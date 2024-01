V bruselském skladišti našli opuštěnou sbírku 22 aut za 120 milionů. Přes 10 let stála pod plachtou, jsou jako nová před 3 hodinami | Petr Miler

Z Bruselu na dobré automobilové zprávy nejsme zvyklí, tato ale k takovým patří. Jak je vůbec možné, že někdo takovému pokladu dlouho nevěnoval pozornost, nevíme, jedno je ale jisté - všechna auta teď budou na prodej.

Brusel, Brusel... No není to město, ze kterého by běžně chodily zprávy laskající duši automobilového nadšence, to opravdu ne. Výjimky potvrzující docela jiné pravidlo se ale pořád najdou.

Jak informují kolegové z belgického HLN, právě v belgické metropoli se podařilo objevit sbírku déle jak 10 let opuštěných superaut, která nebere dech ani tak svým počtem (třebaže 22 vozů také není málo), ale spíš svou kvalitou. Jsou to pozoruhodné vozy v mimořádně dobrém stavu.

O nález se postarala firma Oldtimerfarm za zatím blíže neupřesněných okolností. Se společností z Aalteru, tedy vlámské části Belgie, ke které mám přirozeně blíže, jsme byli v kontaktu, s odvoláním na diskrétnost směrem k rodině původního majitele ale odmítla prozradit víc. Vzhledem ke sdělenému můžeme pouze spekulovat, že auto patřilo zámožnému člověku, který zemřel, a rodina buď o jeho slabosti pro auta vůbec nevěděla (i to se stává), nebo dlouho řešila, jak s jeho vozy naloží. Buď jak buď, auta byla objevena, odvezena do Oldtimerfarm a od firmy mám slíbené fotky, jakmile nějaké vzniknou.

Zatím vám můžeme ukázat video, které předstírá objev aut ve skladišti, s ohledem na už přítomné podložky Oldtimerfarm pod značkami je ale zjevné, že samotný objev proběhl dříve a tohle bylo jen pro kamery. Nevadí, i tak je patrné, na jak obskurním místě se auta nacházela, současně je ale třeba říci, že byla zaparkována pod plachtou. A zpod nich vykoukla v opravdu perfektním stavu.

Obrázky neukazují vše, od Oldtimerfarm ale máme k dispozici kompletní seznam aut i s odhadem jejich cen. Zatím jsou to skutečně jen odhady, nikoli nabídkové ceny - vozu budou na prodej, ale až po jejich kompletní přípravě. Nalezeny tedy byly tyto skvosty:

Ferrari 250 GTE - 12 milionů Kč

Ferrari 328 GTS - 2,5 milionu Kč

Ferrari 328 GTS - 2,8 milionu Kč

Ferrari 348 Competizione - 6 milionů Kč

Ferrari 348 Spider - 2,2 milionu Kč

Ferrari 365 GT4 BB - 8 milionů Kč

Ferrari 550 Maranello (I) - 4 miliony Kč

Ferrari 550 Maranello (II) - 4 miliony Kč

Ferrari 575M (automat) - 2,7 milionu Kč

Ferrari 575M (manuál) - 7,5 milionu Kč

Ferrari Mondial Cabriolet - 1,9 milionu Kč

Ferrari Testarossa (I) - 3,8 milionu Kč

Ferrari Testarossa (II) - 3,8 milionu Kč

Ferrari 512 TR - 6 milionů Kč

Ferrari F512 M (červené) - 13 milionů Kč

Ferrari F512 M (žluté) - 12,5 milionu Kč

Porsche 911 2.0 SWB - 5 milionů Kč

Porsche 911 E - 3,6 milionu Kč

Porsche 911 S - 5 milionů Kč

Porsche 911 930 Turbo - 3,6 milionu Kč

Porsche 911 964 Turbo - 4,7 milionu Kč

Porsche 911 964 Turbo 3.6 - 10 milionů Kč

Pokud správně počítám, dostáváme se tak za hranici 120 milionů korun celkové hodnoty. Jasně, chybí tu nějaký superskvost (jakkoli 250 GTE, dvě F512M a 911 964 Turbo 3,6 k nim nemají daleko), i tak je to kvalitní sbírka desítek vozů dvou z nejlepších automobilových značek. Podívejte se na víc na video níže, podobných nálezů v Evropě nebýváme svědky často, zprávy o nich obvykle přichází spíše z USA.

Poměrně vzácné Ferrari 575M je jedním z řady pozoruhodných vozů nedávno nalezených v Belgii, na videu níže můžete vidět víc. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroje: HLN, Oldtimerfarm BV

