřejmě pokryty z prodeje těchto vozů.

To ale nakonec není podstatné, klíčové je, že všechna tři auta jsou nyní na prodej právě u Grubera. Jejich fyzická kontrola zatím neproběhla, a tak firma neví, v jakém jsou stavu. Po 13 letech stání by byl v komplikované kondici jakýkoli automobil, u elektrického vozu to ale bude platit dvojnásob - Gruber říká, že v bateriích po tak dlouhé době nemusí být už ani špetka života.

Tak či onak půjde jistě o drahou věc. Firma zatím auta nabízí jen všechna tři „v balíčku” a vyzývá zájemce, aby nabídli cenu, kterou jsou ochotni za ně zaplatit v kondici, v jaké stojí a leží. Jde o dva oranžové a jeden červený exemplář, jak je můžete spatřit na fotkách níže. Je to jistě historický nález, a to nejen proto, že původní Roadster už dnes jinak nemáte šanci koupit. Pozoruhodný je tento objev hlavně proto, že jde o první významný nález několika opuštěných elektrických aut, to se v historii ani stát nemohlo. Podívejte se na ně níže, Gruber dal do placu i základní specifikace všech nalezených strojů.

Nález tří nových Tesel Roadster v opuštěném kontejneru je historickou událostí hned z několika důvodů. Foto: Gruber Motor Company, tiskové materiály



Toto jsou základní parametry všech vozů. Grafika: Gruber Motor Company, tiskové materiály

Zdroj: Gruber Motor Company

